En California: la taquería latina en la que los Dodgers eligieron para celebrar su triunfo en la Serie Mundial

Los Ángeles celebró el bicampeonato de los Dodgers en la Serie Mundial, pero lo que más llamó la atención del festejo no fue solo la victoria, sino el sabor del festejo. El equipo eligió a Tacos Los Cholos, una taquería fundada por jóvenes latinos en Anaheim, California, para encargarse del catering de la fiesta posterior al desfile del título. El local, que comenzó con una simple plancha en el patio de una casa familiar, terminó por alimentar a los campeones más importantes del béisbol.

La celebración que se volvió viral: los Dodgers comieron el catering de una taquería latina

El festejo del equipo angelino se transformó rápidamente en un fenómeno en redes sociales. Según informó NBC 4, el evento posterior al desfile se realizó el lunes y tuvo a los tacos de Los Cholos como protagonistas. La fiesta se volvió viral cuando el primera base Freddie Freeman fue captado haciendo un “worm dance” —una versión del popular paso de baile en el suelo— mientras los jugadores disfrutaban de la comida y la música.

Tacos Los Cholos mostraron la intimidad de los festejos de los Dodgers

Antes de que se jugara el decisivo séptimo partido en Toronto, el equipo angelino ya había contactado a la taquería. “Nos mandaron un mensaje de la nada y nos dijeron: ‘Si los Dodgers ganan, los necesitamos el lunes’”, contó Álvaro Maldonado, encargado del restaurante, en diálogo con NBC 4.

Maldonado reconoció que, pese a ser fanático de los Angels, no dudó ni un segundo en aceptar. “No lo creí hasta que empezaron a llegar los jugadores. Esperaba ver a Shohei (Ohtani), pero no vino. Igual fue increíble ver a Teoscar Hernández. Siempre me gustó verlo jugar”, relató con entusiasmo.

Tacos Los Cholos: una historia de esfuerzo y raíces latinas en California

El origen de Tacos Los Cholos lo explicaron sus dueños en una publicación de Instagram de 2023. Los fundadores recordaron que el proyecto nació en 2019, cuando Josué Maldonado y su mejor amigo Michael compraron una plancha y una parrilla con el dinero de su devolución de impuestos. “No teníamos dinero, habíamos dejado la escuela y estábamos en el camino equivocado, pero encontramos nuestro amor por la cocina. Eso nos salvó y cambió nuestras vidas”, escribieron.

Tacos los Cholos fueron elegidos por los Dodgers para su celebración

Los jóvenes comenzaron con la venta de tacos desde el frente de la casa de los padres de Josué, en Anaheim. Poco a poco, las filas comenzaron a multiplicarse hasta ocupar la vereda incluso antes de abrir. “Los chicos que todos miraban con desconfianza pusieron todo en este negocio, y paso a paso creció. Antes de darnos cuenta, había una fila en mi casa esperando por nuestra comida”, contaron.

El texto también reflejó el orgullo de sus raíces y el reconocimiento a sus familias. “Ahora veo sonrisas en la cara de nuestros padres, que solían lucir preocupados. Ese es nuestro mayor logro: hacerlos sentir orgullosos y devolverles un poco de todo lo que hicieron por nosotros”, afirmaron en la publicación, y cerraron con un mensaje motivador: “Sueñen en grande, no importa quiénes sean ni en qué situación estén. Ganemos o perdamos mañana, nada nos derribará”.

Qué ofrece el servicio de catering de Los Cholos

El reconocimiento de los Dodgers no solo fue una muestra de cariño, sino también una validación de la calidad de su servicio de catering. En su sitio web, Tacos Los Cholos detalla que atienden desde reuniones familiares hasta grandes eventos corporativos.

Una taquería latina fue la encargada del catering de los Dodgers

Entre sus opciones se destacan:

Bandejas de arroz y frijoles: disponibles en distintos tamaños para acompañar cualquier combinación de tacos.

disponibles en distintos tamaños para acompañar cualquier combinación de tacos. Trays de tacos: presentaciones de 20 unidades que pueden elegirse en versión regular, prime o premium, según el tipo de carne seleccionada.

presentaciones de 20 unidades que pueden elegirse en versión regular, prime o premium, según el tipo de carne seleccionada. Paquetes personalizados: ideales para fiestas o celebraciones con menús adaptados al número de comensales.

Cada uno de estos servicios mantiene la misma filosofía que los llevó al éxito: productos frescos, sabor casero y atención cercana. La elección de los Dodgers para su fiesta más importante refuerza ese vínculo entre tradición y calidad que distingue al emprendimiento.