El curioso sistema para elegir a la ganadora de Miss Universo 2025: paquetes de votos desde US$0,99

El certamen Miss Universo 2025 se celebra el 21 de noviembre en Tailandia, y el público en general ya puede elegir a sus candidatas favoritas. El sistema de votación permite la compra de paquetes de hasta mil votos a diferentes precios. El más accesible cuesta menos de US$1.

Cómo comprar votos para elegir la ganadora de Miss Universo 2025

Desde la página oficial de Miss Universo explican cómo debe hacer el público para votar por su candidata favorita. El mecanismo se realiza a través de una aplicación fácil y sencilla de utilizar.

Así de debe votar en la aplicación Miss Universo

Lo primero que se debe hacer para votar por alguna reina de belleza es descargar la aplicación Miss Universo en los dispositivos móviles. Esta herramienta está disponible tanto para Android como para iOS.

El siguiente paso será completar los datos (correo electrónico y contraseña) y registrarse. Una vez adentro, la persona podrá visualizar el ícono “vote” en el borde inferior de la app.

Posteriormente, se debe elegir el concurso en el que desea emitir el voto. Para el general se debe elegir la categoría “People’s Choice”. En este punto, es necesario buscar el perfil de la candidata que se quiera votar, como por ejemplo “Argentina-Aldana Masset”; “México-Fátima Bosch” o “Puerto Rico- Zashely Alicea”.

Finalmente, solo se debe presionar “Vote Now” para registrar el voto. Si se mira un video publicitario, es posible conseguir un voto gratis, o bien comprar paquetes de votación que tienen un costo adicional. Las tarifas varían según la cantidad de votos que se desee adquirir.

Miss Universo abre votaciones para que el público apoye a su favorita (Facebook/Miss Universe)

Cuáles son los precios de los paquetes de votos

En la aplicación, se pueden observar que los precios están en dólares estadounidenses y se aplican tipos de cambio. Según la cantidad de votos, los montos son los siguientes:

Paquete de 3 votos cuesta US$0,99

5 votos: US$4,99

45 votos: US$14,99

100 votos: US$29,99

300 votos: US$89,99

1000 votos: US$199,99

Los usuarios deben tener en cuenta que la votación estará abierta hasta las 10 hs del 19 de noviembre, un día antes de la gran final.

Categorías por las que se puede votar en Miss Universo

El público puede emitir sus votos para las categorías del certamen, como el premio a Miss Fotogénica. El plazo de votación concluye el 19 de noviembre a las 11.00 hora del Este, informó Telemundo.

La gala final de Miss Universo se transmitirá en el canal de YouTube de la organización (Facebook/Miss Universe)

La votación para las categorías de Miss Simpatía, Mejor Piel, Mejor en Traje de Noche y Mejor Traje Típico concluirá el 19 de noviembre a las 12.00 hora del Este.

La audiencia también tendrá la oportunidad de elegir a la candidata que mejor encarne el empoderamiento y la transformación, a través de los premios a la Mejor Bella Persona y Más Allá de la Corona: Belleza con Propósito. La fecha límite para emitir estos votos hasta el 18 de noviembre a las 8.00 horas del Este.

Como continúa la agenda de actividades de Miss Universo 2025

Este 17 y 18 de noviembre, las candidatas realizarán los ensayos de los próximos eventos. El 19 de noviembre será la competencia de trajes nacionales y competencia preliminar, según el sitio oficial del certamen.

Victoria Kjær Theilvig será la encargada de colocar la corona a la su sucesora en Tailandia (Archivo/Instagram @Victoriaakjaer) Foto: Instagram @Victoriaakjaer

Finalmente, el 20 de noviembre tendrá lugar el ensayo general para la final y el 21 de noviembre se celebrará la Gran final de Miss Universo 2025.

El certamen en Estados Unidos será transmitido en la noche del 20 de noviembre a partir de las 19.00 hs, tiempo del Este, debido a la diferencia horario en el país asiático. Podrá verse a través del sitio oficial de YouTube de Miss Universo, aunque no se ha dado a conocer en qué canales de televisión o plataformas de streaming se podrá seguir a las candidatas.