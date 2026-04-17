Adiós al jefe del ICE: renunció el director que encabezó las detenciones de migrantes en EE.UU.

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dejará su cargo el 31 de mayo de 2026, según anunció este jueves el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Lyons, veterano de dos décadas en la agencia, fue el principal responsable de ejecutar la política de detenciones masivas de la administración Trump desde que asumió la dirección interina en marzo de 2025. Su gestión estuvo marcada por un aumento sin precedentes en las redadas, múltiples disputas judiciales y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis.

Mullin elogió la gestión de Lyons y anunció su pase al sector privado

En un comunicado, Mullin describió a Lyons como un gran líder de ICE y agradeció su trabajo. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, lo calificó de “patriota americano que hizo más seguro al país”.

Mullin no explicó los motivos de la salida. Según informó Fox News, en su carta de renuncia Lyons señaló que quiere pasar más tiempo con su familia y que sus hijos atraviesan “un momento decisivo en sus vidas”.

El secretario indicó que Lyons buscará oportunidades en el sector privado, pero no precisó quién lo reemplazará. El ICE no tiene un director confirmado por el Senado desde la administración de Barack Obama.

Lyons gestionó la agencia en el período de mayor presión operativa y judicial

Lyons asumió la conducción de ICE cuando la agencia ya estaba en plena expansión. Bajo su gestión, incorporó nuevos agentes a gran escala y desplegó redadas en ciudades de todo el país.

El 2025 fue el año con mayor cantidad de redadas del ICE desde 2004 ICE

En enero de 2026, dos ciudadanos estadounidenses murieron baleados por agentes federales durante operativos en Minneapolis.

Los incidentes generaron protestas masivas y cuestionamientos legislativos. Lyons defendió ante el Congreso las tácticas utilizadas y afirmó que los agentes no serían intimidados, de acuerdo con reportes de PBS NewsHour y WBUR.

Además, un juez federal de Minnesota lo citó a comparecer personalmente ante el tribunal en enero de 2026 por incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con audiencias de fianza para personas detenidas.

Testificó ante el Congreso horas antes de que se conociera su renuncia

El mismo jueves en que se anunció su salida, Lyons compareció ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Allí respondió preguntas sobre el número de muertes bajo custodia (32 en 2025, el mayor registro en más de dos décadas, según The Guardian) y sobre los planes de la agencia para ampliar la capacidad de detención.

Todd Lyons testificó ante el Congreso horas antes de que se conociera su renuncia ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

El 2025 fue el año con mayor cantidad de redadas de ICE desde 2004. En diciembre, la agencia mantenía bajo custodia a más de 68.000 personas en centros de detención, cerca del 75% de las cuales no tenía antecedentes penales.

La administración Trump deberá definir quién conducirá ICE a partir del 1° de junio, en un momento en que la agencia mantiene operativos activos en múltiples ciudades y enfrenta decenas de causas judiciales en curso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.