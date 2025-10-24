Gavin Newsom informa qué hacer si eres migrante y te detiene la Guardia Nacional en San Francisco

El gobernador de California, Gavin Newsom, difundió tres sugerencias dirigidas a los migrantes residentes de San Francisco, ante la posibilidad de que sean abordados por agentes de la Guardia Nacional. Su mensaje fue publicado luego de que el presidente Donald Trump afirmara que el gobierno federal planeaba aumentar la presencia policial en la ciudad.

Newsom advierte a los migrantes en San Francisco ante el posible despliegue de la Guardia Nacional

Newsom explicó que, en caso de ser detenido, es importante mantener la calma y seguir tres pasos esenciales:

Memorizar contactos de emergencia.

Planificar con anticipación asuntos familiares o médicos.

Expresarse con una actitud pacífica y mantener la distancia durante cualquier interacción con agentes.

La recomendación de Gavin Newsom ante el posible despliegue de la Guardia Nacional en San Francisco Captura de pantalla X @CAgovernor

“Actúa con inteligencia, cuídate y no les des el pretexto que buscan para intensificar su represión”, escribió en su cuenta oficial de X.

El mensaje del mandatario estatal surge en un contexto de incertidumbre tras los anuncios del gobierno federal sobre intensificar la seguridad en la Bahía de San Francisco. Newsom reiteró su oposición al despliegue militar de la Guardia Nacional al considerar que no existen fundamentos legales ni de seguridad pública que lo justifiquen.

El anuncio de Trump sobre la Guardia Nacional en San Francisco

Luego del pronunciamiento de Newsom, el presidente Donald Trump comunicó a través de Truth Social que su administración evaluaba un incremento de la presencia policial en la ciudad. Según su publicación, el plan estaba listo para implementarse el sábado 25 de octubre, pero fue suspendido luego de recibir pedidos de autoridades locales.

“Hablé con el alcalde Daniel Lurie y me pidió, muy amablemente, que le diera una oportunidad para ver si podía revertir la situación. Le dije que creo que está cometiendo un error, porque podemos hacerlo mucho más rápido y eliminar a los delincuentes, que la ley no le permite”, contó el presidente.

El mandatario agregó que empresarios y figuras influyentes como el CEO de Nvidia, Jensen Huang, y el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, entre otros, le manifestaron optimismo sobre el futuro de la ciudad. “Los habitantes de San Francisco se han unido para combatir la delincuencia. Quieren intentarlo”, detalló Trump. “Por lo tanto, no intensificaremos la presencia policial en la Bahía el sábado”, aseguró y pidió a los ciudadanos que estén atentos en caso de nueva información.

El presidente Donald Trump aseguró que por el momento no enviará a la Guardia Nacional a San Francisco, pero le pidió a los ciudadanos estar atentos a nueva información Evan Vucci - AP

Qué dijo el alcalde de San Francisco sobre el posible despliegue de la Guardia Nacional

El alcalde Daniel Lurie también se refirió públicamente a la situación. En un mensaje a los residentes, sostuvo que la prioridad de su administración continúa siendo la seguridad local.

“Anoche, tarde, recibí una llamada del presidente. Le dije lo mismo que les dije a nuestros residentes: San Francisco está en auge”, contó Lurie en una publicación en X. El alcalde señaló que la ciudad experimenta señales de recuperación en distintos sectores, con un aumento en la actividad comercial y el retorno gradual de trabajadores y visitantes. Afirmó que el despliegue de tropas podría afectar ese proceso y generar tensiones innecesarias.

Asimismo, agradeció al gobierno de Trump por mantener la colaboración con organismos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Fiscal de EE.UU. en el combate contra el narcotráfico.

“Agradecemos que el presidente comprenda que somos el centro global de la tecnología, y que cuando San Francisco es fuerte, nuestro país es fuerte”, expresó el alcalde. “Mi equipo continuará monitoreando la situación de cerca y nuestra ciudad permanece preparada para cualquier escenario”, aseguró.

Según los mandatarios locales, San Francisco va camino a su recuperación Foto de Joshua Sortino en Unsplash

Contexto político en California: choque entre Trump y Newsom por la seguridad en San Francisco

El intercambio entre los gobiernos de Newsom y Trump se produjo tras una serie de declaraciones del presidente, donde calificó a San Francisco como una ciudad con altos índices de criminalidad y deterioro urbano. En una entrevista televisiva, el presidente aseguró que planeaba “hacer grande otra vez” a la Bahía mediante la intervención federal.

Las autoridades del Estado Dorado rechazaron esas afirmaciones. El gobernador demócrata sostuvo que la seguridad en la región mejoró gracias a la coordinación entre agencias estatales y municipales, e interpretó los dichos del presidente como un intento de usar las fuerzas armadas con fines políticos.

“California siempre defenderá la Constitución, a nuestra gente y nuestros valores de los excesos autoritarios”, afirmó en un comunicado. También recordó que la Guardia Nacional solo puede ser activada por el gobierno federal en casos excepcionales de conflicto o emergencia federal, condiciones que no se registran actualmente en la zona.

“Si Donald Trump nos invade nuevamente, California lo demandará de inmediato”, aseguró el mandatario estatal en otra publicación de X el 21 de octubre.

La oficina del gobernador informó que el estado seguirá con la supervisión y la coordinación de los cuerpos de seguridad en la región de la Bahía. Se destacó que los operativos conjuntos entre la Patrulla de Caminos estatal y la policía local han permitido realizar más de 200 detenciones, recuperar vehículos robados y decomisar armas ilegales.