Guiño de Newsom con Jared Polis: despliega camiones y bomberos para ayudar con los incendios en Colorado

Mientras Colorado enfrenta uno de los incendios forestales más complejos de la temporada, el gobernador Gavin Newsom envió ayuda. El mandatario ordenó el envío de recursos y personal especializado desde California para colaborar en las tareas de combate contra el fuego.

Newsom moviliza recursos de California para asistir a Colorado

De acuerdo con un comunicado de la oficina del gobernador Newsom, publicado el 4 de julio, California desplegó equipos de CAL FIRE para reforzar las operaciones contra el incendio Aspen Acres Fire, que afecta a los condados de Custer y Pueblo, en Colorado.

En un gesto de solidaridad ante la emergencia, el gobernador Gavin Newsom ordenó el despliegue de 53 brigadistas de CAL FIRE y 15 camiones de bomberos desde California hacia Colorado Michael Seamans - The Gazette

El operativo contempla el traslado de 53 integrantes de CAL FIRE, entre ellos brigadistas, un representante de la agencia y un mecánico especializado, además de 15 camiones de bomberos.

Según precisó el comunicado oficial, el personal partió desde California el 4 de julio y se prevé que permanezca en territorio de Colorado durante un período de hasta 14 días para colaborar con las tareas de extinción.

En el marco del anuncio, Newsom destacó el valor de la asistencia entre estados frente a este tipo de emergencias. “Mientras los californianos se preparan para celebrar el Día de la Independencia con familiares y amigos, nuestros bomberos parten con valentía para ayudar a nuestros vecinos de Colorado. Ese es el espíritu estadounidense y quienes somos. Cuando un estado hermano necesita ayuda, California responde”, expresó el gobernador.

Colorado: el incendio crece y ya es uno de los mayores de la historia del estado

Según informó The Denver Post, el incendio Aspen Acres Fire continúa en expansión y ya alcanzó los 91.982 acres (37.225 hectáreas), una superficie equivalente a unas 144 millas cuadradas.

Iniciado el 29 de junio, el incendio Aspen Acres Fire ha consumido ya 91.982 acres (37.225 hectáreas) Caroline Brehman - FR172323 AP

Iniciado el 29 de junio, el fuego se convirtió en el séptimo incendio forestal más grande registrado en la historia de Colorado y, hasta el lunes por la tarde, presentaba un 13% de contención.

Las autoridades confirmaron además que las llamas destruyeron al menos 263 viviendas y cuatro establecimientos comerciales. La magnitud del incendio obligó a evacuar a cerca de 12.000 personas, principalmente en el condado de Pueblo, aunque también hubo órdenes de escape en sectores de Custer, Fremont y Huerfano.

Más de 1500 bomberos provenientes de distintos puntos del país norteamericano participan en las tareas de combate del fuego, que forma parte de un grupo de cuatro grandes incendios activos en Colorado con extensiones superiores a los 10.000 acres. Durante la noche del domingo, una tormenta con fuertes ráfagas de viento impulsó el avance de las llamas hacia la localidad de Wetmore, lo que volvió a complicar las operaciones.

El anuncio de Newsom sobre el fondo de California para incendios

Los centros de evacuación de Colorado se convirtieron en refugio para miles de familias

La cobertura de The Denver Post también señaló que uno de los tres centros de evacuación habilitados funciona en el Pueblo County Recreation Center, donde decenas de personas desplazadas encontraron alojamiento, comida, atención médica y artículos básicos mientras esperan conocer el estado de sus viviendas.

La magnitud de la amenaza obligó a la movilización forzosa de cerca de 12.000 residentes en los condados de Pueblo, Custer, Fremont y Huerfano CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

La ayuda de la comunidad también se hizo visible con donaciones y actividades organizadas para los evacuados. Integrantes de la banda local Grass Seed Jug Band ofrecieron un concierto frente al refugio para levantar el ánimo de quienes permanecen lejos de sus hogares.