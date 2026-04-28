¿Manteca o margarina? Diferencias y cuál elegir por sus beneficios secretos

El uso de manteca o margarina en la gastronomía cotidiana, desde el desayuno hasta la alta repostería, genera interrogantes sobre cuál es la opción más adecuada.

Diversos análisis técnicos y de salud, respaldados por entidades como la Mayo Clinic y portales especializados en cocina como The Kitchn, aclararon que la elección entre ambos productos debe basarse en el origen de sus grasas, su contenido de agua y el propósito específico de la preparación, ya sea para untar, cocinar o conservar la salud del corazón.

La diferencia estructural entre ambos productos es el punto de partida para entender su comportamiento. La manteca es un derivado lácteo obtenido mediante el batido de la leche o la nata, proceso que separa la grasa del suero. Por su naturaleza animal, posee un sabor intenso y un alto contenido de grasas saturadas.

En contraste, la margarina es un producto procesado elaborado mayoritariamente a partir de aceites vegetales. Su fabricación incluye el ajuste de porcentajes de grasa y agua por parte de la industria, lo que resulta en un producto que suele ser más fácil de esparcir en frío que la manteca.

¿Manteca o margarina?: la diferencia entre ambas y cuál de las dos es más sana (Fuente: iStock)

Al someterse al calor, estos productos no reaccionan de la misma manera. En el ámbito de la panadería y la repostería, la grasa es fundamental para aportar suavidad, volumen y estructura a las masas.

Según expertos de Aprende Institute, el contenido de agua es una variable crítica: las margarinas con menor porcentaje de grasa suelen contener más agua, lo que puede alterar la humedad de las preparaciones y provocar que los productos horneados resulten más duros de lo previsto.

Para salsas y preparaciones donde el perfil aromático es central, se recomienda el uso de manteca debido a su riqueza de sabor. No obstante, para el uso diario en tostadas o arepas, la elección suele reducirse a la preferencia personal de sabor y la facilidad de aplicación.

Desde una perspectiva médica, la Mayo Clinic señala que la margarina es generalmente más favorable para la salud cardiovascular por su origen vegetal y su predominancia de grasas no saturadas. Para una elección responsable, se sugieren las siguientes pautas:

Revisión de etiquetas: Optar por productos que contengan menos del 10% de la cantidad diaria recomendada de grasas saturadas.

Optar por productos que contengan menos del 10% de la cantidad diaria recomendada de grasas saturadas. Consistencia del producto: Se prefieren las margarinas blandas o líquidas, ya que las versiones sólidas en barra suelen tener una mayor concentración de grasas saturadas.

Se prefieren las margarinas blandas o líquidas, ya que las versiones sólidas en barra suelen tener una mayor concentración de grasas saturadas. Evitar grasas trans: Es indispensable verificar que el producto esté libre de aceites parcialmente hidrogenados.

La manteca es subestimada debido a su alto contenido de grasas saturadas, pero consumida con moderación puede ayudar al organismo Foto: Pexels

Finalmente, la decisión de compra debe equilibrar el objetivo gastronómico y las necesidades nutricionales de cada consumidor, priorizando la manteca para estructuras clásicas de repostería y la margarina para un consumo cotidiano orientado a la salud.

Por Pablo Pachón Ramírez