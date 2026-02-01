En Los Ángeles: la preocupación de Karen Bass por la presencia de extranjeros durante el Mundial 2026

A meses del comienzo del Mundial 2026, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, planteó su preocupación con respecto a la llegada de miles de personas de otros países. La mandataria manifestó que los extranjeros son bienvenidos y llamó al gobierno de Donald Trump a hacer lo mismo. La ciudad de California albergará ocho partidos de la cita mundialista.

Karen Bass llamó a que Trump convoque a extranjeros a viajar por el Mundial 2026

La alcaldesa de Los Ángeles fue consultada durante una charla con medios sobre la posibilidad de que la política migratoria de Estados Unidos afectara la llegada de fanáticos.

Karen Bass dijo que Trump debería alentar a los extranjeros a venir al Mundial 2026 y no temer por la política migratoria Archivo

La pregunta se dio en medio de versiones que sostienen que hay hinchas con miedo a viajar al país norteamericano y otros que optarían por un boicot al torneo. En su respuesta, Bass transmitió tranquilidad.

Según consignó Reuters, la mandataria se refirió a la postura de la administración Trump durante el Mundial 2026. "Estoy segura de que no va a interferir con eso, pero creo que ese mensaje también tiene que venir de la Casa Blanca“, manifestó.

En esa misma línea, remarcó que los extranjeros son bienvenidos en la ciudad y pidió que el presidente estadounidense tenga esa misma línea discursiva: “Ellos son quienes deben enviar ese mensaje. Yo enviaré el mensaje de que la gente es bienvenida a Los Ángeles”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, llamó a la Casa Blanca a convocar la visita de extranjeros durante el Mundial 2026 Flickr/Mayor Karen Bass

Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Los Ángeles

La próxima edición de la Copa del Mundo está organizada por EE.UU., México y Canadá en conjunto. Según el calendario oficial de partidos que publicó la FIFA, estos serán los encuentros que se disputarán en la ciudad:

Viernes 12 de junio: Estados Unidos vs. Paraguay (Fase de Grupos, Grupo D)

(Fase de Grupos, Grupo D) Lunes 15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda (Fase de Grupos, Grupo G)

(Fase de Grupos, Grupo G) Jueves 18 de junio: Suiza vs. B2 / ganador Ruta A UEFA (Fase de grupos, Grupo B)

(Fase de grupos, Grupo B) Domingo 21 de junio: Bélgica vs. Irán (Fase de Grupos, Grupo G)

(Fase de Grupos, Grupo G) Jueves 25 de junio: Estados Unidos vs. ganador Ruta C UEFA (Fase de Grupos, Grupo D)

(Fase de Grupos, Grupo D) Domingo 28 de junio: Partido 73 ( Dieciseisavos de Final : 2A vs. 2B)

: 2A vs. 2B) Jueves 2 de julio: Partido 84 ( Dieciseisavos de final : 1H vs. 2J)

: 1H vs. 2J) Viernes 10 de julio: Partido 98 (Cuartos de final: ganador Partido 93 vs. ganador Partido 94)

Cada uno de estos choques se jugará en el SoFi Stadium. Además, California albergará otros seis partidos en el Levi’s Stadium de Santa Clara, que también será sede del Super Bowl 2026.

El SoFi Stadium de Los Ángeles será sede de ocho partidos del Mundial 2026

Las críticas de un expresidente de la FIFA y el apoyo a un boicot contra el Mundial 2026

Mark Pieth, abogado suizo que trabajó con la FIFA en el pasado, fue uno de los impulsores de esta idea, según informó NBC. En un artículo, planteó un escenario de alarma para fanáticos extranjeros.

“Al llegar a EE.UU., los aficionados deben saber que si no complacen a las autoridades migratorias, podrían ser enviados de inmediato al siguiente vuelo de regreso“, indicó.

Joseph Blatter, quien fue presidente de la FIFA durante más de 17 años, apoyó estos comentarios en un posteo de X: “Para los aficionados, solo hay un consejo: ¡manténganse alejados de EE.UU.! Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial".