Esta es la ciudad de California más barata para vivir en 2025, si quieres comprar casa o alquilar barato

California destaca por sus pueblos pequeños, playas y montañas, pero también es considerado entre las entidades más caras en Estados Unidos. Para quienes buscan mudarse al Estado Dorado, esta es la ciudad más barata para comprar casa o alquilar en 2025.

Cuál es la ciudad de California más asequible en 2025

Un estudio de SoFi, empresa estadounidense de tecnología financiera y finanzas personales, reveló que la ciudad de Bakersfield es una de las más asequibles del estado. Con una población de más de 400 mil habitantes y un costo de vida ligeramente superior a la media nacional.

Bakersfield, la novena ciudad más grande del estado y una de las más asequibles de California Facebook The City of Bakersfield - Government

De acuerdo con el análisis, en esta metrópoli el precio medio de alquiler es de 1924 dólares. Además, resalta entre otras por estar a solo un par de horas al norte de Los Ángeles.

“Bakersfield también cuenta con uno de los mercados inmobiliarios más razonables de California, incluso para compradores primerizos”, señalan.

El ranking de SoFi coincide con un estudio de Extra Space Storage, un operador de instalaciones de autoalmacenamiento, que analizó factores como el costo de vida, las oportunidades laborales, las atracciones locales, la educación, entre otros, para determinar los lugares más baratos para vivir en California en 2025.

Bakersfield lidera el listado por:

Precio de la vivienda: precio de compra medio de US$214.600; alquiler mensual medio de US$1005

precio de compra medio de US$214.600; alquiler mensual medio de US$1005 Tasa de criminalidad: más segura que el 11% de las ciudades de EE.UU.

más segura que el 11% de las ciudades de EE.UU. Tasa de desempleo: 6,5%

La novena ciudad más grande de California “es un lugar de rápido crecimiento para vivir”, explican. En esta metrópoli, las familias que se mudan pueden encontrar viviendas asequibles y oportunidades laborales en industrias líderes como la petrolera y la agrícola.

Bakersfield combina precios asequibles de vivienda con una rica oferta cultural Facebook The City of Bakersfield - Government

Por qué elegir Bakersfield para vivir

“Bakersfield combina precios asequibles con una rica oferta cultural”, indica el reporte de Extra Space Storage. Sus características lo convierte en un destino único en California, con una economía prospera gracias a la agricultura y la energía.

Además, ofrece acceso a zonas de senderismo, actividades al aire libre, museos, parques y diversidad gastronómica, un complemento para quienes buscan mudarse a un sitio que les permita vivir sin gastar de más, pero con mucho por hacer y conocer.

La población de la ciudad aumentó un 18,18% entre 2010 y 2022. Su economía se centra en industrias diversas. La agricultura, la atención médica, el petróleo, el gobierno y la distribución son solo algunas de las que contribuyen.

La economía de Bakersfield se centra en industrias diversas Facebook The City of Bakersfield - Government

Además, ha sido una ciudad pionera en el mundo de la música country, con la creación del llamado “sonido Bakersfield”, popularizado por cantantes Buck Owens, Merle Haggard, Billy Mize y otros.

El sitio de turismo de la ciudad destaca:

Que tiene más de 270 kilómetros de senderos para bicicletas, carriles y caminos.

Conocido por nuestros numerosos restaurantes vascos.

Hogar de los dos mayores productores de zanahorias del país.

El Bakersfield Community Theater es el teatro comunitario en funcionamiento continuo más antiguo de California.

Por su parte, el informe de Extra Space Storage señala entre las cosas por hacer una visitar el Fox Theater, o al California Living Museum (CALM), que alberga fauna autóctona, como osos negros, zorros, aves rapaces y más; o practicar golf en algunos de sus campos, como el North Kern Golf Course, Kern River Golf Course y The Links at Riverlakes Ranch.

Otras ciudades entre las más baratas de California