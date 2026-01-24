En Texas: cuándo depositan los pagos de SNAP de febrero 2026
Los depósitos se distribuirán de acuerdo a los últimos dígitos del EDG durante todo el mes
- 4 minutos de lectura'
Los afiliados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ya pueden consultar las fechas de pago del programa de ayuda federal para los residentes de Texas, correspondiente al mes de febrero de 2026.
Cuándo se realiza el pago de SNAP en febrero en Texas
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), publicó el calendario oficial de pagos del programa SNAP para Texas correspondiente al segundo mes de 2026. La distribución de los beneficios se realizará con base en los dos últimos dígitos del número de Grupo de Determinación de Elegibilidad (EDG, por sus siglas en inglés).
Para aquellos hogares que se incorporaron al programa luego del 1° de junio de 2020, los fondos se depositarán de forma sucesiva entre el 16 y el 28 de febrero. El orden de emisión es el siguiente:
- 00-03 o 54-57: recibirán el depósito el día 16 de cada mes
- 04-06 o 58-60: recibirán el depósito el día 17 de cada mes
- 07-10 o 61-64: recibirán el depósito el día 18 de cada mes
- 11-13 o 65-67: recibirán el depósito el día 19 de cada mes
- 14-17 o 68-71: recibirán el depósito el día 20 de cada mes
- 18-20 o 72-74: recibirán el depósito el día 21 de cada mes
- 21-24 o 75-78: recibirán el depósito el día 22 de cada mes
- 25-27 o 79-81: recibirán el depósito el día 23 de cada mes
- 28-31 u 82-85: recibirán el depósito el día 24 de cada mes
- 32-34 u 86-88: recibirán el depósito el día 25 de cada mes
- 35-38 u 89-92: recibirán el depósito el día 26 de cada mes
- 39-41 o 93-95: recibirán el depósito el día 27 de cada mes
- 42-45 o 96-99: recibirán el depósito el día 28 de cada mes
Aquellos beneficiarios que se afiliaron a SNAP antes del 1° de junio de 2020, recibirán los cupones los siguientes días:
- 0: el depósito estará disponible el día 1º de mes
- 1: el depósito estará disponible el día 3 del mes
- 2: el depósito estará disponible el día 5 del mes
- 3: el depósito estará disponible el día 6 del mes
- 4: el depósito estará disponible el día 7 del mes
- 5: el depósito estará disponible el día 9 del mes
- 6: el depósito estará disponible el día 11 del mes
- 7: el depósito estará disponible el día 12 del mes
- 8: el depósito estará disponible el día 13 del mes
- 9: el depósito estará disponible el día 15 del mes
Nuevas restricciones que se aplican en Texas para la compra de alimentos
El USDA impondrán nuevas prohibiciones en la compra de alimentos a partir de 2026. En Texas se restringe la compra de bebidas endulzadas y dulces a partir del día 1° de abril de 2026.
En su sitio web oficial, el Departamento de Agricultura explicó que la medida se impone para limitar la compra de productos no nutritivos, y asegurar que los fondos públicos se utilicen para opciones saludables que mejoren la salud de los beneficiarios.
Alimentos que se pueden comprar con SNAP
Los beneficios se pueden usar para comprar alimentos en tiendas y comercios. De acuerdo con la agencia estatal, se pueden adquirir:
- Frutas y verduras.
- Carne, aves y pescado.
- Productos lácteos.
- Panes y cereales.
- Otros alimentos como snacks y bebidas no alcohólicas.
- Semillas y plantas que producen alimentos para el consumo doméstico
Lo que no se puede comprar con los beneficios SNAP, son los siguientes productos:
- Cerveza, vino y licor.
- Cigarrillos y tabaco.
- Alimentos y bebidas que contienen sustancias controladas como cannabis/marihuana y CBD.
- Vitaminas, medicamentos y suplementos (si un producto tiene una etiqueta de información nutricional, se considera un suplemento).
- Animales vivos (excepto mariscos, pescado extraído del agua y animales sacrificados antes de recogerlos de la tienda).
- Alimentos que están calientes en el punto de venta.
- Cualquier artículo no alimentario como: comida para mascotas; artículos de limpieza, productos de papel y otros para el hogar; de higiene y cosméticos.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Tiroteo en Minneapolis: un hombre estadounidense murió durante una redada migratoria este sábado 24 de enero
Tendrá la tienda más grande de EE.UU. El supermercado que es furor en Corea del Sur llega a California
Greg Abbott la firmó. La ley que entró en vigor en diciembre en Texas e impacta en los propietarios
- 1
Elena Roger: los duelos prolongados, por qué no vive en el exterior y la sentencia de un famoso director que no escuchó
- 2
Una pasajera, una carga oculta y la pista sobre la ruta de destino de los teléfonos celulares robados
- 3
Trump amenaza a Canadá con imponer aranceles del 100% si hace un acuerdo comercial con China
- 4
Murió el niño de 12 años que fue mordido por un tiburón en Australia