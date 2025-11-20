Hora de California para ver en vivo el Miss Universo 2025 y en qué canal pasan la gala final

En tan solo unas horas más, el mundo conocerá a la nueva Miss Universo. La ganadora de la edición 74 del certamen de 2025 será elegida entre más de 100 candidatas y recibirá la ansiada corona de manos de Victoria Kjær Theilvig, quien resultó victoriosa el año pasado.

A qué hora y en qué canal de California pasarán la final de Miss Universo

La ceremonia de coronación de Miss Universo está programada para el 21 de noviembre de 2025. Sin embargo, como la sede del concurso es Pak Kret, Tailandia, la gran final se verá un día antes en EE.UU. La transmisión será hoy jueves 20 de noviembre a las 16.00 hs, tiempo local de California.

Victoria Kjær Theilvig, quien ganó Miss Universo en 2024, será la encargada de coronar a la nueva campeona del certamen internacional (Facebook/Miss Universe)

Las personas que quieran ver el evento en vivo desde California podrán hacerlo en el canal de Telemundo. Quienes prefieran sintonizarlo en streaming, Miss Universo 2025 estará disponible en la plataforma de Peacock.

Los conductores de la transmisión serán:

Jacky Bracamontes (actriz y representante de México en Miss Universo 2001).

(actriz y representante de México en Miss Universo 2001). Danilo Carrera (actor ecuatoriano).

(actor ecuatoriano). Julia Gama (modelo y representante de Brasil en Miss Universo 2020).

(modelo y representante de Brasil en Miss Universo 2020). Jessica Carrillo (conductora mexicana).

(conductora mexicana). Carlos Adyan (conductor puertorriqueño).

Telemundo explicó que la velada comenzará con la selección de 30 semifinalistas, quienes serán elegidas según los resultados de las pruebas preliminares de traje típico nacional, vestido de gala y traje de baño. Estos desfiles se llevaron a cabo en los días previos a la gran final.

Las 30 reinas de belleza participarán de nuevo en la categoría de trajes de baño y el grupo se reducirá para escoger a las mujeres que competirán con sus trajes de gala.

Solo cinco contendientes pasarán a la sección en la que deberán responder las preguntas del jurado. Con sus réplicas, los jueces decidirán quién será Miss Universo 2025.

Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo 2025

El presentador Carlos Adyan contó en entrevista con HOLA!, que, a su parecer, el grupo de participantes que él notaba más preparado era el de Latinoamérica. Dentro de esa región, Adyan consideró que una de sus favoritas para llevarse la corona es Miss Puerto Rico.

Lina Luaces, la representante de Cuba, es una de las favoritas de Carlos Adyan y de Nadia Ferreira (Facebook/Miss Universe)

El conductor aseguró que la representante de Islas Turcas y Caicos, así como la de Cuba, también tienen potencial para conseguir la victoria.

Un dato curioso es que, cuando Carlos Adyan vio a las candidatas de Miss Universo 2024, para el puertorriqueño quien más se destacó en las preliminares fue Miss Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig.

“Fui al backstage a buscarla. No la conocía. O sea, la había visto en alguna cosa, pero fui, le pedí la foto y le dije a Andrea Meza: ‘voy a guardar esta foto y va a ser la ganadora’. Y fue la ganadora”, le platicó Adyan a HOLA!.

Nadia Ferreira compitió por Paraguay en Miss Universo 2021 y reveló quiénes son sus candidatas para llegar al primer lugar en la edición de 2025. De acuerdo con HOLA!, la modelo dijo que sus elegidas son Miss Ecuador, Miss Tailandia y Miss Cuba.

Quiénes serán los jueces que elegirán a la nueva Miss Universo

El jurado de Miss Universo 2025 ha sido objeto de controversias en los días previos a la gala de coronación.

El compositor libanés Omar Harfouch anunció en Instagram su renuncia a su cargo como juez. Según su testimonio, un grupo de personas ajenas al jurado se reunió en secreto para elegir a las 30 participantes que llegarán a la semifinal.

El comité de Miss Universo anunció que Natalie Glebova, quien ganó el concurso en 2005, será miembro del jurado en esta edición (Facebook/Miss Universe)

Por su parte, el exfutbolista francés Claude Makélélé y la presidenta del comité de selección de Miss Universo (la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie) también se retiraron del jurado, como reportó People.

Los organizadores del certamen internacional anunciaron que los nuevos jueces principales del concurso serán: