El trabajo en California con el que se puede ganar US$1500 en un día: “Así, sí vale la pena madrugar”

Un hombre latino que vive en el norte de California despertó interés en redes sociales al mostrar que es posible obtener hasta US$1500 en una jornada laboral con servicios de limpieza residencial. En su cuenta de TikTok, donde publica contenido relacionado con su trabajo, explicó cómo su equipo logra esa cifra en determinadas condiciones.

El modelo de trabajo que genera ingresos diarios superiores al salario promedio

Radicado en Walnut Creek, el trabajador se dedica a la limpieza profesional a través de SparkClean, una compañía enfocada en servicios como limpieza profunda, post-construcción y mudanza. En una de sus publicaciones recientes, documentó paso a paso cómo se estructuró una de sus jornadas más productivas, que terminó con una factura de US$1500. “Así, sí vale la pena madrugar”, aseguró.

El trabajo en Estados Unidos con el que se pueden hacer 1500 dólares en un día: el secreto para lograrlo

Ese día, el grupo de limpieza, compuesto por tres personas, se dirigió a Sacramento para atender una residencia recién construida. La jornada comenzó a las 5.30 hs, momento en que cargaron su equipo de trabajo y emprendieron el viaje hacia la propiedad, ubicada a poco más de 90 minutos por carretera.

La clienta que contrató el servicio solicitó especial atención a los pisos y las ventanas de la vivienda. Según comentó el latino, estas áreas presentaban restos de materiales de construcción, como gotas de pintura y adhesivo, que requerían un tratamiento meticuloso.

“Mientras las muchachonas hacían los tres baños, yo hice las tres recámaras”, contó mientras en el video muestra cada proceso de su trabajo. “Nuestros servicios siempre incluyen los rieles de las ventanas. Eso sí, se cobra bien”, aseguró.

El hombre detalló que en la casa no había mucha suciedad, pero bastante polvo fino que no sale más que con un trapo húmedo. “Así que me tocó andar de rodillas por toda la casa”, agregó.

El procedimiento incluyó:

El retiro de polvo fino

Aspiradora

Trapeado

El aseo de rieles de ventanas

Limpieza de marcos, persianas y vidrios exteriores

En el contenido publicado en TikTok, el trabajador explicó que parte del éxito del servicio radica en prestar atención a detalles frecuentemente pasados por alto. Por ejemplo, describió cómo se retira toda la decoración de las repisas para limpiarlas adecuadamente, luego cómo devolver cada elemento a su lugar original. También detalló cómo trabaja sobre la tapicería de los muebles para mejorar la presentación del entorno.

Un latino que trabaja en California reveló los secretos para ganar US$1500 al día

Limpieza de ventanas exteriores, un factor diferenciador

Un elemento destacado en el servicio ofrecido es la limpieza de los cristales exteriores. Según el latino, incluir este trabajo en los paquetes de limpieza mejora considerablemente la percepción del cliente, ya que brinda una sensación de mayor limpieza y profesionalismo. Asegura que este tipo de detalles pueden marcar la diferencia entre conseguir nuevos contratos o no.

“Yo les digo a mi equipo que las ventanas son como los ojos de la casa, por eso siempre deben estar limpias”, recomendó. En otro de sus videos, mencionó que una clienta le advirtió que, de no ofrecer ese servicio, lo contrataría con otra empresa, lo que lo motivó a incorporarlo regularmente.

En el mercado, según el trabajador de California, existen compañías que cobran entre US$15 y US$30 por cada ventana, lo cual le permitió establecer su propio precio competitivo.

El trabajo de limpieza residencial también incluye los marcos, ventanas, y pisos Vaptura de pantalla @sparkclean.cs

¿Cuánto se gana en California con el servicio de limpieza residencial?

Al finalizar el servicio en Sacramento, en una casa de tres habitaciones y tres baños, el equipo del norte del estado cobró un total de US$1500. Cada miembro del grupo participó en tareas distribuidas, lo que permitió completar el trabajo con eficiencia. Según el trabajador, este tipo de limpiezas requiere esfuerzo físico importante.

De acuerdo con datos actualizados hasta julio de 2025, el salario de trabajadores del rubro de limpieza residencial en California es de aproximadamente US$16,62. Sin embargo, hay variaciones significativas, con ingresos que oscilan entre US$9,49 y US$23,01 por hora dependiendo de la ubicación, experiencia y habilidades.

Este rango muestra que, si bien la mayoría de los trabajadores se encuentra dentro de los porcentajes del 25% al 75%, hay oportunidades de alcanzar remuneraciones más altas mediante servicios especializados como los que ofrece este trabajador latino.

Según estimaciones, algunas ciudades de California ofrecen mejores perspectivas salariales que otras para quienes se dedican a la limpieza de casas. Gonzales, Scotts Valley y Cupertino encabezan la lista de los lugares con mayor remuneración promedio al superar los ingresos estándar del estado.