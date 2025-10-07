LA NACION

Últimas actualizaciones de las leyes de inmigración firmadas por Gavin Newsom en California

El gobernador demócrata dio luz verde a un paquete de normativas que influye en la comunidad latina e hispana del estado

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Gavin Newsom dio luz verde a una serie de leyes sobre inmigración y un proyecto de ley en California está pendiente de su firma
Gavin Newsom dio luz verde a una serie de leyes sobre inmigración y un proyecto de ley en California está pendiente de su firmaArchivo

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de leyes en los últimos días, mientras que un proyecto de ley clave para los migrantes del estado se encuentra en su mesa a la espera de su firma. ¿De qué tratan las normativas de inmigración que se aprobaron y se analizan en el Estado Dorado?

La ley de inmigración que influye en familias latinas e hispanas en California

Newsom tiene un plazo hasta el 12 de octubre para firmar o vetar el proyecto de ley AB 495, conocido como “Ley de Preparación Familiar”, que tiene el objetivo de garantizar un marco legal que establezca cuidados estables para los niños en situación de vulnerabilidad de separación de sus padres. La disposición obtuvo luz verde en ambas Cámaras de California.

(Archivo) Newsom impulsó una serie de normativas que influyen en las familias migrantes de California
(Archivo) Newsom impulsó una serie de normativas que influyen en las familias migrantes de California

Las claves de este proyecto de ley en el estado son:

  • Ampliar la figura de cuidador a un adulto relacionado con el niño por sangre, adopción o afinidad, dentro del quinto grado de parentesco.
  • Otorgar derechos a los cuidadores, los mismos que poseen los tutores, para autorizar atención médica relacionada con la escuela.
  • Permitir a un tribunal nombrar al padre o madre con custodia y a una persona nominada por el progenitor como tutores conjuntos.

California fue pionero en una normativa relacionada con los agentes del ICE

El Estado Dorado se convirtió en el primer territorio de Estados Unidos que prohibió a los agentes del orden -incluidos los federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)- que se cubran el rostro durante funciones oficiales, salvo casos excepcionales. Newsom dio luz verde a la ley SB 627 el 20 de septiembre pasado.

La Guardia Nacional intervino en California por orden de Donald Trump
La Guardia Nacional intervino en California por orden de Donald TrumpEric Thayer - FR171986 AP

Esta medida se enmarcó en los esfuerzos del gobernador demócrata de frenar las acciones políticas de inmigración propiciadas por Donald Trump en California, que contó con la intervención de la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio pasado.

Otras leyes de inmigración firmadas por Newsom en California

El 20 de septiembre de 2025, el líder demócrata dio luz verde a un paquete de leyes, entre las que se encontraron disposiciones relativas a los migrantes que viven en California. Algunas de las más destacadas son:

  • Prohibición a los agentes de inmigración de ingresar a un centro escolar sin una orden judicial, bajo la AB 49. La norma cuenta con excepciones bajo exigencias de la ley estatal o federal.
  • Notificaciones en las escuelas y otras instituciones de educación superior sobre las operaciones de cumplimiento migratorio federal en las instalaciones, bajo la ley SB 98.
Los agentes del ICE no pueden ingresar a una escuela de California sin orden judicial
Los agentes del ICE no pueden ingresar a una escuela de California sin orden judicialFreepik/Archivo
  • Intercambio de información: la SB 81 prohíbe a los oficiales de inmigración de ingresar a zonas de pacientes no públicas de un centro de salud sin una orden judicial y restringe al personal de salud de compartir información sobre las personas atendidas sin justificación.
  • Prohibición de suplantación de los agentes de orden público: la SB 805 exige a los oficiales de las fuerzas de seguridad que se identifiquen y proporcionen información de contacto si se les solicita mientras se encuentran de servicio.
LA NACION
Más leídas
  1. Con la presencia de Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata
    1

    Con la presencia de Javier Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata

  2. Un gran show rockero para despedir a Espert
    2

    De no creer | Un gran show rockero para despedir a Espert

  3. Mercedes Morán sorprendió con un dato desconocido de su adolescencia: a qué edad se casó y el rol que ocupó su marido
    3

    Mercedes Morán sorprendió con un dato desconocido de su adolescencia: a qué edad se casó y el rol que ocupó su marido

  4. Un nuevo SUV lanza su reserva en la Argentina por US$500
    4

    Un nuevo SUV lanza su reserva en la Argentina por US$500

Cargando banners ...