Enfermeros, agricultores y conductores con TPS podrían obtener la green card: el proyecto que avanza en EE.UU.

La representante Sheila Cherfilus-McCormick presentó el viernes 20 de marzo un proyecto de ley en Washington, Estados Unidos, para otorgar la green card a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en sectores de construcción, salud, alimentos y transporte. La iniciativa busca proteger de la deportación a quienes desempeñan tareas esenciales para la economía nacional.

Proyecto en EE.UU. busca dar green card a beneficiarios de TPS

Según el comunicado oficial de la congresista, la propuesta HR 7899 surge tras analizar el impacto económico de esta población, que genera US$21.000 millones anuales.

La ley "Respect for Essential Workers Act", de Sheila Cherfilus-McCormick, propone frenar la deportación de beneficiarios de TPS que desempeñan tareas críticas Fotomontaje: Canva y X CongresswomanSC

En Florida, más de 403 mil residentes trabajan en áreas de alta demanda que sufren escasez de personal.

De aprobarse, los empleados calificados podrían solicitar la residencia permanente apenas 90 días después de que la ley entre en vigor.

Qué trabajadores con TPS podrían obtener la green card

El proyecto de ley ampara específicamente a quienes trabajan en zonas con escasez de servicios sanitarios o en industrias determinadas por el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés).

La medida reconoce el rol clave de estos empleados para la salud pública y la infraestructura nacional.

La lista de empleos que calificarían para este beneficio:

Cuidado de salud y respuesta a emergencias : médicos, enfermeros y personal de primera respuesta.

: médicos, enfermeros y personal de primera respuesta. Suministro de alimentos : trabajadores agrícolas, de procesamiento y distribución.

: trabajadores agrícolas, de procesamiento y distribución. Construcción y reconstrucción : mano de obra dedicada a infraestructura y recuperación tras desastres naturales.

: mano de obra dedicada a infraestructura y recuperación tras desastres naturales. Cuidado familiar y domiciliario : asistentes para personas mayores y cuidado infantil.

: asistentes para personas mayores y cuidado infantil. Transporte y hostelería: conductores y personal de servicios turísticos o de alojamiento.

La ley establece un mecanismo para detener los procesos de deportación de beneficiarios del TPS incluso si su estatus temporal llega a expirar.

“Se presentaron durante la pandemia y continúan desempeñando trabajos esenciales; protegerlos es fundamental para nuestra economía”, destacó Cherfilus-McCormick en la pieza legislativa.

La medida reconoce el rol clave de estos empleados para la salud pública y la infraestructura nacional Imagen ilustrativa generada con IA

Cuál sería el impacto económico del proyecto para beneficiarios de TPS

Según especificó la legisladora en el portal oficial, la población con TPS aporta anualmente US$5200 millones en ingresos fiscales a nivel federal, estatal y local.

La propuesta explica que muchos de estos inmigrantes construyeron sus vidas en EE.UU. durante años y su salida representaría un golpe para sectores como la vivienda y la agricultura, que en la actualidad enfrentan crisis de mano de obra.

Además de fortalecer la economía, la ley busca dar estabilidad emocional a miles de familias. El proyecto cuenta con el respaldo de organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores.

La iniciativa que busca otorgar la green card también intenta frenar deportaciones Imagen ilustrativa generada con IA

“Estas son las personas que cuidan de nuestras familias, cultivan y distribuyen nuestros alimentos, reconstruyen tras los desastres y mantienen en funcionamiento los negocios locales”, remarcó la funcionaria.

“La Ley de Respeto a los Trabajadores Esenciales apoya a los trabajadores y empresas estadounidenses, fortalece nuestras comunidades y reconoce las valiosas contribuciones de quienes han construido su vida aquí. Proteger a estos trabajadores es lo correcto y es fundamental para nuestra economía y la salud pública”, concluyó la representante en la presentación del proyecto de 2026.