“Cold case” en Texas: estudiantes de Criminología resolvieron un asesinato que ocurrió hace más de 30 años

Estudiantes de la Universidad de Arlington (UTA, por sus siglas en inglés), en Texas, resolvieron el asesinato de Cynthia González, ocurrido en 1991. Los alumnos accedieron a toda la información del crimen a mediados de este año y, tras notar irregularidades en las declaraciones de una mujer, elevaron un informe a los agentes del Departamento de Policía local (APD, por sus siglas en inglés), que arrestaron en noviembre a la sospechosa.

Cómo resolvieron el asesinato de Cynthia González en Texas

En las últimas tres décadas, el crimen de Cynthia González permaneció en un profundo misterio, sin arrestos ni posibles culpables. Sin embargo, todo cambió en septiembre pasado, cuando 15 estudiantes de la UTA obtuvieron acceso a todos los informes y materiales de los expedientes, excepto las pruebas físicas.

Los estudiantes de la Universidad de Arlington en Texas obtuvieron acceso a todas las pruebas del asesinato UTA - UTA

Esta acción formó parte de un nuevo curso del establecimiento educativo, que ofrece a alumnos seleccionados la oportunidad de revisar casos reales sin resolver, conocidos en inglés como cold cases, del APD con el objetivo de obtener nuevas pistas.

A lo largo del semestre, los estudiantes se comunicaron directamente con los detectives de homicidios. Los jóvenes asignados al crimen de González comenzaron a indagar sobre Janie Perkins, de 63 años, cuyo nombre se repetía numerosas veces en el expediente.

Tras notar ciertas irregularidades, alertaron a los agentes policiales, que decidieron investigar a la sospechosa. Entonces, se percataron de que no había podido proporcionar a los detectives originales una coartada sobre dónde se encontraba la noche de la desaparición de la víctima.

Además, no había pasado dos pruebas voluntarias de polígrafo en las que se le preguntó si sabía quién había sido el responsable del asesinato o si ella había formado parte.

Luego de revisar los expedientes con mayor detenimiento, encontraron que había testigos que declararon que Perkins les había admitido su participación y les había proporcionado detalles específicos.

La detención de Janie Perkins en Texas por un crimen de hace casi 35 años

Toda esta investigación derivó en el arresto de Perkins el 6 de noviembre en Azle, Texas. Según informó la Policía en un comunicado de prensa, la sospechosa fue acusada de asesinato y puesta en libertad bajo fianza.

La mujer arrestada en Texas por el asesinato ocurrido en 1991 fue liberada bajo fianza Freepik - Freepik

“Me quedé muy sorprendida cuando los detectives nos anunciaron que habían realizado una detención. Me alegró muchísimo oírlo”, expresó Jenna Lewis, una de las participantes del caso, según anunció la UTA.

Los abogados de Law Offices of Gill & Brissette, la firma de Fort Worth que representa a la mujer, aseguraron en una declaración citada por The New York Times que su cliente es “inocente y espera la oportunidad de limpiar su nombre en un tribunal”.

En tanto, las autoridades emitieron una orden para permitir que se tomara y analizara una muestra del material genético. En su declaración, los letrados instaron a las personas a “abstenerse de especulaciones o juicios prematuros”. “Estamos seguros de que cuando se presenten todos los hechos, la verdad saldrá a la luz”, agregaron.

Por su parte, el jefe del APD, Al Jones, valoró la colaboración con los alumnos de la universidad: “Siempre esperábamos un momento como este. Quiero agradecer a los estudiantes por su trabajo y dedicación a este caso. Ustedes nos ayudaron a llegar hasta aquí”.

Cronología del asesinato de Cynthia González, ocurrido en 1991

Las autoridades informaron que González fue vista por última vez el 16 de septiembre de 1991, cuando salió de su casa para reunirse con un cliente. Al día siguiente, su exesposo denunció su desaparición.

La mujer fue vista por última vez al salir de su hogar en Texas en 1991 UTA - UTA

Pocas horas después de abandonar su hogar, su vehículo fue localizado en un vecindario en la cuadra 900 de Cedar Springs Terrace. El 22 de septiembre de aquel año, se halló el cuerpo de una mujer desconocida en una propiedad privada. Había recibido múltiples disparos y se encontraba en estado de descomposición.

Los oficiales tomaron las huellas dactilares y confirmaron que se trataba de González. La investigación reveló que Perkins era su amiga y que compartían pareja.

Algunas semanas antes del asesinato, el hombre le había dicho a Perkins que la dejaría para establecer una relación formal con González.

Durante sus declaraciones a los agentes de policía, la acusada sostuvo que se alegraba de que su antigua amiga estuviera muerta y que incluso había pensado en matarla o en que alguien más la asesinara.