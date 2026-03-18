Cuánto durará la ola de calor que azota al sur de California esta semana

California se enfrenta a una ola de calor extrema en los próximos días. Se prevén máximas de entre 105°F (40,5°C) y 110°F (43°C) en el Valle de Coachella y hasta 95°F (35°C) en el Valle de San Joaquín, por lo que las autoridades instan a evitar actividades al aire libre en las horas pico.

Punto por punto: qué se sabe de la ola de calor que afecta a California

De acuerdo con The Weather Channel, el calor extremo se extiende desde la costa oeste hasta las Planicies, lo que afecta a ciudades como Phoenix, donde se esperan múltiples días con temperaturas superiores a los 100°F (37°C).

Hasta el 17 de marzo, ciudades como Santa Ana llegaron a los 100°F (37°C) mientras que en Los Ángeles se registraron 98°F (36,6°C) , una temperatura que no suele registrarse hasta mayo .

se registraron , . Se espera que el Valle de Coachella alcance entre los 105°F (40,5°C) y 110°F (43°C). Por su parte, en Phoenix, se pronostican hasta cuatro días seguidos con temperaturas de triple dígito, más de 100°F.

En Los Ángeles se registraron 98 °F (36,6°C), una temperatura que no se ve hasta mayo Canva

Se prevé que la ola se extienda por gran parte del oeste y hacia algunas zonas de las Grandes Llanuras durante el fin de semana. Para el domingo 22 de marzo, llegará aire más fresco al norte y centro de Estados Unidos.

No obstante, en el suroeste, el calor récord podría persistir al menos durante la primera mitad de la última semana de marzo.

Las causas de la ola de calor que afecta a California

El evento que afecta al Estado Dorado se debe a un sistema de alta presión, también llamado domo de calor, que permanece casi estacionario sobre el suroeste.

De acuerdo con un informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este fenómeno impide que el aire caliente cerca del suelo suba, atrapándolo y permitiendo así que se caliente cada vez más.

El domo que permanece casi estacionario impide la formación de nubes y lluvias, por lo que el calor persiste por varios días SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al evitar que el aire suba, el domo de calor impide la formación de nubes y lluvia, lo que elimina cualquier posibilidad de que el ambiente se enfríe. Además, el sistema se encuentra casi estacionario, lo que prolonga las altas temperaturas por varios días.

“La naturaleza temprana y prolongada de este calor con una aclimatación estacional limitada aumenta el riesgo de temperaturas altas”, advirtió el organismo.

Cuáles son los efectos de la ola de calor y las recomendaciones de las autoridades

De acuerdo con un informe presentado por la Universidad de California Merced, el fenómeno climático trae consigo temperaturas de hasta 30 grados por encima del promedio.

Esto incide sobre todo en la capa de nieve de la Sierra Nevada (ya reducida al 42% de su promedio), que se está derritiendo a un ritmo del 1% diario y altera el suministro de agua de California.

“La ola de calor se produce tras el segundo invierno más cálido desde al menos 1895 en una gran parte del oeste de Estados Unidos”, advierte el climatólogo John Abatzoglou.

Con este panorama, más de 18 millones de personas están bajo advertencias de calor extremo en el sur de California, Nevada y Arizona. Las autoridades instan a la población a evitar salidas al aire libre durante las horas pico.