Fue la novia de Marty McFly en “Volver al Futuro” y abrió la tienda de sus sueños en California, pero le robaron todo

Pocas actrices pueden darse el lujo de haber formado parte de una de las películas más icónicas del cine, y Claudia Wells es una de ellas. Interpretó a Jennifer Parker, la novia de Marty McFly, en la primera entrega de la trilogía de “Volver al Futuro”. Alejada de la pantalla grande, abrió una boutique de reventa de prendas de diseñador en Studio City, Los Ángeles, que recientemente fue asaltada: delincuentes ingresaron por la madrugada y se llevaron mercadería valuada en más de US$30.000.

Robo en Studio City: asaltan la boutique Armani Wells de Claudia Wellsbo en Studio City

El asalto ocurrió en la madrugada del sábado 6 de septiembre en el local "Armani Wells" que la actriz abrió hace tres décadas, en el 12404 del Ventura Boulevard, en Studio City. Los ladrones rompieron la puerta de vidrio principal para ingresar a la tienda y, en pocos minutos, escaparon con prendas y accesorios de marcas exclusivas. El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que el valor de lo robado en la tienda superó los US$30.000.

Claudia abrió en 1991 su tienda "Armani Wells" en Studio City, Los Ángeles Instagram: @theclaudiawells

Kati Langianese, una vecina del lugar, le dijo a Telemundo que no se trató del primer asalto que sufre la boutique de Wells. “(La inseguridad) es parte de la vida ahora. Studio City ya no es lo que era, al igual que Los Ángeles ya no es lo que era”, señaló la mujer, quien consideró que “la delincuencia en esta ciudad está fuera de control porque no hay consecuencias”.

Langianese agregó que los ladrones utilizaron herramientas para ingresar a la tienda. “Rompieron la ventana trasera, sacaron los barrotes, no sé cómo lo hicieron”, comentó. Por el momento, los delincuentes continúan prófugos.

Marty McFly (Michael J. Fox, der.), un adolescente de California, regresa a los años 50 cuando un experimento de su excéntrico amigo científico Doc Brown (Christopher Lloyd) sale mal BBC Mundo

Claudia Wells: de “Volver al Futuro” a empresaria de moda en Los Ángeles

Claudia Wells alcanzó fama mundial en 1985, cuando interpretó a Jennifer Parker, la novia de Marty McFly, el personaje encarnado por Michael J. Fox en la primera entrega de “Volver al Futuro”. Aunque dejó la saga, y fue reemplazada en las otras dos películas por Elizabeth Shue, su nombre quedó asociado para siempre a la película que se convirtió en un clásico del cine.

Tras alejarse de la actuación para cuidar a su madre, quien padecía una grave enfermedad, la mujer inició una carrera en el mundo de la moda. Fundó Armani Wells en 1991 y convirtió su boutique en un espacio de referencia para hombres interesados en ropa de diseñador. La tienda se consolidó como una de las principales de reventa de Los Ángeles.

Claudia y sus excompañeros de Volver al Futuro, Christopher Lloyd y James Tolkan Instagram: @theclaudiawells

Armani Wells en Studio City: así es la boutique de lujo de Claudia Wells

Armani Wells ofrece prendas para hombre de marcas internacionales como Tom Ford, Gucci, Prada, Zegna, Loro Piana y Dolce & Gabbana. Los precios llegan a ser entre un 60% y un 80% más bajos que en tiendas minoristas, lo que atrajo durante años a clientes de alto perfil en busca de calidad y exclusividad.

La boutique se especializa en ropa masculina de lujo: trajes, blazers, camisas, chaquetas de cuero, corbatas y accesorios. Muchas de las piezas son completamente nuevas y otras forman parte de colecciones recientes en perfecto estado.

Las compras se realizan únicamente con cita previa. Wells atiende personalmente a los clientes y los asesora en la elección de estilos para crear un guardarropa refinado y versátil.