El tren bala de California ya tiene fecha: cuándo conectará Los Ángeles y San Francisco

La Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California (Chsra, por sus siglas en inglés) presentó su Borrador del Plan de Negocios 2026 para el proyecto del tren bala en California. Este documento busca definir el cronograma, el financiamiento y la expansión del sistema ferroviario.

Tren bala en California: cuándo estará listo el trayecto entre Los Ángeles y San Francisco

En ese plan, el organismo estableció las fechas en las que se prevé que residentes y visitantes puedan utilizar el servicio completo entre Los Ángeles y San Francisco.

Sin embargo, algunos análisis y organismos de control también plantearon dudas sobre los costos del proyecto y el financiamiento de las próximas etapas.

El documento oficial de la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California explica que el proyecto busca conectar el Área de la Bahía de San Francisco con la cuenca de Los Ángeles y Anaheim mediante un sistema ferroviario de alta velocidad y cero emisiones.

La Chsra informó que el proyecto entró en una etapa centrada en la instalación de vías y electrificación del corredor Captura de IT'S HISTORY

El cronograma oficial establece dos etapas clave:

2039: finalización de la infraestructura de la Fase 1

finalización de la infraestructura de la Fase 1 2040: inicio del servicio completo entre San Francisco y Los Ángeles/Anaheim

Las autoridades explican que esta red permitirá operar hasta 36 trenes diarios, incluidos servicios exprés entre ambas regiones.

Sin embargo, antes de lanzar el sistema completo, el proyecto prevé abrir un primer segmento en el Valle Central. El plan establece el siguiente calendario:

2032: finalización del Segmento Operativo Inicial entre Merced y Bakersfield.

finalización del Segmento Operativo Inicial entre Merced y Bakersfield. 2033: inicio del servicio comercial en ese tramo.

Este corredor cubre 171 millas (unos 275 km) y funcionará como base del sistema estatal de alta velocidad.

El progreso actual de la construcción del tren de alta velocidad

La Chsra informó que el proyecto entró en una etapa centrada en la instalación de vías y electrificación del corredor. Los avances más recientes incluyen:

171 millas (275 kilómetros) en diseño y construcción entre Merced y Bakersfield.

en diseño y construcción entre Merced y Bakersfield. 79 millas (128 kilómetros) de plataforma ferroviaria completados.

de plataforma ferroviaria completados. Casi 60 estructuras principales terminadas, como viaductos y pasos a desnivel.

terminadas, como viaductos y pasos a desnivel. 29 estructuras adicionales en construcción.

Las obras se concentran en los condados de Madera, Fresno, Kings y Tulare.

La construcción del sistema de alta velocidad ya generó más de 16.400 empleos desde el inicio de las obras Captura de IT'S HISTORY

La generación de empleo del proyecto ferroviario

La construcción del tren de alta velocidad ya generó miles de puestos de trabajo en California. Según la Chsra, los datos actuales indican que hubo:

Más de 16.400 empleos creados desde el inicio de las obras

creados desde el inicio de las obras Hasta 1700 trabajadores diarios en los sitios de construcción

La mayoría de esos empleos fueron otorgados a residentes del Valle Central.

El financiamiento del tren bala California

El organismo explicó que el proyecto enfrentó desafíos financieros durante varios años. Sin embargo, el Plan de Negocios 2026 presenta nuevas estrategias para sostener el ritmo de construcción.

Entre los recursos económicos previstos se encuentra una asignación anual de 1000 millones de dólares del programa estatal Cap-and-Invest hasta 2045.

También prevé ingresos adicionales mediante asociaciones con el sector privado y proyectos de desarrollo inmobiliario en las estaciones.

A su vez, explican que las medidas de racionalización permitieron reducir el costo de la Fase 1 en US$1700 millones.

Las críticas al plan 2026 del tren bala de California: costos, demanda y desafíos legales

El plan de negocios 2026 del tren de alta velocidad de California también despertó cuestionamientos entre analistas y organismos de control.

Un análisis publicado por el California Policy Center advierte sobre la brecha entre los fondos disponibles y el costo estimado del proyecto, lo que abre interrogantes sobre cómo se financiarán las próximas etapas.

Según ese informe, completar la Fase 1 del sistema demandaría alrededor de US$126.200 millones. Y solo el primer tramo operativo entre Merced y Bakersfield tendría un costo cercano a los US$34.760 millones.

La obra ya avanzó hacia la etapa de instalación de vías y electrificación del corredor ferroviario Captura de IT'S HISTORY

El documento también cita evaluaciones de la California Legislative Analyst’s Office (LAO), la oficina encargada de asesorar a la Legislatura estatal. Ese organismo explicó que el segmento inicial del proyecto podría enfrentar un déficit de financiamiento.

Además, algunos análisis señalan que ciertos tramos del sistema utilizarán vías ferroviarias compartidas.

Esta situación podría limitar la velocidad de los trenes y dificultar el cumplimiento del objetivo legal de completar el viaje entre San Francisco y Los Ángeles en menos de dos horas y 40 minutos, una meta establecida por los votantes en la Proposition 1A aprobada en 2008.