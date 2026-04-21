Elecciones en California: cómo ver en vivo y en español el debate de candidatos a la gobernación 2026

En el marco del año electoral que define al próximo gobernador de California, seis candidatos se enfrentan el miércoles 22 de abril por la noche en un debate en vivo. La mesa reune a dos republicanos y cuatro demócratas con la mayor intención de voto entre todos los postulantes. Para ver la emisión en español, una cadena Televisiva transmitirá el evento con un servicio de traducción simultánea.

Cómo ver en español la noche de debate en California

En junio de 2026, los californianos definen cuáles son los dos candidatos que van a las elecciones generales de noviembre mediante el sistema top-two. La jornada de este miércoles será importante, debido a que podría modificar el índice de aprobación de los postulantes.

Bajo el nombre de “Noche de debate en California: la carrera por la gobernación”, los políticos se presentarán en el evento organizado por Nexstar.

Cuándo serán las elecciones en Illinois Freepik

El debate se lleva a cabo en los estudios de KRON4 en San Francisco y se transmite en vivo a partir de las 19 hs (hora local). La parte televisada tendrá una hora de duración, pero se añadirán 30 minutos adicionales que se transmitirán exclusivamente a través de las aplicaciones gratuitas de streaming de las estaciones.

Desde su lugar, la emisora FOX 5 KUSI Now anunció que ofrecerá el debate completo de 90 minutos con traducción simultánea al español. Las personas podrán encontrar la transmisión en la primera fila de la aplicación al abrirla.

Quiénes se enfrentan en el debate de California el miércoles 22 de abril

Los candidatos seleccionados para el debate debían cumplir con el estándar nacional que exige un 5% de apoyo. La lista completa se definió tras una encuesta realizada conjuntamente por Nexstar y Emerson College en abril, e incluye a:

Steve Hilton (Republicano)

Chad Bianco (Republicano)

Tom Steyer (Demócrata)

Xavier Becerra (Demócrata)

(Demócrata) Katie Porter (Demócrata)

Matt Mahan (Demócrata)

En las elecciones de California de este año, Tom Steyer es el candidato demócrata con la mayor intención de voto Reuters

Según el sondeo, el candidato republicano Hilton lideraba la intención de voto con el 17% de apoyo. Detrás suyo figuraron los nombres del sheriff del condado de Riverside, Bianco, y el activista multimillonario Steyer, ambos empatados con un 14%.

Otra encuesta, realizada entre el 12 y el 18 de abril por Kreate Strategies, mostró un panorama un poco más ajustado. En este informe, Hilton aún encabezaba la votación con un 18% de apoyo, seguido por Steyer (16%), Bianco (14%) y Becerra (10%).

En el Estado Dorado, se aplica el sistema top-two. A diferencia de otras jurisdicciones, mediante esta modalidad todos los candidatos compiten entre sí en la elección preliminar y aparecen en la misma papeleta, independientemente de su afiliación política.

Aunque la posibilidad es mínima, los demócratas corren riesgo de quedarse sin representación, ya que los candidatos más votados van a las generales de noviembre, sin importar su partido.

El candidato republicano que recibió el apoyo de Trump para las elecciones de California

Qué se vota en California y cuándo son las elecciones

En las primarias del 2 de junio en California, los votantes definen a los candidatos para las elecciones generales que se desarrollarán el martes 3 de noviembre.

Además de los nombres para el puesto de gobernador, según el sitio web de la secretaria de Estado Shirley Weber, se eligen representantes para otros cargos importantes:

Gobernador y vicegobernador.

Secretario de Estado, Contralor y Tesorero.

Fiscal General.

Comisionado de Seguros.

Miembro de la Junta Estatal de Igualación (cuatro distritos).

Superintendente Estatal de Instrucción Pública.

Representante de Estados Unidos en el Congreso (52 distritos).

Senador estatal (20 distritos pares).

Miembro de la Asamblea Estatal (80 distritos).

La Secretaría de Estado indica que en la elección también pueden aparecer propuestas legislativas, iniciativas de la ciudadanía y referéndums.