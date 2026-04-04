Gavin Newsom defendió la gestión de su “DOGE” de US$20 millones: “No da marcha atrás como el de Trump”

El gobernador de California, Gavin Newsom, salió al cruce de las críticas por un plan para reducir el gasto público inspirado en modelos de eficiencia gubernamental, en medio de cuestionamientos por su costo y resultados. La polémica gira en torno a un contrato millonario con consultores externos y a las expectativas incumplidas de ahorro, pero desde su administración defienden la iniciativa y aseguran que los beneficios ya superan la inversión inicial.

California: Un plan millonario de Newsom para reducir el gasto estatal

Según una publicación de New York Post, la administración de Newsom destinó hasta US$20 millones a la firma Boston Consulting Group con el objetivo de identificar recortes por hasta US$2000 millones en áreas clave del gobierno estatal.

Aunque el objetivo inicial del plan era recortar US$2000 millones del gasto público, analistas legislativos advierten que los ahorros identificados actualmente se sitúan en torno a los US$810 millones Gobierno de California

El plan abarca departamentos como Correcciones y Rehabilitación, Servicios Sociales y Servicios de Salud, con la meta de lograr esos ahorros para el año fiscal 2028-2029.

La iniciativa, comparada con el enfoque de eficiencia gubernamental impulsado a nivel federal, se lanzó en un contexto marcado por un déficit presupuestario estatal de varios miles de millones de dólares.

En ese escenario, la apuesta por contratar consultores externos buscaba acelerar la identificación de gastos innecesarios y optimizar el uso de los recursos públicos.

Sin embargo, los ahorros proyectados ahora rondan los US$810 millones, una cifra considerablemente menor a la meta original.

Críticas políticas y dudas sobre la efectividad del plan de Newsom

El informe del New York Post también recoge el creciente escepticismo entre legisladores estatales, tanto por el costo del contrato como por los resultados obtenidos hasta el momento. La distancia entre los US$2000 millones prometidos y los poco más de US$800 millones proyectados encendió alarmas en el ámbito político.

La gobernación de California sostiene que el desembolso de 20 millones es una "victoria" financiera, dado que el potencial de ahorro de US$800 millones supera con creces la inversión inicial en consultoría X (@CAgovernor)

Entre las voces críticas aparece el asambleísta republicano Tom Lackey, quien expresó sus dudas durante una audiencia legislativa. “Todo este contrato con Boston Consulting Group me resulta desconcertante”, afirmó, y agregó que las expectativas iniciales no se cumplieron.

A estas críticas se sumó una preocupación más amplia sobre la oportunidad del gasto. Algunos legisladores cuestionaron el valor real de invertir US$20 millones en asesoramiento externo. El asambleísta demócrata Nick Schultz señaló que es razonable que la ciudadanía se pregunte qué se obtiene a cambio de ese desembolso.

La defensa de Newsom: “No es como el de Trump”

Frente a las críticas, la oficina de prensa del gobernador buscó diferenciar el enfoque de California de otras experiencias similares. En un mensaje difundido oficialmente por redes sociales, se cuestionó la cobertura mediática y se defendió la estrategia adoptada por la administración estatal.

En una clara diferenciación política, el equipo de Newsom afirmó que California no realiza recortes "a ciegas" ni viola la ley, aludiendo críticamente al DOGE impulsado por Donald Trump y Elon Musk Archivo

“California no recorta a ciegas, no viola la ley ni retrocede después de los hechos como el DOGE de Trump”, indicaron desde el equipo de comunicación de Newsom, en referencia al presidente de Estados Unidos y la agencia que lideró Elon Musk al comienzo del segundo mandato.

Desde la gobernación también subrayaron que los resultados deben evaluarse en función del retorno de la inversión. Según esa visión, los millones destinados al contrato ya generan beneficios potenciales significativos. “US$20 millones invertidos, que conducen a potencialmente US$800 millones en ahorros. Y probablemente más por venir. Eso es una victoria”, afirmaron.