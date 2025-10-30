Es oficial: los documentos que se deben presentar ante el ICE para suspender la deportación en California

Los migrantes que cuentan con una orden de deportación en California pueden reabrir sus casos al presentar ciertos documentos tras ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En este proceso, es importante que las personas brinden pruebas válidas que respalden su petición.

Lista de documentos válidos para pedir la suspensión de deportación en California

Para pedir una suspensión de la deportación o remoción del ICE en California, el extranjero debe presentar el Formulario I-246. Junto con esta petición, es necesario que el solicitante adjunte una tarifa de presentación y documentos justificativos.

ACLU de California señala que es necesario presentar el Formulario I-246 para evitar la deportación ICE

Según explicó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de California (ACLU, por sus siglas en inglés), el trámite se inicia en la oficina local de la agencia en el Estado Dorado y debe incluir razones para la estancia.

Además, se debe presentar uno de los siguientes papeles para que el pedido sea considerado como válido:

Pasaporte : un pasaporte válido o prueba de que ha solicitado uno, incluyendo una copia de la petición y el pago.

: un pasaporte válido o prueba de que ha solicitado uno, incluyendo una copia de la petición y el pago. Documentos de identidad : copias de su certificado de nacimiento u otros certificados para verificar su identidad.

: copias de su certificado de nacimiento u otros certificados para verificar su identidad. Fotos de pasaporte: dos fotos recientes del tamaño de un pasaporte.

Documentos adicionales para evitar la deportación en California

De acuerdo a ACLU, los migrantes que deseen evitar la expulsión del país norteamericano pueden adjuntar pruebas adicionales para reforzar su petición. Dentro de estos documentos, la organización con base en California mencionó los siguientes:

Razones médicas : si la solicitud se basa en motivos médicos, se debe incluir pruebas de apoyo como registros médicos que muestren el diagnóstico, pronóstico y necesidades de tratamiento.

: si la solicitud se basa en motivos médicos, se debe incluir pruebas de apoyo como registros médicos que muestren el diagnóstico, pronóstico y necesidades de tratamiento. Razones humanitarias : evidencia de preocupaciones humanitarias, como el impacto de la ausencia en niños pequeños o un miembro enfermo de la familia que es ciudadano de EE.UU.

: evidencia de preocupaciones humanitarias, como el impacto de la ausencia en niños pequeños o un miembro enfermo de la familia que es ciudadano de EE.UU. Historial delictivo: si la persona que realiza el trámite fue arrestada previamente debe incluir documentos legales sobre juicios, sentencias y condenas.

Las peticiones ante ICE pueden incluir pruebas adicionales que demuestran su lazo con EE.UU. para evitar la deportación ICE.gov

Por otro lado, la organización remarcó que existen otros papeles que pueden ser útiles para demostrar fuertes lazos con EE.UU. y una razón válida para permanecer en California. Entre estos, mencionó los siguientes:

Cartas de buen carácter moral.

Prueba de la situación jurídica de los miembros de la familia.

Documentación de las condiciones en su país de origen.

Documentación de su entrada a los Estados Unidos.

Qué sucede después de presentar la solicitud para evitar la deportación de California

Una vez que el solicitante presenta los documentos mencionados, debe esperar el proceso de análisis de la agencia. De acuerdo al ICE, si el peticionario tiene 14 años o más, puede ser sometido a la toma de huellas dactilares y fotografías. Además, en ciertos casos, exige el pago de al menos US$1500 bajo fianza.

Los migrantes deben presentar ciertos documentos una vez que fueron detenidos por ICE Foto ICE.gov

Si la petición es aprobada, el solicitante recibe una Orden de Supervisión (OSUP, por sus siglas en inglés). No obstante, la agencia puede revocar la OSUP después de ser aprobada si considera que el migrante realizó una de las siguientes acciones:

Fue arrestado por un agente de las fuerzas del orden.

Fue condenado por cualquier delito.

Violó los términos de la OSUP.

Por cualquier motivo, a discreción del Director de la Oficina.

Por último, se debe completar el formulario con información precisa y correcta. Si la agencia determina que la petición tiene errores, los documentos son falsos o inexactos o no adjuntó ninguna prueba adicional, puede rechazar la solicitud.