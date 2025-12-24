Las millonarias recompensas que EE.UU. ofrece por siete líderes del régimen venezolano: de Nicolás Maduro a Diosdado Cabello

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) tiene una lista de objetivos del régimen venezolano por los que ofrece recompensas millonarias. Desde Nicolás Maduro hasta diversos ministros y exfuncionarios, la administración Donald Trump solicita información a cambio de beneficios económicos.

Nicolás Maduro: US$50 millones

En el sitio web del DOS, hay un apartado para cada una de las figuras políticas de Venezuela por las que solicita información. Con respecto a Maduro, remarca que el país norteamericano no lo reconoce como presidente legítimo y cita los casos de las elecciones de 2019 y 2024, cuando los resultados fueron cuestionados internacionalmente.

El Departamento de Estado ofrece recompensas por Maduro y otras figuras del régimen venezolano AP/AFP

Además, se acusa a Maduro de liderar la organización narcotraficante Cartel de los Soles y de conspirar con las FARC, a las que, según el DOS, les brindó armas y otra asistencia para sus operaciones.

Tras la acusación formal que recibió en Nueva York en 2020, se estableció una recompensa inicial por información que ayude a capturarlo. Luego, se actualizó la cifra dos veces:

US$15 millones : en marzo de 2020.

: en marzo de 2020. US$25 millones : en enero de 2025.

: en enero de 2025. US$50 millones: en agosto de 2025.

EE.UU. remarca que es la primera persona de la lista que excede una recompensa de US$25 millones. Para entregar cualquier tipo de dato, hay que enviarlo a la dirección de correo electrónico CartelSolesTips@usdoj.gov.

Diosdado Cabello: US$25 millones

Diosdado Cabello es el ministro del Interior del régimen de Maduro y se encarga de las agencias policiales y prisiones del territorio venezolano. Además de remarcar que no lo reconoce en su puesto, EE.UU. recordó su pasado como vicepresidente y alto rango de las fuerzas armadas.

La recompensa de Estados Unidos por Diosdado Cabello DOS

Al igual que en el caso de Maduro, es señalado por formar parte del Cartel de los Soles y de colaborar con las FARC. En 2020, fue acusado por cargos de conspiración para importar cocaína, narcoterrorismo y crímenes relacionados con armas.

Se puso sobre su nombre una recompensa inicial de US$10 millones. Luego, en enero de 2025, el Departamento de Estado decidió elevar la cifra a US$25 millones.

Vladimir Padrino López: US$15 millones

Vladimir Padrino López es la cabeza de las fuerzas armadas venezolanas y ministro de Defensa de Maduro desde 2014. EE.UU. lo acusa de usar aviones para transportar droga desde Venezuela a países de Centroamérica.

La recompensa de Estados Unidos por Padrino López DOS

Según lo que indica el DOS, Padrino López les cobraba a narcotraficantes una cuota de protección, usualmente mayor a US$60.000, para dejar salir las aeronaves de Venezuela. Si no recibía el pago, ordenaba a las fuerzas militares que las destruyeran.

El funcionario venezolano fue acusado en 2019 por conspiración para distribuir cinco o más kilos de cocaína en aviones registrados en EE.UU.

Rodolfo McTurk Mora: US$5 millones

Rodolfo McTurk Mora trabajó como cabeza de la Interpol en Venezuela. La administración Trump lo acusa de recibir coimas de narcotraficantes para evitar su extradición.

La recompensa de Estados Unidos por McTurk Mora DOS

En específico, el DOS cita el caso de Jamie Alberto Marín Zamora, traficante colombiano que fue detenido en Venezuela en 2010. A pesar de pedidos de extradición, McTurk Mora habría permitido que se quede en el país venezolano y que continúe con sus actividades.

El exmiembro de Interpol fue acusado formalmente en 2013 por importación de cocaína, obstrucción contra un procedimiento oficial y otros cargos.

Jesús Alfredo Itriago: US$5 millones

Jesús Alfredo Itriago se desempeñó como jefe de antinarcóticos en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos asegura que usó su posición para facilitar la salida de droga desde puertos y aeropuertos del país.

La recompensa de Estados Unidos por Itriago DOS

A pesar de que está retirado desde 2010 del cargo, el DOS acusa a Itriago de haber continuado por años con la colaboración en estas operaciones. Su proceso judicial comenzó en 2013.

Pedro Luis Martin Olivares: US$10 millones

Pedro Luis Martin Olivares fue jefe de inteligencia económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Al igual que otros funcionarios, pesa sobre él la acusación de usar su posición para facilitar la salida de droga desde Venezuela.

La recompensa de Estados Unidos por Martin Olivares DOS

En 2015, una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sobre Martin Olivares llevó a la imposición de sanciones económicas sobre Venezuela.

Tareck Zaidan El Aissami Maddah: US$10 millones

Tareck Zaidan El Aissami Maddah es exvicepresidente y exministro de Venezuela. También fue gobernador de Aragua y ministro del Interior. De acuerdo a la administración Trump, no controló la salida de narcóticos desde ese país, muchos de esos cargamentos con destino a México y EE.UU.

La recompensa de Estados Unidos por Tareck El Aissami DOS

En 2019, El Aissami fue acusado formalmente por las autoridades estadounidenses.