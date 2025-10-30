Guía para entender la ambiciosa propuesta de Gavin Newsom que se vota el 4 de noviembre en California

El próximo martes 4 de noviembre, California realizará una elección especial en la que se definirá el futuro de la Proposición 50, una medida que plantea la adopción de nuevos mapas congresionales. La consulta fue convocada por el gobernador Gavin Newsom tras la aprobación del paquete legislativo denominado Ley de Respuesta al Fraude Electoral, en respuesta a la redefinición de distritos por parte de estados republicanos como Texas.

Por qué Gavin Newsom impulsa la Proposición 50 en California y cómo afecta al Congreso de EE.UU.

Aunque las elecciones generales para gobernador se celebrarán recién en 2026, la cita de este noviembre adquirió una relevancia nacional.

Los residentes decidirán si el estado reemplaza de manera provisional los mapas elaborados por la Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos de California, con el objetivo de contrarrestar los cambios partidistas hechos en estados como Texas y Missouri.

Como repuesta al rediseño de Texas, que busca eliminar cinco escaños demócratas clave y consolidar la mayoría republicana en el Congreso, Newsom busca definir un nuevo mapa electoral en California Marcio Jose Sanchez - AP

En ese sentido, el gobernador Newsom argumentó que la medida busca garantizar que el Estado Dorado pueda “responder ante los intentos de manipular el proceso electoral” y ofrecer a los ciudadanos una vía de control sobre las modificaciones que, a su juicio, benefician a un solo sector político.

“Los californianos han sido un objetivo singular de la administración Trump y, gracias al arduo trabajo de la legislatura, tendrán la opción de contraatacar y exigir la tan necesaria rendición de cuentas ante los esfuerzos del presidente por socavar el proceso democrático”, enfatizó en un comunicado oficial.

Qué propone la Proposición 50 en California

La Proposición 50 autoriza el uso temporal de nuevos mapas congresionales hasta 2030, año en que se aplicarán los trazos que surjan tras el próximo Censo de EE.UU. Según la guía oficial, el proyecto establece que la Comisión Ciudadana Independiente de Redistribución de Distritos retomará su labor habitual en 2031.

La medida también promueve el respaldo estatal a las comisiones no partidistas de redistribución en todo EE.UU. y asigna fondos para actualizar los materiales electorales y administrativos. Se estima que la implementación supondría un costo único de algunos millones de dólares distribuidos entre los condados.

En términos prácticos, un voto favorable implica que California adoptaría nuevos límites distritales diseñados por la legislatura a partir de 2026, mientras que un rechazo mantendría el esquema actual, vigente desde 2022 y elaborado por la comisión independiente.

Los sufragistas decidirán si California abandona temporalmente su comisión independiente de redistribución de distritos para adoptar nuevas líneas diseñadas que favorecerán al Partido Demócrata Meg Kinnard - AP

Componentes de la Ley de Respuesta al Fraude Electoral en California

La iniciativa sometida a consulta deriva de tres leyes principales:

La Enmienda Constitucional 8 de la Asamblea : habilita la creación de un mapa congresional provisional para contrarrestar la redistribución partidista realizada en Texas.

: habilita la creación de un mapa congresional provisional para contrarrestar la redistribución partidista realizada en Texas. El Proyecto de Ley del Senado 280 (SB 280) : define los plazos y procedimientos para la votación especial del 4 de noviembre de 2025, además de asignar los fondos necesarios.

: define los plazos y procedimientos para la votación especial del 4 de noviembre de 2025, además de asignar los fondos necesarios. El Proyecto de Ley de la Asamblea 604 (AB 604): establece los mapas temporales que entrarían en vigor si los votantes aprueban la medida.

El paquete fue presentado en el Centro para la Democracia de Los Ángeles el 21 de agosto, con el apoyo de organizaciones sociales, sindicales y educativas, y representantes del ámbito político estatal y federal. Posteriormente, Newsom emitió una proclamación oficial para convocar a la elección especial, que se desarrollará el 4 de noviembre de 2025 en todo el territorio del Estado Dorado.

Los argumentos a favor y en contra de la Proposición 50 de Newsom

Los partidarios de la Proposición 50 sostienen que la medida permite mantener elecciones justas ante lo que describen como un intento de concentración de poder en otros estados. Asimismo, aseguran que la iniciativa refuerza el compromiso de California con la transparencia y la independencia electoral, al tiempo que brinda un instrumento temporal de equilibrio hasta la próxima revisión distrital.

Barack Obama se mostró a favor de la propuesta de Newsom

Por su parte, el expresidente Barack Obama expresó en su cuenta de Instagram: “Los republicanos quieren robar suficientes escaños en el Congreso para manipular las próximas elecciones y ejercer un poder absoluto durante dos años más. Con la Proposición 50, puedes frenar a los republicanos en seco”.

Por su parte, los opositores, con Arnold Schwarzenegger a la cabeza, afirman que la propuesta fue diseñada para beneficiar a un sector político específico. En tanto, consideran que eliminar temporalmente la autoridad de la comisión ciudadana abre la puerta a un rediseño partidista de los distritos y advierten que esto podría debilitar la cohesión de las comunidades locales y limitar la representatividad.

Arnold Schwarzenegger está en contra de la iniciativa de Gavin Newsom (Archivo)

“Creo que la Proposición 50 es una gran estafa y la razón por la que digo eso es porque sostiene que debemos luchar contra Trump porque es una amenaza para la democracia. Pero al mismo tiempo quieren destrozar la Constitución en California, eliminar la comisión independiente que dibuja las líneas de los distritos y quitarle el poder a la gente para devolvérselo a los políticos”, consideró el actor de Hollywood.

El candidato a gobernador de California se mostró en contra de la propuesta de Newsom

En esa misma línea, el candidato a gobernador del Estado Dorado, Steve Hilton, remarcó: “Regiones como Hanford perderán su voz y su representación si la apropiación inconstitucional de poder por parte de Gavin Newsom se aprueba mediante la Proposición 50. No, no nos hemos dado por vencidos. Seguimos luchando”, agregó.

Posibles efectos sobre el Congreso de EE.UU. y el mapa partidario

Si la Proposición 50 obtiene apoyo mayoritario, el nuevo trazado electoral podría modificar la composición de la delegación californiana en el Congreso. Según estimaciones de analistas locales, varios distritos actualmente considerados competitivos podrían inclinarse hacia el Partido Demócrata, lo que reduciría la representación republicana en el estado.

Proyecciones de medios especializados como CalMatters sugieren que hasta cinco distritos en manos republicanas podrían pasar a ser demócratas, mientras que otros cinco podrían volverse más favorables para ese mismo espacio político. En ese escenario, el número de escaños republicanos de California se reduciría a apenas cuatro dentro de los 52 que componen la delegación estatal.

Cómo y cuándo votar en la elección especial de California

El proceso electoral se regirá por los mismos parámetros aplicables a los comicios estatales. Todos los votantes activos registrados en California recibirán automáticamente una boleta por correo, conforme a la ley vigente.

Las oficinas electorales comenzaron con el envío de las papeletas antes del 6 de octubre, mientras que los lugares de entrega permanecen abiertos desde el 7 de octubre. Estas pueden devolverse por correo, en los centros designados o directamente en las oficinas electorales de cada condado.

Las sedes de votación anticipada operan desde el 25 de octubre. En tanto, las urnas para los comicios presenciales del 4 de noviembre estarán abiertas entre las 7 y las 20 hs. Las boletas enviadas por correo deben estar marcadas antes del cierre de la jornada y recibirse a más tardar el 12 de noviembre.