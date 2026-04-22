Finanzas personales para estudiantes en California: Newsom anuncia nuevo programa educativo

Gavin Newsom, gobernador de California, anunció el inicio de un nuevo programa educativo diseñado para brindar a los estudiantes más herramientas financieras. Esta medida responde a la implementación del proyecto de ley de la Asamblea 2927, firmado en 2024, que establece la creación de un curso independiente de un semestre de duración para jóvenes de preparatoria.

En qué consiste el programa financiero que impulsa Newsom en California

Según información oficial publicada por el gobierno de California, el objetivo central es que todos los estudiantes se gradúen con conocimientos fundamentales para manejar dinero, evitar deudas y construir patrimonio.

De acuerdo con los criterios establecidos, el curso se ofrecerá de manera opcional a partir del ciclo escolar 2027-2028, pero se volverá obligatorio para la graduación a partir de la generación de estudiantes de 2030-2031.

El nuevo programa de Gavin Newsom para brindarles más herramientas financieras a los jóvenes de California (Foto: Instagram @gavinnewsom) gavinnewsom

El programa abarca una amplia gama de temas, entre los que se incluyen el funcionamiento de la banca, métodos de ahorro y cómo evitar cargos innecesarios.

Asimismo, los estudiantes recibirán instrucción sobre el armado de presupuestos para gastos del día a día, el manejo de créditos, deudas, puntajes crediticios, préstamos estudiantiles y diversas herramientas de inversión para su jubilación.

California busca reducir la brecha salarial de género

En el marco de este anuncio, el gobernador también firmó una orden ejecutiva destinada a ampliar el acceso de las mujeres al capital y a oportunidades de creación de riqueza.

Newsom solicitó a los líderes estatales analizar cómo los sistemas financieros actuales pueden fortalecer los caminos hacia el emprendimiento y la inversión femenina.

En el comunicado oficial, Jennifer Siebel Newsom, primera dama y esposa del mandatario, destacó que este esfuerzo, junto con la educación financiera escolar, busca reducir la brecha de riqueza de género y abrir más caminos para las mujeres.

El programa también beneficia a las mujeres de California, para que tengan más oportunidades en las finanzas / Instagram @gavinnewsom gavinnewsom

El programa CalKIDS se suma al proyecto de Newsom

Por otra parte, el Programa de Ahorro e Inversión para Niños de California (CalKIDS) se integrará formalmente en el plan de finanzas personales para que los estudiantes conozcan los fondos disponibles para su educación.

Según los registros oficiales, se invirtieron hasta la fecha alrededor de US$1900 millones en cuentas para estudiantes de familias de bajos ingresos y recién nacidos.

Los beneficios del programa CalKIDS en California / CalKIDS CalKIDS

El programa funciona bajo dos modalidades principales basadas en la elegibilidad definida por la ley estatal.

Recién nacidos: todos los niños nacidos en California a partir del 1° de julio de 2022 tienen una cuenta con depósitos iniciales de entre 25 y 100 dólares (dependiendo de su fecha de nacimiento).

todos los niños nacidos en California a partir del 1° de julio de 2022 tienen una cuenta con depósitos iniciales de entre 25 y 100 dólares (dependiendo de su fecha de nacimiento). Estudiantes de escuelas públicas: el estado creó cuentas para 3,4 millones de estudiantes de bajos ingresos (grados 1 al 12). De acuerdo con las reglas de asignación, los depósitos pueden alcanzar los US$1500.

El gobernador Newsom detalló una nueva alianza entre CalKIDS, la Oficina del Canciller de Colegios Comunitarios de California y el Sistema de Datos California Cradle-to-Career.