Ola de calor en California, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 20 de marzo

El Departamento de Salud de San Diego emitió una alerta por posible exposición a tuberculosis multirresistente. Según la información oficial, los asistentes a la Iglesia Ni Cristo en Miramar entre el 19 de septiembre y el 3 de diciembre de 2025 corren riesgo de contagio. Las autoridades apuntan a los servicios de los domingos a las 10 hs y los miércoles a las 19.30 hs.

Los funcionarios instan a las personas expuestas a llamar de inmediato al número (619) 692-8621 para recibir orientación. La enfermedad respiratoria se transmite por el aire y requiere radiografías de tórax para descartar la infección.