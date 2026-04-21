Elecciones en Virginia: qué se votó este martes 21 de abril

Los votantes en Virginia participan en un referéndum para decidir una modificación constitucional sobre la redistribución de distritos del Congreso. La medida abre un debate sobre el control legislativo y el impacto en la representación federal. El resultado se puede seguir en vivo a través de AP.

Qué propone la enmienda constitucional en Virginia

De acuerdo con la información oficial, este martes 21 de abril, los ciudadanos de Virginia participan en una elección especial para decidir sobre una enmienda a la Constitución del estado relacionada con la redistribución de distritos electorales del Congreso.

La actual delegación de Virginia en la Cámara de Representantes de EE.UU. se transformaría en una con diez escaños con tendencia demócrata y solo un escaño sólidamente republicano lis.virginia.gov

Los votantes encontrarán en la boleta la siguiente pregunta: “¿Debería enmendarse la Constitución de Virginia para permitir que la Asamblea General adopte temporalmente nuevos distritos electorales con el fin de restablecer la equidad en las próximas elecciones, mientras se asegura que se reanude el proceso estándar de redistribución de distritos después del censo de 2030?”

El texto sometido a votación habilitará al poder legislativo estatal a intervenir en la configuración de los distritos del Congreso en un período excepcional.

Actualmente, esa tarea corresponde a una comisión con participación de ambos partidos que actúa cada diez años, luego del censo nacional.

La modificación permitiría adelantar ese proceso si se cumplen ciertas condiciones vinculadas a decisiones tomadas en otros estados.

Este nuevo ordenamiento solo entrará en vigor si los ciudadanos aprueban una enmienda constitucional en un referéndum programado para el 21 de abril Archivo

En qué casos se activaría el cambio

La iniciativa establece que la Asamblea General solo podría actuar si otro estado modifica sus distritos antes de 2031 sin una orden judicial.

Ese escenario ya se registró en estados como Texas y California, donde se efectuaron cambios recientes en los mapas electorales.

El permiso para rediseñar los mapas tendría un plazo limitado, con vencimiento el 31 de octubre de 2030, momento en el cual volvería a aplicarse el esquema vigente.

Qué implica votar “sí” o “no”

Los votantes en Virginia, luego de leer la pregunta en sus boletas, deberán seleccionar:

Un voto por el “SÍ” : permite que la Asamblea General apruebe nuevos mapas para las elecciones de 2026, 2028 y 2030.

: permite que la Asamblea General apruebe nuevos mapas para las elecciones de 2026, 2028 y 2030. Un voto por el “NO”: mantiene los mapas actuales, trazados por la Corte Suprema de Virginia en 2021, y deja la autoridad en manos de la comisión bipartidista.

El resultado del referéndum podría modificar la composición de la delegación de Virginia en la Cámara de Representantes de EE.UU.

En la actualidad, el reparto de bancas es de seis representantes demócratas y cinco republicanos, según Ballotpedia.

Proyecciones incluidas en el debate indicaron que, con nuevos distritos, esa relación podría ampliarse a una diferencia mayor de diez a uno a favor de los demócratas.

Los centros de votación permanecen abiertos entre las 6 y las 19 hs en todo el estado. Las personas que no estén registradas pueden completar el trámite el mismo día y emitir un voto provisional.

La HB29 fue firmada por la gobernadora Abigail Spanberger e incluye una propuesta para redibujar los mapas electorales del estado Steve Helber - FR171958 AP

Argumentos a favor de la medida

Quienes apoyan la enmienda sostuvieron que se trata de una respuesta a cambios realizados en otros estados que alteraron el equilibrio electoral. Entre los respaldos se encuentran dirigentes del Partido Demócrata y figuras nacionales como el expresidente Barack Obama.

“Esta enmienda les da el poder de igualar las condiciones en las elecciones de mitad de mandato de este otoño”, señaló Obama, según Ballotpedia.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, fue quien impulsó la redistribución del mapa electoral.

“El presidente dijo que tiene ‘derecho’ a más escaños en el Congreso. Los votantes de Virginia tienen el poder de oponerse”, dijo Spanberger, informó The Guardian.

Argumentos en contra del cambio del mapa electoral en Virginia

Los sectores que rechazan la propuesta consideran que implica trasladar el control de los distritos a actores políticos con intereses partidarios.

Entre las voces críticas figuran dirigentes republicanos y referentes como el presidente Donald Trump y el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

“Tienen el poder de proteger la equidad en los distritos electorales de Virginia y, en realidad, de proteger toda la mayoría republicana en la Cámara de Representantes del Congreso”, dijo Johnson. “Eso está en sus manos ahora mismo”, señaló.

El representante estadounidense Rob Wittman se opuso al proyecto y mencionó la reforma aprobada en 2020, que había asignado esta función a una comisión independiente, como un antecedente que se vería alterado.

“No se puede condenar la manipulación de distritos electorales a nivel nacional y celebrarla a nivel local. La solución a la manipulación partidista de mapas electorales en otro estado no es importarla aquí”, agregó.