Marilyn Monroe y Arthur Miller: la historia detrás del departamento de Nueva York que fue su “nido de amor”

El “nido de amor” de Marilyn Monroe y Arthur Miller estuvo ubicado en un edificio de Manhattan, cerca de Sutton Place, Nueva York. La pareja se instaló allí poco después de casarse en junio de 1956 y mantuvo esa dirección como base hasta su separación.

Dónde estaba el “nido de amor” de Marilyn Monroe y Arthur Miller

El departamento ocupaba la planta 13 del edificio de 444 East 57th Street, construido en 1927 y diseñado por el arquitecto Lafayette A. Goldstone, informó el New York Post. La ubicación, en la zona este de Manhattan, lo situaba a pocos minutos del East River y de sectores residenciales tradicionales del Upper East Side.

Durante su vida en ese inmueble, Monroe fue vista en distintas ocasiones mientras caminaba por Sutton Place con su perro terrier maltés, Maf.

De acuerdo con The New York Times, Monroe también frecuentaba bancos y senderos cercanos al río, en una rutina alejada de las apariciones públicas que dominaban su carrera.

El departamento funcionó también como punto de encuentro para reuniones y recepciones. Según la revista de arquitectura 6sqft New York City, la terraza del inmueble albergó encuentros sociales a los que asistieron figuras del cine, la moda y la realeza europea como la princesa Magdalena de Suecia, en una etapa en la que la pareja todavía combinaba vida pública y vida doméstica.

Con el paso de los años, el penthouse se convirtió en una pieza de archivo sobre la vida privada de la actriz y del autor. Su historia también quedó ligada al proceso que atravesó la pareja durante los años previos al divorcio, formalizado en 1961.

Así es la casa donde vivían Marilyn Monroe y Arthur Miller

Cómo era el penthouse de Marilyn Monroe en Manhattan

La unidad cuenta con cerca de 204 metros cuadrados interiores y una terraza de unos 278 metros cuadrados. Desde ese espacio exterior se podían ver el East River, el puente de la calle 59 y parte del perfil urbano de Nueva York.

El interior, según la información oficial, cuenta con:

Tres baños completos y uno medio

Cuatro dormitorios

Sala principal de grandes dimensiones

Comedor formal

Cocina equipada

Dos chimeneas a leña

El dormitorio principal incluía baño en suite, vestidor y salida directa a una terraza privada

Otra de las habitaciones funcionó como biblioteca y área de lectura

El inmueble dentro del mercado residencial de Manhattan figura actualmente como vendido.

El dormitorio principal es una suite de esquina con vistas al río, vestidor y su propia terraza privada cityrealty

The Misfits, el departamento y el final de la relación

Uno de los datos más citados sobre esa vivienda es que Miller trabajó allí en el guion de The Misfits (1961), película concebida para darle a Monroe un papel dramático distinto dentro de su filmografía. El proyecto, sin embargo, quedó ligado a la crisis final de la pareja.

El rodaje del film en Nevada coincidió con un período de distancia entre ambos. A los problemas personales se sumaron tensiones profesionales, pérdidas familiares y diferencias sobre el rumbo de la relación. Para cuando terminó la filmación, el matrimonio ya estaba en su tramo final.

“Marilyn estaba enferma físicamente y psicológicamente muy afectada. Todo estaba llegando a un punto crítico, y al mismo tiempo tenía que interpretar el primer papel dramático que había intentado hacer”, dijo Miller en una entrevista con Alan Yentob de la BBC en 1987.

Incluso antes de que se formalizara el divorcio, el departamento de East 57th Street volvió a ser escenario de conversaciones privadas entre ambos. De acuerdo con reconstrucciones posteriores de The New York Times, fue uno de los lugares donde discutieron las condiciones de la separación después de vivir varios períodos en casas distintas.