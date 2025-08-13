Es latino, votó por Trump y terminó detenido en una redada del ICE en California: ahora lidera una demanda colectiva

Brian Gavidia, un ciudadano estadounidense de raíces latinas, vivió una experiencia que lo marcó para siempre: fue detenido por agentes federales que realizaban una redada en la puerta de su negocio en Montebello, California. Ahora encabeza una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por arrestos basados en el color de piel y asegura que se arrepiente de haber votado a Donald Trump en noviembre de 2024.

Votó a Trump y fue detenido en una redada del ICE: “Me arrepiento”

A mediados de junio pasado, Gavidia trabajaba en un depósito de grúas sobre W. Olympic Boulevard, en Montebello, California. Escuchó que agentes de inmigración estaban en la puerta y salió a ver qué pasaba. Apenas dio unos pasos, uno de los oficiales -con chaleco de la Patrulla Fronteriza- le ordenó detenerse. El joven respondió que era ciudadano estadounidense, algo que repitió varias veces antes de que lo empujaran contra una reja.

Según contó, le preguntaron en qué ciudad y hospital había nacido y cuando no pudo responder, aumentaron la presión. “Soy estadounidense”, les decía entonces, según detalló Univision.

Los agentes le quitaron su identificación y su teléfono. Todo el episodio quedó registrado en video por un amigo, quien denunció que la detención se basó únicamente en su color de piel. “Estos tipos, literalmente se basan en el color de piel. ¡Mi colega nació aquí!”, se escucha en la grabación.

Dos meses después, Gavidia no tiene dudas de que esa fue la causa de su detención. “Siento que me agarraron por eso y nada más. Esa fue la razón por la que dijeron ‘este es ilegal’”, le contó a Telemundo.

Luego agregó que trató de explicarles que era ciudadano y que tenía la documentación para probarlo, pero no le dieron la oportunidad hasta que lo habían acorralado contra la reja. “No tomaron en cuenta mis derechos, siento que se pasaron”, expresó.

El operativo migratorio en Montebello, donde detuvieron a ciudadanos de EE.UU.

Gavidia remarcó que votó por Trump para presidente, pero ahora lamenta haberlo hecho. “Sinceramente me arrepiento”, confesó. Y agregó: “Siento que me mintieron”.

La demanda colectiva contra el ICE en California

Tras el incidente, Gavidia aseguró que su compromiso con la comunidad latina se fortaleció. Forma parte de una acción judicial presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que consiguió una orden temporal que prohíbe a los agentes federales realizar arrestos basados en raza, acento o tipo de trabajo en siete condados de California.

La administración Trump solicitó recientemente a la Corte Suprema que elimine esa restricción. “Aquí no tenemos reyes, esto es una democracia”, remarcó Gavidia

Con un ejemplar de la Constitución de Estados Unidos, afirmó: “Hoy en día siento que tengo una pelea más grande: proteger a los latinos, a la comunidad y que la gente sepa sus derechos para defenderse”.

Redada en Montebello: agentes del ICE detuvieron a un ciudadano de EE.UU.

Otros arrestos similares del ICE

En el operativo del ICE que involucró a Gavidia, su amigo y compañero de trabajo, Javier Ramírez, también fue detenido a pesar de ser estadounidense. En un comunicado oficial, fue acusado de agredir y resistirse a un agente federal.

Sin embargo, su defensa sostuvo que los agentes ingresaron a propiedad privada sin orden judicial ni causa probable. Y sus familiares afirmaron que nunca agredió a los oficiales y que solo alertó a sus compañeros sobre la presencia del ICE.