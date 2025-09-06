Greg Abbott destinará más de US$400.000 a formar trabajadores para esta profesión popular entre los latinos

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció dos subvenciones por más de 400 mil dólares para apoyar programas de formación técnica en dos profesiones de alta demanda y populares entre los latinos. Los subsidios fueron entregados a dos escuelas del área de Austin.

Más de 400 mil para capacitación profesional a dos escuelas de Austin

Las subvenciones de Empleos y Educación para Texanos (JET, por sus siglas en inglés), otorgadas por la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés), apoyan programas de formación profesional y técnica y ayudan a las escuelas a adquirir e instalar equipos.

El comisionado de TWC que representa a los empleadores, Joe Esparza, y los socios locales asistieron a la ceremonia del gran cheque TWC

Los últimos apoyos anunciados, para dos escuelas, suman US$405.954, mimos que servirán para capacitar inicialmente a 195 estudiantes en ocupaciones de alta demanda como soldadores y mecánicos de sistemas de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés).

Las dos subvenciones JET se entregaron a:

Austin Community College District : de US$64.774 para capacitar a 120 estudiantes como mecánicos de HVAC.

: de US$64.774 para capacitar a 120 estudiantes como mecánicos de HVAC. Distrito Escolar Independiente de Granger: de US$341.180 para capacitar a 75 estudiantes como soldadores en asociación con Texas State Technical College – East Williamson County.

El gobernador Abbott comentó: “En el auge económico de nuestro estado, Texas ofrece a los estudiantes importantes recursos y oportunidades para que triunfen en nuestra creciente fuerza laboral”.

Agregó que estas becas brindarán a los estudiantes las herramientas y la capacitación necesarias para conseguir empleos bien remunerados y prometedoras oportunidades profesionales. “Al invertir en el éxito de nuestros estudiantes, estamos desarrollando una fuerza laboral más capacitada para mantener a Texas fuerte”, subrayó.

El gobernador destacó que se capacitarán a cerca de 200 estudiantes para trabajos de alta demanda X (antes Twitter) @GregAbbott_TX

Soldador y técnicos de HVAC, profesiones populares entre los latinos

Un reporte de Zippia, que calcula la demografía y las estadísticas de los técnicos de HVAC en Estados Unidos a través del análisis de una base de datos de 30 millones de perfiles, destaca que, a 2021, había más de 221.620 empleados de la profesión en todo el país.

También que la etnia hispana o latina es la segunda más común (19,9%), después de la blanca (64,3%). Aunque las cifras todavía muestran una importante diferencia, el informe señala que la comunidad latina ha crecido en el ramo, al pasar de 15,15% en 2010 al 19,88% de 2021.

Al similar ha pasado con los soldadores. De acuerdo con el reporte de Zippia para esta profesión, hace cuatro años se registraron 402.333 empleados en el rubro en EE.UU., de los cuales, la etnia más común era la blanca (63,2%), seguida de la hispana o latina (18%), una cifra que creció poco más de dos puntos porcentuales de 2010 a 2021.

Los latinos o hispanos son la segunda etnia más contratada en el ramo de soldadores Freepik

Programa JET de Texas: cómo funciona

Con los fondos que otorga la Legislatura de Texas cada bienio, el TWC utiliza las subvenciones JET para sufragar los costos iniciales y desarrollar o ampliar programas de educación profesional y técnica para colegios públicos comunitarios, estatales y técnicos, distritos escolares y escuelas chárter de inscripción abierta.

De acuerdo con el sitio web oficial, el programa JET representa una estrategia estatal para vincular la educación técnica con las necesidades del sector productivo. La iniciativa se enfoca exclusivamente en el financiamiento de equipamiento para cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) que otorguen licencias, certificados o títulos de educación superior en ocupaciones identificadas como prioritarias.

El mecanismo de selección opera a través del Consejo Asesor del JET, organismo que se reúne trimestralmente para evaluar las solicitudes recibidas. Este consejo cuenta con representantes designados por diversas autoridades estatales, que incluyen al gobernador, el vicegobernador, el presidente de la Cámara de Representantes, la Junta Coordinadora de Educación Superior y la propia Comisión de la Fuerza Laboral.

Según los lineamientos del programa, las subvenciones solo pueden utilizarse para la compra e instalación de equipo, lo que deja excluidos otros costos como salarios, consumibles o mantenimiento.