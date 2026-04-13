Malas noticias en California: el impacto en miles de negocios de inmigrantes por una medida de la SBA

Una directriz de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) vigente desde el 1° de marzo cambió las reglas de juego para miles de emprendedores inmigrantes en Estados Unidos. La medida establece que el 100% de los propietarios —directos e indirectos— de una empresa solicitante debe estar integrado por ciudadanos o nacionales estadounidenses. El resultado: los titulares de residencia permanente legal, conocida como green card, quedaron completamente fuera del sistema de crédito federal para pequeños negocios.

Qué dice la nueva directriz de la SBA que impacta en California

La política notice 5000-876441 de la SBA eliminó además una excepción anterior que toleraba hasta un 5% de propiedad extranjera o no elegible .

. Con la actualización, ese margen desaparece y el filtro pasa a ser absoluto: si existe aunque sea una participación mínima de una persona no ciudadana en la empresa, la solicitud queda rechazada.

Tres opciones de créditos para negocios de latinos sin ciudadanía, a partir de los cambios en las reglas de la SBA Imagen ilustrativa generada con IA

La restricción alcanza tanto a los préstamos directos de la SBA como a los otorgados por bancos y entidades privadas que operan con respaldo federal de la agencia, lo que reduce drásticamente el universo de crédito accesible para emprendedores migrantes.

“La SBA tiene una capacidad de préstamo limitada. El cambio en las reglas busca ayudar a garantizar que más ciudadanos estadounidenses tengan acceso a los fondos que anteriormente se otorgaban a no ciudadanos”, justificó Maggie Clemmons, portavoz de la agencia, en declaraciones a Cal Matters.

El impacto concreto en los negocios latinos

Los tipos de negocios más golpeados son los que forman el tejido económico cotidiano de las comunidades latinas:

Restaurantes y taquerías

Guarderías y servicios de cuidado infantil

Empresas de transporte de mercancías

Panaderías y salones de uñas

Consultorios y servicios profesionales

“La taquería, el negocio de cuidado infantil o la empresa emergente de transporte de mercancías podrían no llegar a abrir nunca”, advirtió Pamela Deans, directora ejecutiva de Microenterprise Collaborative of Inland Southern California.

California, en el epicentro con miles de pequeños empresarios

El efecto se siente con especial fuerza en California, donde la población inmigrante y el número de pequeñas empresas tienen un peso central en la economía local. Según Cal Matters, la decisión podría afectar a unos 220.000 propietarios con residencia permanente en ese estado.

Para los migrantes con green card que buscan abrir o expandir un negocio, el escenario cambió: la SBA ya no será una opción Imagen compuesta

“Lo más importante para nosotros es comprender que esta decisión de la SBA es realmente perjudicial para la economía estadounidense”, señaló Carolina Martínez, directora ejecutiva de Cameo Network.

La preocupación va más allá del presente. Durante la pandemia, el financiamiento de la SBA fue el salvavidas de miles de pequeñas empresas. Excluir a los residentes permanentes no solo impacta en nuevos proyectos, sino también en la red de apoyo disponible ante futuras crisis económicas.

Sin acceso al crédito federal, muchos emprendedores podrían derivar hacia prestamistas privados con tasas más altas y condiciones más difíciles de sostener. Para muchos migrantes, el préstamo de la SBA funcionaba como la ruta más accesible y transparente hacia el capital. Sin esa puerta, el camino depende ahora de redes locales o programas comunitarios de menor escala.

Una nueva regla de la SBA impide que migrantes pidan préstamos para pequeñas empresas Imagen compuesta

“¿Qué sigue? ¿Qué otros recursos se les quitarán? ¿De qué otras maneras se seguirá atacando a los inmigrantes?”, cuestionó Kenia Zamarripa, portavoz de la Cámara de Comercio Regional de San Diego.

Qué alternativas existen para los migrantes en California y EE.UU.

La nueva política no prohíbe que una persona con green card tenga una empresa ni que busque financiamiento privado. Las opciones disponibles incluyen:

Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI): entidades sin fines de lucro orientadas a comunidades de bajos ingresos.

entidades sin fines de lucro orientadas a comunidades de bajos ingresos. Programa IBank de California: garantías para pequeñas empresas administradas por el estado

garantías para pequeñas empresas administradas por el estado Líneas de crédito privadas: sin garantía federal, pero con mayor autonomía en los requisitos

sin garantía federal, pero con mayor autonomía en los requisitos Organizaciones locales de apoyo a emprendedores: redes comunitarias con orientación personalizada

El desafío, advierten especialistas, es que estas alternativas están más dispersas y requieren mayor orientación para ser aprovechadas por quienes perdieron el acceso a la SBA.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.