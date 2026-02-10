Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 10 de febrero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Cómo estará el clima en California este martes 10 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para Sacramento pronostica precipitaciones generalizadas en toda el área. En San Diego, se esperan vientos más fuertes y lluvias hasta el miércoles.
En San Francisco, habrá probabilidad de lluvia generalizada desde el martes hasta la madrugada del jueves, así como posible tormenta eléctrica hasta la madrugada del miércoles. Los vientos del sur se intensificarán y podrían producir ráfagas de hasta 64 km/h en las zonas altas de la costa central.
El NWS para Los Ángeles/Oxnard señala que se esperan lluvias de ligeras a moderadas, principalmente desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles, con ráfagas de viento del sur en las zonas más altas. Las temperaturas máximas para algunas zonas estarán entre 65 y 66 °F (poco más de 18 °C).
Noticias en vivo de California
