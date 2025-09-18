Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk: la frase que provocó la cancelación de su programa y la furia de la FCC

El reconocido conductor Jimmy Kimmel quedó envuelto en una controversia tras un monólogo emitido el pasado lunes en su late-night show, donde bromeó sobre el asesinato de Charlie Kirk. A raíz de esto, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) advirtió por posibles sanciones y la cadena ABC anunció que el programa será retirado del aire de manera “indefinida”.

Por qué la ABC retiró del aire el programa de Jimmy Kimmel

Kimmel comenzó su programa como lo hace habitualmente: con un monólogo que combina política y humor. Pero su ironía sobre un tema tan sensible como el atentado generó un gran revuelo en las redes sociales.

Las declaraciones de Jimmy Kimmel sobre la utilización política del asesinato de Charlie Kirk

Allí, el animador ironizó: “Muchos en el mundo MAGA (Make America Great Again, el lema de Donald Trump) están trabajando muy duro para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk”. Incluso, afirmó que el activista “no era más que otro miembro de MAGA”.

El presentador fue más allá e hizo hincapié en la reacción del presidente republicano. En ese sentido, aseguró que “está llevando muy bien estos días” y agregó que “por cierto, allí pueden ver todos los camiones porque acaban de empezar la construcción del nuevo salón de baile”.

Rápidamente, la polémica se encendió, ABC tomó cartas en el asunto y sacó el show de la programación. Según The New York Times, Kimmel tenía previsto responder la decisión, pero los ejecutivos decidieron suspender la grabación y cancelar el programa de manera indefinida.

La reacción de la FCC a los dichos de Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk

La agencia federal encargada de regular las comunicaciones por radio, televisión, teléfono, satélite y cable salió al cruce del presentador. El presidente de la entidad, Brendan Carr, calificó los dichos sobre el atentado como “repugnantes” y advirtió que FCC lo haría “por las malas” ante la inacción de la ABC.

Un desafortunado comentario hizo que el programa fuese removido de la grilla Foto Instagram @jimmykimmel

Tras conocerse la noticia de la suspensión del show, el funcionario celebró la medida en sus redes y agradeció a la empresa por “hacer lo correcto”. Y sostuvo: “Si bien esta puede ser una decisión sin precedentes, es importante que las emisoras se opongan a la programación de Disney que, a su juicio, no refleja los valores de la comunidad”.

Quien salió al cruce de la decisión fue la única funcionaria designada durante la administración Joe Biden que permanece en la FCC, Anna Gómez. En su cuenta de X, señaló: “Este gobierno está utilizando cada vez más su poder para reprimir la expresión legítima”. Y remarcó que esto demuestra “el peso del poder gubernamental para suprimir la expresión legal”.

Donald Trump celebró la cancelación del programa de Jimmy Kimmel

El presidente Donald Trump no se quedó atrás y también festejó como un triunfo el levantamiento del show. A través de su cuenta en Truth Social expresó: “Grandes noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado”.

Donald Trump festejó la suspensión indefinida del programa de Jimmy Kimmel

Luego agradeció a la ABC por “finalmente tener el coraje para hacer lo que se debía hacer”. Asimismo, apuntó contra el presentador, a quien acusó de no tener “ni un ápice de talento” y contar con “peores índices de audiencia que (Stephen) Colbert”.