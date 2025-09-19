En defensa de Jimmy Kimmel: En defensa de Jimmy Kimmel: Gavin Newsom lanzó un irónico comentario contra un Sean Hannity

El gobernador de California, Gavin Newsom, salió a responderle con dureza al conductor Sean Hannity, de Fox News, quien había negado que dirigentes conservadores impulsaran la suspensión del programa de Jimmy Kimmel. Esto a raíz de la polémica desatada por sus declaraciones tras el crimen del activista republicano Charlie Kirk.

La frase de Jimmy Kimmel que desató la cancelación de su show

El miércoles por la noche, la cadena ABC -propiedad de Disney- comunicó que el programa Jimmy Kimmel Live! quedaba suspendido indefinidamente. La decisión se tomó tras la polémica que provocó el monólogo del reconocido conductor, quien el lunes había bromeado acerca del crimen de Charlie Kirk.

Las declaraciones de Jimmy Kimmel sobre la utilización política del asesinato de Charlie Kirk

Fiel a su estilo irónico, Kimmel dijo que “muchos en el mundo MAGA (Make America Great Again, el lema de Donald Trump) están trabajando muy duro para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk”. El comentario sobre un caso que había sensibilizado a gran parte de la sociedad estadounidense no cayó bien en las redes sociales, donde se generó una fuerte controversia.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) advirtió por posibles sanciones a la cadena ABC, que finalmente anunció que el programa se levantaba por tiempo “indefinido”.

Qué dijo el conductor de Fox News y la respuesta de Gavin Newsom

Mientras algunos sectores liberales acusaban a los conservadores de promover la censura, el conductor de Fox News Sean Hannity rechazó esta versión.“La izquierda, empezando por las noticias falsas de Humpty Dumpty en CNN, JB Pritzker y Gavin Newsom afirmando previsiblemente que esto es censura conservadora”, expresó el presentador en su programa, según consignó Independent.

El conductor insistió con que esas acusaciones eran falsas. “No había ningún grupo externo que estuviera presionando para que se silenciara a Jimmy Kimmel”, remarcó.

“No pude encontrar una sola voz conservadora prominente en el país que siquiera remotamente quisiera, esperara o estuviera presionando para que sacaran del aire a Jimmy Kimmel”, dijo durante su programa.

Newsom no dejó pasar los dichos de Hannity y apuntó directamente contra él en X. En su publicación, ironizó con la idea de que Trump no fuera considerado un referente del conservadurismo.

“ÚLTIMO MOMENTO: Sean Hannity no cree que Donald Trump sea una voz conservadora”, posteó y acompañó su mensaje con una publicación en la red Truth Social de julio, donde Trump celebraba la cancelación del Late Show de Stephen Colbert y anticipaba que Kimmel sería “el próximo”.

La respuesta del gobernador de California a Hannity X:@GavinNewsom

La polémica no terminó allí. Luego, el gobernador californiano compartió en sus redes sociales mensajes anteriores de dirigentes republicanos que defendían la libertad de expresión frente a intentos de censura. Uno de ellos correspondía al presidente de la FCC, Brendan Carr, quien en 2022 había destacado la importancia de la sátira política. Newsom escribió sobre esa declaración: “Esto ha envejecido bien”.

Newsom, irónico en redes sociales X: @gavinnewsom

Trump celebró la cancelación del show de Jimmy Kimmel

Tras el anuncio de la cancelación del programa de Kimmel, Trump festejó como un triunfo propio la medida tomada por la cadena ABC. En Truth Social expresó: “Grandes noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado”.

La respuesta de Donald Trump luego de que se levantara del aire el programa de Jimmy Kimmel

Luego agradeció a ABC por “finalmente tener el coraje para hacer lo que se debía hacer”. Asimismo, apuntó contra el presentador, a quien acusó de no tener “ni un ápice de talento” y contar con “peores índices de audiencia que (Stephen) Colbert”.