Alerta Mundial 2026: lo que el ICE puede hacer en un evento “Nivel 1″ y la policía no puede evitar

Todd Lyons, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), adelantó que la agencia va a desempeñar un “papel fundamental” en el aparato de seguridad general para el Mundial 2026, luego de que el evento fuera catalogado con un rango de Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1.

El rol del ICE en el Mundial 2026

El director interino reveló el rol de la agencia durante su testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Allí, le aseguró a la representante Nellie Pou que el ICE y su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) serán una pieza fundamental para el máximo evento del fútbol.

“La agencia es una parte clave del sistema de seguridad general de la Copa Mundial”, declaró Lyons. “Nos dedicaremos a asegurar esa operación y la seguridad de todos nuestros participantes y visitantes”, agregó.

Pou le remarcó que el temor de los fanáticos ante posibles operativos migratorios podría afectar el desarrollo de los partidos. Ante esto, Todd respondió que el ICE se dedicaría a “garantizar que todos los que visiten las instalaciones tengan un evento seguro y protegido”.

Los dichos de Lyons fueron similares a los de Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de 2026. Al ser consultado sobre la posible presencia de las agencias federales durante los partidos en diciembre del año pasado, no lo descartó.

“Mantenemos conversaciones constantes sobre esto (por las redadas durante el Mundial). Lo único que hay que tener en cuenta, y conozco al presidente desde hace 25 años, es que no descarta nada que contribuya a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses”, expuso Giuliani aquella vez.

Qué es el SEAR 1 y por qué la agencia puede intervenir durante el Mundial 2026

La presencia del ICE durante el evento deportivo se personifica bajo el sistema SPEAR, un marco diseñado para evaluar las necesidades de seguridad en eventos especiales realizados en Estados Unidos, según consigna el sitio web oficial de la agencia.

El Mundial se clasifica en los niveles más altos del sistema SEAR por su importancia nacional e internacional

El sistema asigna un nivel de riesgo del uno al cinco a más de 90,000 eventos en función de su importancia nacional o internacional, asistencia, evaluación de riesgos, impacto en la infraestructura o visibilidad en los medios de comunicación. Los niveles se definen de la siguiente manera:

SEAR 2: eventos de importancia nacional que requieren cierto nivel de apoyo federal (ej. el Indianapolis 500).

eventos de importancia nacional que requieren cierto nivel de apoyo federal (ej. el Indianapolis 500). SEAR 3: eventos en los que el apoyo federal necesario es limitado .

eventos en los que el . SEAR 4: los sucesos con relevancia nacional limitada, gestionados a nivel estatal y local .

los sucesos con relevancia nacional limitada, gestionados a . SEAR 5: eventos que únicamente tienen importancia local o estatal.

Entre las tareas de la agencia durante el Mundial es la prevención de venta de mercancía y boletos falsificados Ryan Murphy - FR172324 AP

En el caso del Mundial 2026, se encuentra en el SEAR nivel 1 (el más alto) dada su importancia nacional o internacional, lo que justifica la intervención de agencias federales como la HSI, que se puede encargar de las siguientes tareas: