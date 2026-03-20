Ola de calor en California, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 20 de marzo
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Dorado
Continúa la ola de calor: el NWS anticipa un viernes con hasta 91°F
El pronóstico para el viernes 20 de marzo anticipa la continuación de la ola de calor inusual en California. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las temperaturas superarán los promedios normales entre 20 y 30 grados para marzo.
- Sacramento registrará una máxima de 91°F (32,7°C).
- Los Ángeles alcanzará los 90°F (32°C).
- San Francisco reportará 87°F (30,5°C).
- San Diego marcará 85°F (29°C).
- Las condiciones secas y los vientos moderados elevan el riesgo de incendios en las áreas del norte.
- Pese a las altas temperaturas en los valles, las zonas costeras presentarán niebla densa por la mañana con aguas oceánicas frías.
Alerta en San Diego por posible contagio de tuberculosis en una iglesia
El Departamento de Salud de San Diego emitió una alerta por posible exposición a tuberculosis multirresistente. Según la información oficial, los asistentes a la Iglesia Ni Cristo en Miramar entre el 19 de septiembre y el 3 de diciembre de 2025 corren riesgo de contagio. Las autoridades apuntan a los servicios de los domingos a las 10 hs y los miércoles a las 19.30 hs.
Los funcionarios instan a las personas expuestas a llamar de inmediato al número (619) 692-8621 para recibir orientación. La enfermedad respiratoria se transmite por el aire y requiere radiografías de tórax para descartar la infección.
En Chula Vista: el Concejo Municipal aprobó la ley para proteger a los inmigrantes
El martes 17 de marzo, el Concejo Municipal de Chula Vista aprobó por unanimidad, tras una segunda lectura, la Ordenanza del Vecino Seguro. Esta normativa, que restringe la colaboración local con las autoridades migratorias federales y prohíbe el acceso a áreas municipales privadas sin una orden judicial, entrará en vigor 30 días después, por lo que será efectiva a mediados de abril.
“Las acciones de aplicación de la ley imprudentes a nivel federal han sumido a muchas personas en la incertidumbre respecto a sus derechos y en el temor dentro de sus propias comunidades”, dijo a The San Diego Union-Tribune la concejala Carolina Chávez quien presentó esta medida el 3 de marzo. “Ese miedo tiene consecuencias reales para las familias, para nuestros vecindarios y para la seguridad pública”, agregó.
Noticias en vivo de California
- 1
Bajo la fachada de un boliche funcionaba un prostíbulo donde explotaban a 50 mujeres frente al cementerio de Recoleta
- 2
En un país a dos velocidades, Caputo se aferra a la caja
- 3
Rugby: Pichot quiere traer el Mundial y la Argentina se lo merece, pero hay razones para ser cautos
- 4
Inauguran la escalera mecánica más alta y larga del mundo: tiene nueve cuadras y ahorra 40 minutos de caminata