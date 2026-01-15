Alerta para los conductores en Nueva York: así cambiará el sistema de puntos del DMV en 2026

A principios de 2026, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) pondrá en marcha cambios en su sistema de puntos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y retirar de las calles a los conductores con conductas de alto riesgo.

Cómo funciona y qué cambios hay en el sistema de puntos del DMV en Nueva York

El sistema de puntos del DMV de Nueva York permite identificar y sancionar a conductores peligrosos, mediante la acumulación de puntos tras una condena por infracciones de tránsito. Estos puntos permanecen en el historial del conductor mientras la condena siga vigente.

El DMV de Nueva York aumenta los puntos en algunas infracciones (Unsplash)

Hasta ahora, el total de puntos se calculaba en un período de 18 meses, y la licencia podía suspenderse con 11 puntos acumulados. Con las modificaciones aprobadas, el esquema se vuelve más estricto.

Uno de los cambios centrales es que el período para considerar a un conductor como infractor persistente se amplía a 24 meses. En ese lapso, la acumulación de 10 puntos o más podrá derivar en la suspensión o revocación de la licencia.

Además, según informó Lohud, desde enero de 2025 ya comenzaron a aplicarse sanciones más duras: las licencias pueden ser revocadas tras cuatro condenas o incidentes relacionados con alcohol o drogas, cuando antes el límite era cinco.

Por qué acciones los conductores pueden sumar puntos en Nueva York

Según la propuesta del departamento, algunas de las modificaciones en el sistema de puntos que también ya se aplican en Nueva York son:

Cualquier incidente relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas ; operar un vehículo con la licencia suspendida o revocada, o exceder el límite de velocidad en más de 40 millas por hora (64 km/h), suma 11 puntos

; operar un vehículo con la licencia suspendida o revocada, o exceder el límite de velocidad en más de 40 millas por hora (64 km/h), suma 11 puntos En el caso de condenas relacionadas con el alcohol , la primera infracción aumentará de cinco puntos a ocho; la segunda subirá de ocho a 11; y la tercera incrementará de 11 a 14.

, la primera infracción aumentará de cinco puntos a ocho; la segunda subirá de ocho a 11; y la tercera incrementará de 11 a 14. Aumentan los puntos por adelantar o pasar un autobús escolar detenido de cinco a ocho.

El sistema de puntos de Nueva York es la herramienta que utiliza el DMV para identificar y tomar medidas contra los conductores de alto riesgo Freepik

Se añaden cinco puntos por violaciones que involucran facilitar la operación sin licencia , no ejercer la debida diligencia hacia peatones/ciclistas, participar en carreras de velocidad y abandonar la escena de un accidente con lesiones personales sin reportar.

, no ejercer la debida diligencia hacia peatones/ciclistas, participar en carreras de velocidad y abandonar la escena de un accidente con lesiones personales sin reportar. Se negará permanentemente la solicitud de licencia si el peticionario tiene cuatro o más condenas o incidentes relacionados con alcohol o drogas en su historial de por vida (antes eran cinco).

la solicitud de licencia si el peticionario tiene cuatro o más condenas o incidentes relacionados con alcohol o drogas en su historial de por vida (antes eran cinco). Obstruir el tráfico y realizar giros en “U” ilegales serán infracciones de dos puntos.

No ceder el paso a los vehículos de emergencia supondrá una penalización de tres puntos.

La dependencia indicó que estas modificaciones buscan sacar de las carreteras a los conductores con conductas de riesgo e infractores recurrentes, así como dificultar que conserven sus licencias de conducir.

Cuándo entran en vigor los cambios al sistema de puntos en Nueva York

Según se informó, las modificaciones entraron en vigor técnicamente en noviembre de 2024, pero su aplicación depende de la aprobación formal del comisionado del DMV y de la publicación oficial en el Registro Estatal.

El DMV de Nueva York establece un sistema de puntos, registros y deudas que determina la duración de una multa en el historial del conductor Imagen compuesta

No obstante, el organismo confirmó que la primera fase del sistema actualizado comenzará a implementarse a principios de 2026, con una fecha estimada de inicio en febrero.