Hermosa Beach, la ciudad de California donde Jimmy Kimmel construyó una de sus cuatro mansiones
El conductor de TV cuenta con lujosas propiedades valuadas en millones de dólares
Tras la polémica por sus comentarios en torno al asesinato de Charlie Kirk y la suspensión temporal de su programa nocturno, el presentador de televisión Jimmy Kimmel regresa a su trabajo. Sin embargo, antes fue visto en una de sus propiedades frente al mar en Hermosa Beach, California.
Cuáles son las cuatro mansiones de Jimmy Kimmel en California
La aparición desató especulaciones sobre cómo pasaría su tiempo libre, ya que Kimmel es propietario de varias casas de lujo en el estado de California, algunas de ellas utilizadas como retiro personal y otras como residencia familiar.
De acuerdo con New York Post, el conductor de Jimmy Kimmel Live! posee cuatro propiedades que en conjunto suman más de US$23 millones en valor, aunque mantiene deudas hipotecarias cercanas a los US$7 millones.
La primera casa de Kimmel, ubicada en Hollywood Hills, es una residencia de 4800 pies cuadrados (445 metros cuadrados) que incluye cinco dormitorios, cinco baños y una piscina privada. Construida en 2008, fue adquirida por el presentador ese mismo año en un acuerdo por US$6 millones.
Dos años después, en 2010, compró una propiedad adyacente, también en Hollywood Hills, por US$1,1 millones. Esta segunda vivienda, de 3000 pies cuadrados (278 metros cuadrados), cuenta con dos dormitorios y dos baños. Ambas casas forman parte del mismo fideicomiso familiar, lo que permite gestionarlas como una sola unidad residencial.
Las casas de playa en Hermosa Beach
Kimmel también es dueño de dos residencias en Hermosa Beach, una de las zonas más exclusivas de la costa del condado de Los Ángeles. La primera de ellas lleva más de una década a su nombre. Tiene una superficie de 2200 pies cuadrados (208 metros cuadrados), distribuidos en cuatro dormitorios y cuatro baños. La vivienda combina el estilo relajado de una casa de playa con lujos modernos como encimeras de granito, electrodomésticos Viking y armarios personalizados.
En 2017, el presentador sumó una cuarta propiedad, también en Hermosa Beach, valorada en US$8 millones, según Daily Mail. La casa fue diseñada a medida por Kimmel y su esposa, quienes ampliaron la construcción original —que contaba con cuatro dormitorios y dos baños— para fusionar dos casas en una sola. El resultado fue una mansión moderna con un amplio patio trasero, piscina rectangular y vistas privilegiadas al océano.
Cómo es Hermosa Beach, donde Kimmel tiene su casa personalizada
Hermosa Beach es un destino costero que conecta Manhattan Beach con Redondo Beach. Con casi dos millas de playa y 94 acres (38 hectáreas) de espacio público, es una de las más visitadas del área metropolitana de Los Ángeles, según informó Disfruta Los Ángeles.
Además de su arena fina y su oleaje ideal para surfistas, el lugar es famoso por sus canchas de vóleibol y la celebración de torneos deportivos y eventos culturales a lo largo del año.
La zona también se caracteriza por su vida nocturna, restaurantes frente al mar y la presencia de artistas y celebridades que eligen este lugar como residencia o refugio de fin de semana.
Jimmy Kimmel regresa a la televisión
Después de pasar alrededor de cinco días en su residencia personalizada en Hermosa Beach, Kimmel regresa a la televisión tras la “suspensión indefinida” que la ABC le impuso por sus comentarios en torno al asesinato de Charlie Kirk en Utah, según reveló Realtor.
La cadena anunció que Jimmy Kimmel Live! vuelve al aire luego de llegar a un acuerdo con el presentador sobre las declaraciones que provocaron su salida temporal. Este regreso marca un nuevo capítulo en la carrera del comediante, quien en paralelo mantiene un estilo de vida rodeado de lujo gracias a sus propiedades en California.
