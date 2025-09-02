La bronca del dueño de un car wash de California ante una redada del ICE en su negocio: “Esto es vergonzoso”

Una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un negocio en California culminó con el arresto de al menos cuatro trabajadores migrantes. El dueño del lavado de autos expresó su indignación ante lo ocurrido.

El operativo del ICE en un lavado de autos en California

Alrededor de 15 agentes federales acudieron la mañana del viernes 29 de agosto al 11514 Ventura Blvd. en Studio City, donde se encuentra Hand Car Wash. El propietario del establecimiento, Ben Forat, señaló la actitud de los oficiales con los empleados.

“Fue simplemente vergonzoso”, expresó en diálogo con Telemundo. Las imágenes proporcionadas mostraron cómo uno de los trabajadores se encontraba en el suelo mientras dos agentes del ICE lo sujetaban. También se pudo escuchar el llanto del hombre, que se encontraba esposado.

“Veo al agente de ICE tirarlo al suelo, le retorció el brazo y el chico decía: ‘Tengo mi identificación en el armario’”, señaló Forat. Y agregó: “Es un gran matón. Es tres veces el tamaño de ese pobre chico y él está llorando por su identificación, para mostrársela. ¡Qué vergüenza!“.

El ICE detuvo a cuatro trabajadores en un autolavado en Los Ángeles

California se convirtió en uno de los focos de las redadas del ICE, debido a que alberga una gran población extranjera, en medio de los esfuerzos de Donald Trump por ejercer un mayor control migratorio desde que regresó a la Casa Blanca en enero pasado.

Los agentes federales intensificaron los operativos en ciertos lugares de trabajo de Los Ángeles, como Home Depot o lavaderos de autos, como este caso en Studio City.

El autolavado de autos está en Studio City, donde el ICE realizó un operativo studiocityhandcarwash.com

Según indicó el medio mencionado, al menos cuatro trabajadores migrantes fueron arrestados el viernes pasado. Una testigo, que prefirió mantener su anonimato, indicó que los oficiales presentaron un comportamiento “muy agresivo”. “No preguntaban nada y a todos los empleados los querían meter en los carros”, puntualizó.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aportó que los empleados arrestados eran procedentes de Guatemala y México y que se encontraban sin estatus legal en Estados Unidos. Asimismo, indicó que uno de ellos, de origen mexicano, “fue detenido previamente por posesión de marihuana para la venta”.

El ICE protagonizó una redada en un lugar de trabajo en un distrito de Los Ángeles ICE.gov

En los primeros seis meses de la administración del republicano, se registraron alrededor de 150 mil deportaciones de extranjeros en EE.UU., con base en las cifras del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Las redadas del ICE siembran temor entre los migrantes de California

El fin de semana, la comunidad de Studio City lideró una protesta por el miedo que aseguraron que acrecientan los operativos de la agencia federal en el estado.

Jay Schwartz, un ciudadano que frecuenta el autolavado de vehículos del distrito de Los Ángeles, relató al medio mencionado que vio durante el operativo del viernes cómo un cliente “corrió y se escondió en el armario de suministros porque escuchó la palabra ‘pistola’”. Y señaló: “Fue horrible. Era como estar en una película de guerra”.