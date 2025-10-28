Gavin Newsom lo anunció: cómo conseguir hasta US$20.000 en asistencia hipotecaria en Los Ángeles

El gobernador Gavin Newsom anunció la extensión de la elegibilidad para los residentes de California que necesiten asistencia en sus hogares en la ciudad de Los Ángeles. El programa, ejecutado a través del Fondo Hipotecario CalAssist, permite a determinados propietarios de viviendas conseguir una ayuda de hasta 20.000 dólares.

Cómo solicitar la ayuda hipotecaria de hasta US$20.000 en Los Ángeles, según Gavin Newsom

Gracias al anuncio del mandatario estatal, más personas podrán acceder a este beneficio de manera sencilla. En sus redes sociales, escribió: “Fue ampliado para que más familias que se recuperan de desastres, incluidos los incendios de Los Ángeles, puedan obtener alivio hipotecario”.

El mandatario anunció el monto que recibirán aquellos que apliquen al programa CAgovernor

La solicitud puede realizarse en línea a través de sitio oficial de CalAssist, crear una cuenta de manera gratuita y seguir los pasos que indican en el portal. También se puede obtener información y asistencia por teléfono, sin costo, al 888 895-2647.

La documentación requerida por el programa es la siguiente:

Solicitud en línea completada.

Estado de cuenta hipotecario más reciente.

Prueba de identificación.

Estados de cuenta bancarios (de todas las cuentas durante los dos meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud).

Última factura de servicios públicos disponible para la propiedad dañada.

Documentación de ingresos (por ejemplo, recibos de pago, declaraciones de impuestos o verificación de desempleo).

Finalmente, Newsom destacó: “Los propietarios que reconstruyan sus viviendas después de un desastre podrían calificar para recibir hasta US$20.000 en ayuda”.

Requisitos y pasos para acceder al programa de alivio hipotecario en California

Antes de llevar a cabo la aplicación, desde el sitio web oficial, recomendaron “encarecidamente” tomar algunas consideraciones previas antes de solicitar el beneficio:

Revisar los desastres calificados : con el fin de asegurarse que cumple con los requisitos, la residencia principal debe haber sido destruida o quedado inhabitable, ocurrido entre el 1 de enero de 2023 y el 8 de enero de 2025.

: con el fin de asegurarse que cumple con los requisitos, la residencia principal debe haber sido destruida o quedado inhabitable, ocurrido entre el 1 de enero de 2023 y el 8 de enero de 2025. Confirmar límites de ingresos : para el Condado de Los Ángeles, el ingreso máximo para todos los miembros de la familia listados en la escritura de fideicomiso es de US$140.700.

: para el Condado de Los Ángeles, el ingreso máximo para todos los miembros de la familia listados en la escritura de fideicomiso es de US$140.700. Verificar participación hipotecaria: es necesario comprobar si su administrador participa en el programa.

El programa apoya a aquellos que sufrieron pérdida de su vivienda en un desastre natural como los incendios Ethan Swope - FR171736 AP

Los Ángeles declara emergencia local por redadas del ICE y activa asistencia social

En línea con este programa, el condado declaró el estado de emergencia local en respuesta al avance de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una medida inusual que busca responder a los efectos sociales y económicos de la ofensiva federal contra comunidades migrantes.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó por mayoría una “Proclamación de Emergencia Local por Acciones Federales de Inmigración”, que equipara los efectos de las redadas migratorias a los de un desastre natural.

Las redadas en Los Ángeles activaron el estado de emergencia en la ciudad Eric Thayer - FR171986 AP

La declaración, firmada el 14 de octubre, permite activar mecanismos extraordinarios de asistencia y coordinación, similares a los que se aplican en casos de incendios, terremotos o inundaciones.

De esta manera, se reconoce que las condiciones generadas por las acciones federales están “más allá del control de los servicios y recursos del condado”, por lo que se requiere la cooperación de otras jurisdicciones.