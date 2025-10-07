Últimas actualizaciones de las leyes de inmigración firmadas por Gavin Newsom en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de leyes en los últimos días, mientras que un proyecto de ley clave para los migrantes del estado se encuentra en su mesa a la espera de su firma. ¿De qué tratan las normativas de inmigración que se aprobaron y se analizan en el Estado Dorado?

La ley de inmigración que influye en familias latinas e hispanas en California

Newsom tiene un plazo hasta el 12 de octubre para firmar o vetar el proyecto de ley AB 495, conocido como “Ley de Preparación Familiar”, que tiene el objetivo de garantizar un marco legal que establezca cuidados estables para los niños en situación de vulnerabilidad de separación de sus padres. La disposición obtuvo luz verde en ambas Cámaras de California.

(Archivo) Newsom impulsó una serie de normativas que influyen en las familias migrantes de California

Las claves de este proyecto de ley en el estado son:

Ampliar la figura de cuidador a un adulto relacionado con el niño por sangre, adopción o afinidad, dentro del quinto grado de parentesco.

a un adulto relacionado con el niño por sangre, adopción o afinidad, dentro del quinto grado de parentesco. Otorgar derechos a los cuidadores , los mismos que poseen los tutores, para autorizar atención médica relacionada con la escuela.

, los mismos que poseen los tutores, para autorizar atención médica relacionada con la escuela. Permitir a un tribunal nombrar al padre o madre con custodia y a una persona nominada por el progenitor como tutores conjuntos.

California fue pionero en una normativa relacionada con los agentes del ICE

El Estado Dorado se convirtió en el primer territorio de Estados Unidos que prohibió a los agentes del orden -incluidos los federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)- que se cubran el rostro durante funciones oficiales, salvo casos excepcionales. Newsom dio luz verde a la ley SB 627 el 20 de septiembre pasado.

La Guardia Nacional intervino en California por orden de Donald Trump Eric Thayer - FR171986 AP

Esta medida se enmarcó en los esfuerzos del gobernador demócrata de frenar las acciones políticas de inmigración propiciadas por Donald Trump en California, que contó con la intervención de la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio pasado.

Otras leyes de inmigración firmadas por Newsom en California

El 20 de septiembre de 2025, el líder demócrata dio luz verde a un paquete de leyes, entre las que se encontraron disposiciones relativas a los migrantes que viven en California. Algunas de las más destacadas son:

Prohibición a los agentes de inmigración de ingresar a un centro escolar sin una orden judicial, bajo la AB 49. La norma cuenta con excepciones bajo exigencias de la ley estatal o federal.

de ingresar a un centro escolar sin una orden judicial, bajo la AB 49. La norma cuenta con excepciones bajo exigencias de la ley estatal o federal. Notificaciones en las escuelas y otras instituciones de educación superior sobre las operaciones de cumplimiento migratorio federal en las instalaciones, bajo la ley SB 98.

Los agentes del ICE no pueden ingresar a una escuela de California sin orden judicial Freepik/Archivo