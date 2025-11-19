Buenas noticias en California: para quién aplica el premio de US$100 millones anunciado por Gavin Newsom

El gobernador Gavin Newsom anunció que entregó en California un crédito de casi 100 millones de dólares para nueve empresas locales, a través de la organización California Competes. Las entidades beneficiadas son las que tienen planes de expandir sus sedes, y así promover la generación de nuevos puestos de trabajo en la región.

Créditos millonarios en California: quiénes califican al beneficio

En un intento de impulsar la industria manufacturera y fomentar la creación de empleo en el Estado Dorado, según establece la oficina del gobernador, Newsom otorgó US$99,9 millones en créditos fiscales de California Competes. El apoyo es para nueve empresas “innovadoras”, como parte de la iniciativa California Jobs First.

El gobernador Gavin Newsom pretende apostar a la generación de empleo Justin Sullivan Getty Images via AFP - Getty Images via AFP

Las compañías beneficiadas por la medida son:

Atomic Machines Inc.: invirtió US$156,3 millones para ampliar sus instalaciones de fabricación de sistemas microelectromecánicos en Santa Clara, Emeryville y el área metropolitana de East Bay.

invirtió US$156,3 millones para ampliar sus instalaciones de fabricación de sistemas microelectromecánicos en Santa Clara, Emeryville y el área metropolitana de East Bay. Bright Machines: hizo crecer su planta de fabricación de infraestructura de centros de datos con una inversión de US$62,9 millones.

hizo crecer su planta de fabricación de infraestructura de centros de datos con una inversión de US$62,9 millones. Hadrian Automation, Inc.: invirtió US$52 millones en Torrance y el norte de California con el fin de expandir su fabricación de componentes aeroespaciales.

invirtió US$52 millones en Torrance y el norte de California con el fin de expandir su fabricación de componentes aeroespaciales. Bella Phytologic: invirtió US$33 millones en sus instalaciones de fabricación de vitaminas y suplementos en Santa Rosa y Sonoma.

invirtió US$33 millones en sus instalaciones de fabricación de vitaminas y suplementos en Santa Rosa y Sonoma. Gimme Health Foods Inc.: establecerá una planta de fabricación de alimentos y refrigerios a base de algas marinas en Madera. Además, ampliará su sede central en San Rafael, con una inversión de US$20 millones.

establecerá una planta de fabricación de alimentos y refrigerios a base de algas marinas en Madera. Además, ampliará su sede central en San Rafael, con una inversión de US$20 millones. Pacific Scientific Energetic Materials Company: invirtió US$18 millones para expandir su planta de fabricación de dispositivos de diagnóstico y medición en Hollister.

invirtió US$18 millones para expandir su planta de fabricación de dispositivos de diagnóstico y medición en Hollister. Community Infrastructure Investment Group, Inc.: invertirá US$12,8 millones para establecer su planta de fabricación de equipos de tratamiento de aguas residuales en Fresno.

invertirá US$12,8 millones para establecer su planta de fabricación de equipos de tratamiento de aguas residuales en Fresno. True Anomaly: ampliará sus instalaciones de fabricación de satélites en Long Beach con una inversión de US$12,7 millones.

ampliará sus instalaciones de fabricación de satélites en Long Beach con una inversión de US$12,7 millones. Color Image Apparel: ampliará su sede en Beverly Hills e invertirá US$2,5 millones.

El portal gubernamental aseguró en el comunicado del 17 de noviembre que, con esta iniciativa, se facilitará la creación de 2752 nuevos puestos de trabajo a nivel local. El salario anual promedio ponderado es de US$139 mil.

“Primero el Empleo”, el programa que impulsó Newsom en California

Anunciado en febrero, el plan económico “Primero el Empleo en California”, establece la colaboración de 13 planes regionales para impulsar el crecimiento económico sostenible.

“Incluye US$125 millones en fondos para apoyar nuevos proyectos listos para su implementación, US$15 millones para proyectos de desarrollo económico para las tribus nativas americanas de California, US$13 millones para apoyar la recuperación económica y a las pequeñas empresas en la región de Los Ángeles, y US$92 millones para nuevos programas de aprendizaje y empleo”, explica el ente de gobierno.

Las políticas de Newsom son destinadas a las empresas de California que invierten en empleo

Para Newsom, este plan “representa un paso audaz hacia la construcción de una economía que beneficie a cada trabajador, cada familia y cada comunidad”.

Las autoridades aseguran que el objetivo es crear un entorno “atractivo” para la generación de nuevos empleos, al tiempo de “fortalecer” la economía a nivel local.

Newsom ya invirtió en más de mil empresas en California

De acuerdo con el sitio gubernamental, Cal Competes ya otorgó créditos fiscales a más de 1200 empresas comprometidas con la creación de casi 160 mil empleos a tiempo completo.

La organización suele beneficiar a aquellas marcas que deciden destinar millones de su capital en inversión privada dentro del estado.

El gobierno de California lleva invertidos millones de dólares en las empresas

En esa línea, Dee Dee Myers, asesora principal del gobernador Newsom y directora de GO-Biz, aseguró: “Estas empresas representan la próxima generación de innovación en California”.

Al tiempo, agregó: “Desde la manufactura avanzada hasta la tecnología limpia, estas inversiones fortalecen las industrias que definen nuestra economía y aceleran el crecimiento económico inclusivo en todo el estado”.