Quién ganó las elecciones en Illinois: los resultados de las primarias 2026
Los comicios del martes definieron a los candidatos para la contienda del próximo 3 de noviembre; quién es el republicano que competirá contra J.B. Pritzker
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El 17 de marzo se celebraron elecciones primarias en Illinois para definir a los candidatos en la elección general del próximo 3 de noviembre para cargos ejecutivos, legislativos y judiciales dentro del estado, así como en el Congreso de Estados Unidos. J.B. Pritzker, actual gobernador del Estado de la Pradera, se enfrentará al republicano Darren Bailey, quien fue el candidato elegido por los republicanos en los comicios.
Elecciones en Illinois: quiénes son los candidatos a gobernador para el 3 de noviembre
Los republicanos y demócratas de Illinois acudieron a las urnas para elegir a su candidato a la gobernación. En el caso del Partido Demócrata, Pritzker no contó con oponentes dentro de su partido en su candidatura a la reelección.
En el Partido Republicano, cuatro candidatos presentaron su postulación para representar a la agrupación:
- Darren Bailey (ganador): fue senador de Illinois entre 2021 y 2023. En 2022, compitió en las elecciones a gobernador, pero fue derrotado por Pritzker.
- Ted Dabrowski: político y expresidente de Wirepoints, una organización especializada en la investigación en el estado. Su madre nació en Ecuador y su padre proviene de Polonia.
- Rick Heidner: es propietario de varios negocios en el Estado de la Pradera y propone implementar límites de mandato, con el objetivo de “prevenir que los políticos traten el cargo como una posición permanente”.
- James Mendrick: es sheriff del condado de DuPage. Sus prioridades están dirigidas a programas de rehabilitación que reducen la delincuencia y brindan a las personas una segunda oportunidad.
De este grupo, Darren Bailey contó con la mayor cantidad de votos, algo que ya reflejaban las últimas encuestas.
De acuerdo con el sondeo realizado por Osage Research entre el 20 y el 22 de enero, el 57% apoyaba a Bailey, mientras que el 9% se inclinaba por Rick Heidner, lo que representaba una diferencia de 48 puntos porcentuales.
Elecciones legislativas: quién se perfila como el próximo senador en Illinois
El senador Dick Durbin no se presentará a la reelección tras casi 30 años en el Senado.
Ante esto, diez demócratas se enfrentaron en las primarias: la vicegobernadora Juliana Stratton, los representantes Raja Krishnamoorthi y Robin Kelly, el abogado Sean Brown, Jonathan Dean, Bryan Maxwell, Kevin Ryan, Steve Botsford Jr., Awisi Bustos y Christopher Swann.
Con el recuento en un 68%, las primarias demócratas por el Senado eran lideradas por Juliana Stratton con el 39,1% de los votos, seguida por Raja Krishnamoorthi, que alcanzaba el 33,5%.
J.B. Pritzker respaldó a Stratton durante su campaña y aportó al menos US$5 millones a un super PAC (Political Action Committee o Comité de Acción Política en español) que la apoya, según consignó The Washington Post.
En cuanto a las primarias republicanas, Don Tracy se impuso con claridad, seguido por Jeannie Evans.
Más atrás quedaron Casey Chlebek, R. Capparelli y Pamela Long. Hasta el momento, el recuento alcanzaba el 51% de los votos contabilizados.
Elecciones a fiscal general de Illinois
Los representantes tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata no tuvieron oposición durante las elecciones primarias. Kwame Raoul, actual fiscal general de Illinois y demócrata, busca la reelección el próximo 3 de noviembre, es decir, un tercer mandato, y el republicano Robert Fioretti se presenta con el objetivo de desafiar a Raoul en noviembre.
Primarias en Illinois: resultados para los distritos congresionales
Las votaciones para el Congreso en Illinois se centraron en la nominación de diferentes candidatos para cinco distritos que han quedado vacantes debido a jubilaciones o a que los representantes actuales buscan un escaño en el Senado.
- Por el segundo distrito, en sustitución de Robin Kelly, compitieron diez demócratas. Entre ellos se destacaron Jesse Jackson Jr., Donna Miller y Robert Peters, este último, un senador estatal progresista respaldado por Bernie Sanders.
- Por el noveno distrito, en sustitución de Jan Schakowsky, los votantes eligieron entre 15 candidatos. De acuerdo con un sondeo de RoundTable/PPP, Daniel Biss (alcalde de Evanston) lideraba con un 24% frente a la creadora de contenidos Kat Abughazaleh con un 20%.
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