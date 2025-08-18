Es chileno, sacó a pasear a su perro y fue detenido por el ICE en Los Ángeles

Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, un migrante chileno de 18 años, paseaba su perro por su barrio, en Los Ángeles, cuando fue sorprendido por una redada de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los oficiales lo arrestaron por haber permanecido en Estados Unidos más tiempo del permitido bajo el Programa de Exención de Visa (conocido como Visa Waiver Program) y ahora se enfrenta a un proceso de deportación.

Los Ángeles: salió a pasear a su perro y lo detuvo el ICE

Benjamín fue arrestado en la mañana del 8 de agosto, en Reseda, Los Ángeles. Fue interceptado por un grupo de oficiales federales con el rostro cubierto mientras paseaba a su mascota, consignó Los Angeles Times. Según denunció su familia en una campaña de GoFundMe, los efectivos ataron al perro a un árbol, le sacaron el collar y lo soltaron en el bulevar Sepúlveda antes de llevarse al joven.

El adolescente cumplió 18 años hace menos de una semana y estudia en el Reseda High School Foto de ICE

La familia relató que, cuando notaron que el adolescente no volvía a su casa, salieron a buscarlo. Minutos más tarde encontraron al animal suelto, caminando entre el tráfico, pero no a Benjamín.

Después se enteraron de que había sido detenido por agentes enmascarados que presuntamente serían del ICE. En la plataforma de recaudación de fondos denunciaron que los oficiales “lo trataron como a un delincuente” y aseguraron que incluso bromeaban mientras lo esposaban.

De acuerdo con el relato de los familiares de Guerrero Cruz, los agentes habrían dicho que gracias al migrante “podrían beber” durante el fin de semana y que acababan de conseguir “US$2500” por su arresto, en referencia a un bono que recibirían por este trabajo.

Benjamin Marcelo Guerrero Cruz vive con su familia en Van Nuys, Los Ángeles Gofundme

Qué dijo el DHS sobre el arresto del migrante chileno

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió la legalidad del arresto de Guerrero Cruz. Según consignó la agencia EFE , el organismo argumentó que el joven fue detenido por quedarse más de dos años después de la fecha límite de su visado y “abusar” del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver) bajo el cual ingresó a Estados Unidos y que exigía que saliera de ese país el 15 de marzo de 2023.

Asimismo, un funcionario del organismo le confirmó al medio citado que el migrante chileno se encuentra bajo su custodia, a la espera de su deportación.

Benjamin Marcelo Guerrero Cruz, un chileno de 18 años, fue arrestado por el ICE en Los Ángeles Gofundme

Quién es Benjamín Guerrero Cruz, el joven chileno detenido por el ICE en Los Ángeles

Guerrero Cruz fue detenido días después de haber festejado su cumpleaños número 18. Su familia contó que es un “estudiante responsable” que soñaba con su último año de preparatoria en la escuela Reseda High School.

Además, sus allegados destacaron que es un adolescente solidario, que colabora en el cuidado de sus hermanos menores: un niño de seis años y gemelos de cinco meses.

La noticia de su arresto generó preocupación entre sus compañeros, docentes y vecinos, iniciaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a sus padres a cubrir gastos legales, manutención y posibles costos de reubicación.

Los organizadores de la colecta indicaron que la madre de Benjamín no sale de su casa ni a trabajar por temor a ser detenida por su estatus migratorio irregular.

Los compañeros de fútbol del adolescente expresaron su preocupación por lo ocurrido. “En la cancha, era inquebrantable: siempre estaba presente, trabajaba duro y se podía contar con él semana tras semana. Fuera de la cancha, era igual de confiable: amable, respetuoso y alguien que animaba a quienes lo rodeaban”, destacaron.