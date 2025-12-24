Golpe a las licencias de conducir comerciales en California: el ICE detiene a más de 100 migrantes que manejaban camiones

En la autopista de California, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo en los últimos días la Operación Centinela de Carreteras. Como resultado, detuvieron a 101 migrantes indocumentados que manejaban camiones y contaban con licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés).

Operativo del ICE en California: detuvieron a más de 100 migrantes que conducían camiones

Bajo las órdenes del presidente Donald Trump, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) suspendió este año las CDL para extranjeros con estatus irregular.

Para hacer cumplir esta norma en California, los funcionarios del ICE se presentaron en diciembre en las autopistas en el marco de la Operación Centinela de Carreteras.

A través de un comunicado de prensa, la agencia federal justificó los procedimientos a raíz de los accidentes ocurridos en California, Florida y Oregón, en los que participaron extranjeros. “La Operación Centinela de Carreteras se lanzó como respuesta directa a esta amenaza“, escribió el ICE.

El control se centró en empresas de transporte de mercancías del centro y norte de California “sospechosas de participar en actividades delictivas”. Los agentes detuvieron a 101 inmigrantes indocumentados procedentes de:

India

México

Colombia

Uzbekistán

Ucrania

Nicaragua

Rusia

Georgia

Venezuela

El Salvador

Honduras

Estas personas permanecerán bajo custodia del ICE a la espera de sus respectivos procedimientos de inmigración. Además, los investigadores realizaron aproximadamente 800 inspecciones de carga en los principales puertos de carga, lo que resultó en el arresto de dos personas.

En ocasiones anteriores, el ICE había desplegado operaciones similares contra indocumentados con licencias CDL en Indiana, Nueva York y Oklahoma. Estos controles redundaron en el arresto de más de 200 conductores de camiones extranjeros indocumentados con permisos comerciales.

“Nuestra operación ha sacado de las calles a 101 conductores que no deberían haber estado al volante, lo que envía un mensaje claro de que no se tolerarán las infracciones a nuestras leyes ni las amenazas a la seguridad pública”, declaró Eddy Wang, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles.

El motivo de la operación del ICE en las carreteras de California

En el comunicado, la agencia acusó al gobernador Gavin Newsom de emitir CDL a "inmigrantes que no debían circular por las carreteras estadounidenses“. Según el texto, la operación se centró en empresas de transporte de mercancías del centro y norte de California sospechosas de participar en actividades delictivas.

A finales de septiembre, el DOT anunció una medida de emergencia para restringir drásticamente la elegibilidad de conductores no domiciliados para obtener CDL. Mediante esta norma, suspendió la emisión de estos permisos para los extranjeros sin domicilio en Estados Unidos.

La acción contempla excepciones para quienes cumplan con ciertos requisitos, como tener una visa de trabajo y someterse a una verificación federal obligatoria de estatus migratorio mediante el sistema SAVE. A su vez, dispuso:

Pausar la emisión de CDL para no domiciliados .

. Identificar todas las CDL de no domiciliados que no estén vencidas y que no cumplan con las regulaciones de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés).

de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés). Revocar todas las CDL de no domiciliados que no cumplan con los nuevos requisitos federales.

Posteriormente, el Secretario de Transporte, Sean Duffy, emitió avisos para 17.000 titulares de CDL que no cumplen con los requisitos en California. Esta medida implicó también la caducidad de los permisos 60 días después de la notificación, que fue publicada el 12 de noviembre.

Quiénes pueden solicitar una licencia de conducir comercial en California

Para cumplir con la normativa del gobierno federal, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del Estado Dorado modificó los términos en su sitio web oficial.

Allí, la dependencia estatal indica que suspendió la emisión de CDL para no domiciliados. Esto incluye originales, renovaciones, duplicados, correcciones, mejoras, transferencias y transacciones pendientes para solicitantes que tienen presencia legal limitada en Estados Unidos.

Para tramitar el permiso, los solicitantes elegibles deben verificar su identidad con un documento aceptable. Los peticionarios tienen la obligación de presentar:

Prueba de identidad válida : puede ser pasaporte de EE.UU., certificado de nacimiento o copia, certificado de naturalización o ciudadanía, tarjeta de residencia permanente y documento de Autorización de Empleo, entre otros.

: puede ser pasaporte de EE.UU., certificado de nacimiento o copia, certificado de naturalización o ciudadanía, tarjeta de residencia permanente y documento de Autorización de Empleo, entre otros. Prueba de residencia : contrato de alquiler o arrendamiento, facturas de servicios o estados de cuenta bancarios con dirección en California.

: contrato de alquiler o arrendamiento, facturas de servicios o estados de cuenta bancarios con dirección en California. Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés): tarjeta del Seguro Social con el número completo.