Elecciones primarias en California 2026: la fecha límite para registrarse para votar

A falta de menos de seis meses para las elecciones primarias en California, los ciudadanos tienen que registrarse para ejercer su derecho al sufragio. Sin un liderazgo claro entre los principales candidatos, estos comicios se llevarán a cabo el 2 de junio, en tanto los votantes tienen tiempo para inscribirse en el padrón hasta el 18 de mayo.

La fecha límite para registrarse para votar en las elecciones primarias de California 2026

Este año, el Estado Dorado se prepara para elegir al sucesor del gobernador Gavin Newsom, quien ya completó dos mandatos y no puede buscar una reelección. Antes de la votación general, se desarrollarán elecciones primarias el 2 de junio para definir a los candidatos. El último día para registrarse para sufragar en estos comicios es el 18 de mayo.

En las elecciones del 3 de noviembre, los votantes de California definirán al sucesor de Gavin Newsom Facebook Gavin Newsom

De acuerdo con el sitio web de la Secretaria de Estado de California, Shirley N. Weber, todos los votantes registrados activos de California recibirán una boleta por correo. La oficina electoral de cada condado comenzará a enviarlas antes del 4 de mayo.

Además, Weber aclaró que las ubicaciones de entrega de boletas se abren el 5 de mayo, y se pueden devolver por correo, en un lugar de entrega o en la autoridad electoral del condado.

La fecha recomendada por la oficina de Weber para que las personas que elijan la modalidad por correo envíen la boleta es antes del 26 de mayo. A partir del 23 del mismo mes, los centros de votación abrirán para la elección anticipada en persona en todos los condados bajo la Ley de Elección del Votante.

Los ciudadanos de California deberán votar en las elecciones primarias del 2 de junio para elegir a los candidatos Imagen de kp yamu Jayanath en Pixabay

El día de las elecciones primarias, las personas podrán acercarse a los recintos desde las 7 hs hasta las 20 hs. En la jornada establecida, según la oficina de Newsom, los votantes elegirán:

Gobernador.

Vicegobernador.

Secretario de Estado.

Contralor.

Tesorero.

Fiscal General.

Comisionado de Seguros.

Miembros de la Junta de Igualación del Estado.

Todos estos cargos aparecen en la boleta bajo el sistema primario conocido como Top-Two. Esto significa que, sin importar partido, los dos con más votos pasan a la elección general, que se realizarán el 3 de noviembre.

Quién puede registrarse para votar en las elecciones primarias en California 2026 y cómo hacerlo

Las autoridades californianas señalaron que para inscribirse para votar, la persona debe cumplir con ciertos requisitos:

Ser ciudadano estadounidense y residente de California .

. Tener 18 años de edad o más el día de las elecciones.

el día de las elecciones. No cumplir actualmente una pena de prisión estatal o federal por la condena de un delito grave .

. No ser definido por un tribunal como mentalmente incompetente para sufragar.

Para registrarse, el solicitante tiene que completar una solicitud de registro de votante en papel o en línea en RegisterToVote.ca.gov.

Cuando se realiza el proceso en línea, el sistema busca en la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) el número de licencia de conducir o tarjeta de identificación de California, fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social.

Para registrarse para votar en California, los electores deben cumplir con ciertos requisitos Freepik

Si el sistema encuentra la información del votante y autoriza el uso de su firma del DMV, se agregará una imagen electrónica a su solicitud de registro después de que haga clic en “enviar”.

Si no hay una firma en el archivo del DMV, toda la información se transmitirá a la oficina electoral del condado. En este caso, el ciudadano solo tendrá que hacer clic en “imprimir”, firmar la solicitud en papel y enviarla por correo.

Para registrarse en papel, el elector deberá recoger una solicitud en la autoridad electoral de su condado, en cualquier dependencia de campo del DMV o en ciertas oficinas de correos, bibliotecas públicas o edificios gubernamentales.

Además, los votantes pueden solicitar una boleta por correo. Para hacerlo, es necesario que llamen a la oficina electoral o a la línea directa gratuita de la Secretaría de Estado al (800) 345 VOTOS (8683).

Los candidatos a gobernador para las elecciones primarias de California 2026

Por el momento, la carrera para tomar el cargo que dejará Newsom continúa con tendencias inciertas. La encuesta más reciente, publicada el 18 de diciembre por Civic Lens Research, una firma independiente con sede en Virginia, consultó a 400 posibles votantes.

Según el sondeo, el republicano Steve Hilton, expresentador de Fox News, lidera la carrera con casi el 18% del apoyo. Lo sigue de cerca el sheriff de Riverside, Chad Bianco, quien también es republicano y obtuvo el 14%. El demócrata con mayor apoyo fue el representante Eric Swalwell, que consiguió el 12%.

El republicano Steve Hilton lidera la última encuesta sobre las elecciones para gobernador en California en 2026 https://stevehiltonforgovernor.com/

Estos números muestran una tendencia inusual de la intención de voto de los californianos orientada hacia el Partido Republicano. En las elecciones más recientes, los electores se inclinaron por los demócratas; el último republicano en gobernar el Estado Dorado fue Arnold Schwarzenegger, quien se mantuvo en el cargo desde 2003 hasta 2011.

Después de su salida, el demócrata Edmund “Jerry” Brown Jr. gobernó desde el 2011 al 2019, y lo sucedió Newsom.

Si bien el Partido Republicano lleva la ventaja en la carrera electoral a falta de casi seis meses, el estrecho margen podría torcerse rápidamente, ya que las encuestas anteriores mostraron tendencias oscilantes.