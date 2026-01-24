En Texas: cuándo depositan los pagos de SNAP de febrero 2026

Los afiliados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ya pueden consultar las fechas de pago del programa de ayuda federal para los residentes de Texas, correspondiente al mes de febrero de 2026.

Cuándo se realiza el pago de SNAP en febrero en Texas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), publicó el calendario oficial de pagos del programa SNAP para Texas correspondiente al segundo mes de 2026. La distribución de los beneficios se realizará con base en los dos últimos dígitos del número de Grupo de Determinación de Elegibilidad (EDG, por sus siglas en inglés).

En Texas, el calendario se establece según el número EDG y la fecha de certificación (Archivo) Freepik

Para aquellos hogares que se incorporaron al programa luego del 1° de junio de 2020, los fondos se depositarán de forma sucesiva entre el 16 y el 28 de febrero. El orden de emisión es el siguiente:

00-03 o 54-57: recibirán el depósito el día 16 de cada mes

recibirán el depósito el día 16 de cada mes 04-06 o 58-60 : recibirán el depósito el día 17 de cada mes

: recibirán el depósito el día 17 de cada mes 07-10 o 61-64 : recibirán el depósito el día 18 de cada mes

: recibirán el depósito el día 18 de cada mes 11-13 o 65-67 : recibirán el depósito el día 19 de cada mes

: recibirán el depósito el día 19 de cada mes 14-17 o 68-71 : recibirán el depósito el día 20 de cada mes

: recibirán el depósito el día 20 de cada mes 18-20 o 72-74: recibirán el depósito el día 21 de cada mes

recibirán el depósito el día 21 de cada mes 21-24 o 75-78: recibirán el depósito el día 22 de cada mes

recibirán el depósito el día 22 de cada mes 25-27 o 79-81 : recibirán el depósito el día 23 de cada mes

: recibirán el depósito el día 23 de cada mes 28-31 u 82-85 : recibirán el depósito el día 24 de cada mes

: recibirán el depósito el día 24 de cada mes 32-34 u 86-88 : recibirán el depósito el día 25 de cada mes

: recibirán el depósito el día 25 de cada mes 35-38 u 89-92: recibirán el depósito el día 26 de cada mes

recibirán el depósito el día 26 de cada mes 39-41 o 93-95: recibirán el depósito el día 27 de cada mes

recibirán el depósito el día 27 de cada mes 42-45 o 96-99: recibirán el depósito el día 28 de cada mes

En 2026 habrá restricciones en la compra de alimentos en algunos estados (Pexels/Atlantic Ambience)

Aquellos beneficiarios que se afiliaron a SNAP antes del 1° de junio de 2020, recibirán los cupones los siguientes días:

0 : el depósito estará disponible el día 1º de mes

: el depósito estará disponible el día 1º de mes 1 : el depósito estará disponible el día 3 del mes

: el depósito estará disponible el día 3 del mes 2 : el depósito estará disponible el día 5 del mes

: el depósito estará disponible el día 5 del mes 3 : el depósito estará disponible el día 6 del mes

: el depósito estará disponible el día 6 del mes 4 : el depósito estará disponible el día 7 del mes

: el depósito estará disponible el día 7 del mes 5 : el depósito estará disponible el día 9 del mes

: el depósito estará disponible el día 9 del mes 6 : el depósito estará disponible el día 11 del mes

: el depósito estará disponible el día 11 del mes 7 : el depósito estará disponible el día 12 del mes

: el depósito estará disponible el día 12 del mes 8 : el depósito estará disponible el día 13 del mes

: el depósito estará disponible el día 13 del mes 9: el depósito estará disponible el día 15 del mes

Nuevas restricciones que se aplican en Texas para la compra de alimentos

El USDA impondrán nuevas prohibiciones en la compra de alimentos a partir de 2026. En Texas se restringe la compra de bebidas endulzadas y dulces a partir del día 1° de abril de 2026.

Texas comienza con la restriccion en la compra de alimentos el 1º de abril (Archivo) fns.usda.gov

En su sitio web oficial, el Departamento de Agricultura explicó que la medida se impone para limitar la compra de productos no nutritivos, y asegurar que los fondos públicos se utilicen para opciones saludables que mejoren la salud de los beneficiarios.

Alimentos que se pueden comprar con SNAP

Los beneficios se pueden usar para comprar alimentos en tiendas y comercios. De acuerdo con la agencia estatal, se pueden adquirir:

Frutas y verduras.

Carne, aves y pescado.

Productos lácteos.

Panes y cereales .

. Otros alimentos como snacks y bebidas no alcohólicas.

y bebidas no alcohólicas. Semillas y plantas que producen alimentos para el consumo doméstico

Lo que no se puede comprar con los beneficios SNAP, son los siguientes productos: