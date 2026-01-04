Gavin Newsom lanza recompensas de 50.000 dólares en California: hay que dar información sobre estos casos
El gobernador de California recurrió a incentivos monetarios para reactivar causas judiciales estancadas
El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el pago de 50.000 dólares a personas que aportaron información decisiva en un crimen ocurrido en la ciudad de Vacaville. En paralelo, habilitó recompensas para resolver casos sin esclarecer en los condados de Alameda y San Diego.
¿Cómo funcionan las recompensas en California para casos sin resolver?
La ley de California autoriza a las fuerzas de seguridad a solicitar al gobernador la emisión de recompensas oficiales cuando se agotan todas las instancias investigativas. El objetivo apunta a incentivar la colaboración ciudadana en delitos graves.
Según explicó la oficina del mandatario estatal, la participación pública resulta central para identificar a los responsables y avanzar en causas que permanecen abiertas durante décadas.
La recompensa pagada por un homicidio ocurrido en Vacaville
El gobernador Gavin Newsom confirmó el desembolso de US$50.000 a tres personas que brindaron datos clave para identificar y condenar a Marvin Markle por el asesinato de De Anna Lynn Johnson, una adolescente de 14 años.
El cuerpo de la joven apareció en 1982 cerca de su casa, en Vacaville, condado de Solano. En 2003, el entonces gobernador Gray Davis había autorizado una recompensa para impulsar la investigación.
A partir de testimonios recopilados en 2017 por el Departamento de Policía de Vacaville y la Fiscalía del Condado de Solano, los investigadores identificaron al sospechoso.
En 2025, un tribunal lo condenó por asesinato en primer grado y lo sentenció a cadena perpetua. “Después de 43 años, la justicia prevaleció. Las fuerzas de seguridad nunca abandonaron la búsqueda de respuestas y lograron dar cierre a la familia”, enfatizó Newsom.
La fiscal del condado de Solano, Krishna Abrams, destacó el rol de la comunidad y sostuvo que el caso “marcó a toda la ciudad”.
Caso Antonio Núñez: la recompensa vigente en Oakland
Newsom también habilitó una recompensa de US$50.000 para obtener información que permita resolver el asesinato de Antonio Núñez, ocurrido en 2009.
El joven, de 16 años, recibió un disparo mortal frente a su vivienda en Oakland, condado de Alameda. El Departamento de Policía local agotó todas las líneas de investigación y solicitó el incentivo económico para reactivar el caso.
Las autoridades pidieron contactar al sargento Yun Zhou al 510-238-3821. También se aceptan denuncias anónimas al 510-238-7950.
El jefe interino de la policía de Oakland, James Beere, expresó que la nueva difusión “podría alentar a testigos a aportar datos decisivos”.
Caso Arthur Jordan: el incentivo para aportar datos en San Diego
Otra recompensa de US$50.000 quedó disponible para esclarecer el homicidio de Arthur Jordan, registrado en 2018 en el condado de San Diego.
Jordan, de 28 años, murió tras recibir disparos mientras se encontraba dentro de su vehículo en San Diego. La Policía entrevistó testigos y posibles sospechosos, pero no logró avances concluyentes.
Al momento de su muerte, la víctima trabajaba como barbero en el negocio familiar. Las autoridades solicitaron comunicarse con el sargento Joel Tien al 619-531-2323 o con San Diego Crime Stoppers al 888-580-8477 para aportes anónimos.
El detective Chris Murray señaló que el apoyo del gobernador resulta clave para reactivar la investigación y recabar nuevas pistas.
