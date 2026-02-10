LA NACION
Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 10 de febrero

Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber

El clima de este martes para Los Ángeles, Sacramento, San Diego y otras zonas
Cómo estará el clima en California este martes 10 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para Sacramento pronostica precipitaciones generalizadas en toda el área. En San Diego, se esperan vientos más fuertes y lluvias hasta el miércoles.

En San Francisco, habrá probabilidad de lluvia generalizada desde el martes hasta la madrugada del jueves, así como posible tormenta eléctrica hasta la madrugada del miércoles. Los vientos del sur se intensificarán y podrían producir ráfagas de hasta 64 km/h en las zonas altas de la costa central.

El NWS prevé que la lluvia beneficiosa se extenderá por el área de la Bahía el martes y durante la semana
Noticias en vivo de California

