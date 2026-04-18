Cómo la nueva ley de placas de Ron DeSantis beneficiará a miles de familias latinas en Florida

A partir de la aprobación de la ley de placas especiales de Florida, miles de familias latinas se beneficiarán. La SB 246, que obtuvo la firma del gobernador Ron DeSantis, habilitó la preventa de nuevos diseños. Los fondos recaudados servirán para colaborar con distintas iniciativas y programas que dispongan cada una de las entidades beneficiadas.

Alumnos de escuelas y universidades de Miami con muchos latinos se beneficiarán de la ley de placas especiales

Las normas sobre placas especiales, que ya existen desde hace tiempo en Florida, disponen que los conductores pueden utilizar estos diseños. Los ingresos obtenidos se utilizan para distintas iniciativas y fundaciones.

La ley SB 246 de Florida habilitó el uso de nuevas placas especiales Imagen ilustrativa generada con IA

En este caso, la SB 246 habilitó las placas especiales de la Miami Northwestern Alumni Association y la Miami - Dade College. En ambos casos, se trata de instituciones y grupos con una cantidad importante de latinos.

La primera entidad mencionada es la organización oficial de exalumnos de la escuela Miami Northwestern Senior High School, institución reconocida por tener un alto porcentaje de minorías entre sus estudiantes.

En ese sentido, el texto de la ley promulgada por DeSantis establece que esta organización usará los fondos recaudados para programas académicos, atléticos y becas.

Algo similar ocurre con la Miami Dade College, que brindará la posibilidad a más estudiantes de estudiar en la institución. Los fondos obtenidos por la venta de placas especiales de la universidad, también reconocida por tener muchos alumnos latinos, se destinarán a becas para estudiantes.

La Miami Dade College destinará los fondos recaudados por placas especiales a becas para estudiantes Miami-Dade College

El resto de los diseños de placas especiales que establece la SB 246 de Florida

Junto con los casos de la Miami Northwestern Alumni Association y la Miami Dade College, la mencionada ley también aprobó el uso de diseños especiales para otras seis entidades. Este es el detalle y el destino que cada una le brindará a la recaudación:

Ultimate Fighting Championship (UFC) : el dinero apoyará a la UFC Foundation en iniciativas que incluyen hospitales infantiles, apoyo a servicios de emergencia, militares y programas de mentoría juvenil

: el dinero apoyará a la UFC Foundation en iniciativas que incluyen hospitales infantiles, apoyo a servicios de emergencia, militares y programas de mentoría juvenil Christopher Columbus High School : la recaudación se destinará a programas académicos y atléticos, además de becas para sus alumnos.

: la recaudación se destinará a programas académicos y atléticos, además de becas para sus alumnos. St. Petersburg College : los fondos se dividirán entre becas y otras iniciativas para estudiantes.

: los fondos se dividirán entre becas y otras iniciativas para estudiantes. United States Naval Academy : los ingresos a partir de la venta de placas especiales irán a subvenciones a organizaciones benéficas que asisten a veteranos y sus familias.

: los ingresos a partir de la venta de placas especiales irán a subvenciones a organizaciones benéficas que asisten a veteranos y sus familias. United States Military Academy : el dinero será para el financiamiento de la Línea de Ayuda Legal para Veteranos de Florida.

: el dinero será para el financiamiento de la Línea de Ayuda Legal para Veteranos de Florida. Florida Film Legacy: la recaudación irá a Feature Florida Partnerships, Inc.

La preventa de las placas especiales se abrirá el 1° de octubre, fecha que dispone la SB 246 para su entrada en vigor en Florida.

Las entidades tienen la obligación de informar a Florida el destino de los ingresos por placas especiales

Como parte de lo que establece la norma, las instituciones mencionadas tendrán que brindar al estado una proyección financiera a cinco años dentro de los 60 días posteriores al 1 de octubre. Si no presentan este informe, se retirará la autorización.

En el texto también se especifica la prohibición de utilizar los fondos recaudados para actividades comerciales o con fines de lucro.