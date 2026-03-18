Quién ganó las elecciones en Illinois: los resultados de las primarias 2026

El 17 de marzo se celebraron elecciones primarias en Illinois para definir a los candidatos en la elección general del próximo 3 de noviembre para cargos ejecutivos, legislativos y judiciales dentro del estado, así como en el Congreso de Estados Unidos. J.B. Pritzker, actual gobernador del Estado de la Pradera, se enfrentará al republicano Darren Bailey, quien fue el candidato elegido por los republicanos en los comicios.

Elecciones en Illinois: quiénes son los candidatos a gobernador para el 3 de noviembre

Los republicanos y demócratas de Illinois acudieron a las urnas para elegir a su candidato a la gobernación. En el caso del Partido Demócrata, Pritzker no contó con oponentes dentro de su partido en su candidatura a la reelección.

Darren Bailey fue el candidato más votado entre los republicanos Facebook Darren Bailey

En el Partido Republicano, cuatro candidatos presentaron su postulación para representar a la agrupación:

Darren Bailey (ganador): fue senador de Illinois entre 2021 y 2023. En 2022, compitió en las elecciones a gobernador, pero fue derrotado por Pritzker.

Bailey ganó en las internas republicanas y enfrentará a J.B. Pritzker en Illinois Captura AP

Ted Dabrowski : político y expresidente de Wirepoints, una organización especializada en la investigación en el estado. Su madre nació en Ecuador y su padre proviene de Polonia .

: político y expresidente de Wirepoints, una organización especializada en la investigación en el estado. Su madre . Rick Heidner : es propietario de varios negocios en el Estado de la Pradera y propone implementar límites de mandato, con el objetivo de “prevenir que los políticos traten el cargo como una posición permanente”.

: es propietario de varios negocios en el Estado de la Pradera y propone implementar límites de mandato, con el objetivo de James Mendrick: es sheriff del condado de DuPage. Sus prioridades están dirigidas a programas de rehabilitación que reducen la delincuencia y brindan a las personas una segunda oportunidad.

De este grupo, Darren Bailey contó con la mayor cantidad de votos, algo que ya reflejaban las últimas encuestas.

De acuerdo con el sondeo realizado por Osage Research entre el 20 y el 22 de enero, el 57% apoyaba a Bailey, mientras que el 9% se inclinaba por Rick Heidner, lo que representaba una diferencia de 48 puntos porcentuales.

Elecciones legislativas: quién se perfila como el próximo senador en Illinois

El senador Dick Durbin no se presentará a la reelección tras casi 30 años en el Senado.

Ante esto, diez demócratas se enfrentaron en las primarias: la vicegobernadora Juliana Stratton, los representantes Raja Krishnamoorthi y Robin Kelly, el abogado Sean Brown, Jonathan Dean, Bryan Maxwell, Kevin Ryan, Steve Botsford Jr., Awisi Bustos y Christopher Swann.

Stratton lideraba las últimas encuestas entre los votantes demócratas X (@JulianaStratton)

Con el recuento en un 68%, las primarias demócratas por el Senado eran lideradas por Juliana Stratton con el 39,1% de los votos, seguida por Raja Krishnamoorthi, que alcanzaba el 33,5%.

Juliana Stratton, al frente de las internas demócratas de Illinois por el Senado Captura AP

J.B. Pritzker respaldó a Stratton durante su campaña y aportó al menos US$5 millones a un super PAC (Political Action Committee o Comité de Acción Política en español) que la apoya, según consignó The Washington Post.

En cuanto a las primarias republicanas, Don Tracy se impuso con claridad, seguido por Jeannie Evans.

Más atrás quedaron Casey Chlebek, R. Capparelli y Pamela Long. Hasta el momento, el recuento alcanzaba el 51% de los votos contabilizados.

En cuanto a las primarias republicanas, Don Tracy se impuso con claridad Captura AP

Elecciones a fiscal general de Illinois

Los representantes tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata no tuvieron oposición durante las elecciones primarias. Kwame Raoul, actual fiscal general de Illinois y demócrata, busca la reelección el próximo 3 de noviembre, es decir, un tercer mandato, y el republicano Robert Fioretti se presenta con el objetivo de desafiar a Raoul en noviembre.

Kwame Raoul no tienen contrincantes en el Partido Demócrata y prevé su reelección Instagram/@ilattygeneral

Primarias en Illinois: resultados para los distritos congresionales

Las votaciones para el Congreso en Illinois se centraron en la nominación de diferentes candidatos para cinco distritos que han quedado vacantes debido a jubilaciones o a que los representantes actuales buscan un escaño en el Senado.