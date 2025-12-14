Calendario de nuevas leyes en Texas que entran en vigor en 2026

Texas se prepara para un 2026 cargado en materia legislativa. Hay 60 leyes firmadas por Greg Abbott que entrarán en vigor a partir del próximo año. Estas normativas incluyen cambios que abarcan impuestos, justicia penal, vivienda, educación, tecnología y servicios públicos.

Enero 2026: leyes sobre impuestos, cooperación con el ICE, inteligencia artificial y ajustes judiciales

El primer mes de 2026 abrirá con una oleada de reformas que impactarán desde el sistema tributario hasta el uso de la inteligencia artificial, así como también la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

A partir del 1° de enero de 2026, entrará en vigor la HB 149, conocida como “Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act”, la cual inaugurará un nuevo marco de control sobre los sistemas de inteligencia artificial Archivo

La Legislatura de Texas dispuso que estas normas comiencen a regir desde el 1° de enero, según consta en las compilaciones oficiales del Estado de la Estrella Solitaria.

Tributos y valoración de propiedades:

HB 22 : eximirá de impuestos a toda propiedad personal intangible.

: eximirá de impuestos a toda propiedad personal intangible. HB 30 : modificará la forma en que se calculan las tasas impositivas aprobadas por los votantes en zonas afectadas por desastres.

: modificará la forma en que se calculan las tasas impositivas aprobadas por los votantes en zonas afectadas por desastres. HB 851 : ordenará a los tasadores reportar cuántos contribuyentes reciben beneficios escolares.

: ordenará a los tasadores reportar cuántos contribuyentes reciben beneficios escolares. HB 1244 : garantizará continuidad en la valoración de tierras agrícolas, aunque cambie la titularidad.

: garantizará continuidad en la valoración de tierras agrícolas, aunque cambie la titularidad. HB 1392 : permitirá pagar impuestos al siguiente día hábil cuando la oficina fiscal esté cerrada.

: permitirá pagar impuestos al siguiente día hábil cuando la oficina fiscal esté cerrada. HB 2525 : ofrecerá una exención a organizaciones que brinden vivienda caritativa a personas mayores de 62 años.

: ofrecerá una exención a organizaciones que brinden vivienda caritativa a personas mayores de 62 años. HB 2723 : otorgará automáticamente la exención fiscal a cementerios sin propietario identificable.

: otorgará automáticamente la exención fiscal a cementerios sin propietario identificable. HB 2742 : fijará nuevos plazos para unidades que apliquen pagos fraccionados.

: fijará nuevos plazos para unidades que apliquen pagos fraccionados. HB 3159 : dejará libres de impuestos a hidrocarburos extraídos de ciertos pozos reestimulados.

: dejará libres de impuestos a hidrocarburos extraídos de ciertos pozos reestimulados. HB 3370 : habilitará aceptar solicitudes tardías de tasación especial de terrenos madereros.

: habilitará aceptar solicitudes tardías de tasación especial de terrenos madereros. HB 3424 : ajustará normas sobre pagos anticipados en inventarios de maquinaria pesada.

: ajustará normas sobre pagos anticipados en inventarios de maquinaria pesada. SB 1023 : permitirá que formularios impositivos incluyan hipervínculos a documentos verificables.

: permitirá que formularios impositivos incluyan hipervínculos a documentos verificables. SB 1453 : exigirá mayoría calificada del 60% para aprobar tasas de deuda superiores.

: exigirá mayoría calificada del 60% para aprobar tasas de deuda superiores. SB 1502 : impedirá a distritos escolares aumentar impuestos por desastres sin voto ciudadano.

: impedirá a distritos escolares aumentar impuestos por desastres sin voto ciudadano. SB 1951 : estandarizará notificaciones por multas en declaraciones tardías.

: estandarizará notificaciones por multas en declaraciones tardías. SB 2520: conservará exenciones de vivienda para adultos mayores o personas con discapacidad durante el primer año de elegibilidad.

Regulación tecnológica y financiera:

HB 149 , conocida como “Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act”: inaugurará un marco de control sobre sistemas de IA, con requisitos de transparencia y prohibiciones específicas

, conocida como “Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act”: inaugurará un marco de control sobre sistemas de IA, con requisitos de transparencia y prohibiciones específicas HB 4738 y HB 4739 : eliminarán derivaciones obligatorias de tarifas financieras al estado

y : eliminarán derivaciones obligatorias de tarifas financieras al estado SB 1058: permitirá a operadores bursátiles excluir ciertos pagos de reembolsos de sus ingresos imponibles

Seguros, empleo y documentación pública:

HB 2067 : reforzará avisos obligatorios sobre cancelaciones de pólizas

: reforzará avisos obligatorios sobre cancelaciones de pólizas HB 3699 : redefinirá quién es considerado último empleador en reclamos de desempleo

: redefinirá quién es considerado último empleador en reclamos de desempleo HB 4395: ordenará presentar electrónicamente valores públicos y documentos asociados.

Cambios locales y administrativos:

HB 5654 : creará el Distrito de Servicios Municipales Nº 263 en el condado de Montgomery

: creará el Distrito de Servicios Municipales Nº 263 en el condado de Montgomery SB 1106 : requerirá nuevos reportes municipales sobre tasaciones en distritos de mejoras públicas

: requerirá nuevos reportes municipales sobre tasaciones en distritos de mejoras públicas SB 1455: rediseñará la financiación del sistema de compensación laboral.

Inmigración y seguridad:

SB 8: obligará a todos los condados que operan cárceles a formalizar acuerdos con ICE bajo programas federales de cooperación.

Requisitos judiciales y nuevas cortes:

HB 16 : (Sesión Especial II) activará secciones iniciales relativas a la operación del sistema judicial.

: (Sesión Especial II) activará secciones iniciales relativas a la operación del sistema judicial. SB 16: (Sesión Especial II) introducirá delitos por fraude en bienes raíces y exigirá a los secretarios de condado avisar a la policía sobre documentos sospechosos.

Educación, bienestar y otras medidas:

HB 2789 : ajustará requisitos regulatorios en bienestar infantil, al eliminar ciertas revisiones y redefinir seguros.

: ajustará requisitos regulatorios en bienestar infantil, al eliminar ciertas revisiones y redefinir seguros. HB 4044 : ofrecerá créditos fiscales a instituciones superiores que restauren estructuras históricas.

: ofrecerá créditos fiscales a instituciones superiores que restauren estructuras históricas. SB 38 modificará el proceso de desalojos.

modificará el proceso de desalojos. SB 1760: actualizará lineamientos sobre tutelas.

Beneficios aprobados por votación en noviembre de 2025:

HB 9 : exención para bienes generadores de ingresos hasta 125 mil dólares.

: exención para bienes generadores de ingresos hasta 125 mil dólares. HB 247 : exenciones por infraestructura de seguridad fronteriza.

: exenciones por infraestructura de seguridad fronteriza. HB 1399 : exención para alimento animal destinado a reventa.

: exención para alimento animal destinado a reventa. HB 2508 : beneficio para viudas y viudos de veteranos.

: beneficio para viudas y viudos de veteranos. SB 467: exención temporal por casas destruidas por incendios.

Normas especiales:

HB 23 (Sesión Especial II): brindará una exención para propiedades de organizaciones sin fines de lucro que promuevan agricultura juvenil

(Sesión Especial II): brindará una exención para propiedades de organizaciones sin fines de lucro que promuevan agricultura juvenil SB 14 (Sesión Especial II): otorgará créditos a desarrolladores que implementen obras que ahorren agua.

En abril de 2026, entrarán en vigor nuevos artículos de la SB 9 que ajustarán las regulaciones de fianzas penales BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Abril 2026: ajustes en el sistema de fianzas

En abril comenzarán a regir más artículos del SB 9, centrados en regulaciones de fianzas. Las nuevas disposiciones —incluidos artículos específicos del Código de Procedimientos Penales— actualizarán la forma en que los jueces emiten ciertos tipos de fianza y establecen condiciones para la liberación previa al juicio.

El Artículo 17.021(b): establece los requisitos que debe cumplir el sistema de informe de seguridad pública.

El Artículo 17.027 Subsección (a): impone regulaciones sobre la fianza cuando un acusado es llevado ante un magistrado por cometer un delito grave (felony) mientras ya estaba en libertad bajo fianza por otro crimen calificado como delito grave.

Junio 2026: nuevas protecciones para bomberos y beneficios fiscales

El cierre del primer semestre abrirá paso a dos normas orientadas a la salud pública y el apoyo social:

HB 198, “Wade Cannon Act” : exigirá a las subdivisiones políticas ofrecer a cada bombero un examen anual de cáncer sin costo y evaluaciones médicas adicionales a partir del quinto año de servicio.

: exigirá a las subdivisiones políticas ofrecer a cada bombero un examen anual de cáncer sin costo y evaluaciones médicas adicionales a partir del quinto año de servicio. SB 2018: inaugurará un crédito fiscal para empresas que donen a entidades sin fines de lucro que trabajen con familias en riesgo.

Julio 2026: regulación total para los food trucks en Texas

Desde julio de 2026, la HB 2844 pondrá en marcha el sistema completo de licencias, inspecciones y control sanitario para operaciones móviles de comida. La norma otorgará al Departamento de Servicios de Salud estatal autoridad plena para inspeccionar vehículos, suspender licencias, establecer categorías y mantener una base de datos.

El texto también eliminará permisos locales previos en condados como Harris, Dallas y Tarrant, al unificar la regulación bajo un estándar estatal.

Agosto 2026: cambios para la contabilidad pública

En este mes entrará en vigor la SB 262, que definirá nuevos criterios educativos y de experiencia laboral para quienes ejerzan la contaduría pública.

Septiembre 2026: educación, energía, derecho familiar y profesionalización

El inicio del ciclo fiscal llevará numerosas modificaciones sectoriales:

En septiembre de 2026, una oleada de reformas educativas entrará en vigor X (@UpdateNews724)

Reformas educativas:

HB 2 : actualizará financiación y reglas escolares.

: actualizará financiación y reglas escolares. HB 8 : (Sesión Especial II) reemplazará gradualmente el examen STAAR por evaluaciones distribuidas durante el año escolar.

: (Sesión Especial II) reemplazará gradualmente el examen STAAR por evaluaciones distribuidas durante el año escolar. SB 568 : revisará la educación especial.

: revisará la educación especial. HB 140: eliminará el Consejo de Servicios Familiares y creará un comité asesor.

Energía y tecnología:

HB 912 : afirmará reglas para productores de energía distribuida.

: afirmará reglas para productores de energía distribuida. HB 2963 : obligará a fabricantes de dispositivos a ofrecer repuestos y herramientas en condiciones “justas y razonables”.

: obligará a fabricantes de dispositivos a ofrecer repuestos y herramientas en condiciones “justas y razonables”. SB 1036: regulará al comercio solar residencial mediante un sistema de registros obligatorios.

Reformas legales y profesionales:

HB 3307 : actualizará la capacitación de árbitros en conflictos tributarios.

: actualizará la capacitación de árbitros en conflictos tributarios. HB 5424 : limitará compensaciones a bomberos voluntarios.

: limitará compensaciones a bomberos voluntarios. SB 2155 : permitirá suspensiones de emergencia para veterinarios en situaciones de riesgo público.

: permitirá suspensiones de emergencia para veterinarios en situaciones de riesgo público. HB 1056 : reconocerá el oro y la plata como dinero de curso legal en Texas.

: reconocerá el oro y la plata como dinero de curso legal en Texas. HB 1240: oficializará una nueva definición de la región fronteriza.

Vivienda:

SB 785: prohibirá exigir permisos especiales para casas manufacturadas que cumplan normas federales.

Octubre 2026: nuevas cortes en el condado de Harris

A partir del 1° de octubre, la HB 16 (Sesión Especial II) creará los distritos judiciales 516 y 517 en el condado de Harris. Ambos tribunales estarán orientados a asuntos civiles, lo que fortalecerá la capacidad del sistema judicial en una de las regiones más pobladas del estado.