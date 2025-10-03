Malas noticias para California: las cuatro playas clasificadas como las más sucias de Estados Unidos

California es uno de los destinos predilectos para vacacionar, pero un reciente estudio le dio duro golpe en materia ambiental y turística: cuatro de sus balnearios fueron incluidos entre las playas más sucias de Estados Unidos, encabezados por Santa Monica Pier.

Las cuatro playas de California clasificadas como las más sucias de EE.UU.

En un reciente informe sobre las Playas de 2024-2025, Heal the Bay —una organización ambiental que vela por la protección de las costas estadounidenses— advirtió que de las nueve playas más sucias, nueve se encuentran en California. El ranking posicionó a Playa Blanca de Tijuana, México, a la cabeza. Mientras que Santa Mónica Pier, en Los Ángeles, fue considerada como la peor de Estados Unidos.

Santa Mónica Pier fue establecida como la playa más sucia de Estados Unidos TripAdvisor

El estudio analizó la calidad del agua y determinó a Santa Mónica Pier como la más sucia. El muelle suele ser utilizado para descartar las vísceras de los peces y residuos de la pesca, lo que atrae a aves marinas y contribuye a su contaminación.

“A pesar de las mejoras de la ciudad de Santa Mónica, incluyendo sistemas de captura de aguas pluviales y redes de disuasión de aves, la contaminación es un problema, probablemente peor por los altos niveles de actividades”, consideró la organización en el informe.

Cuatro playas de California en el top de las más sucias

Detrás de Santa Mónica Pier se posicionaron:

Tijuana Slough, ubicada en San Diego: incluso en 2023, subió del sexto lugar al primer puesto de las playas más sucias, debido a los millones de galones de aguas residuales sin tratar que se vierten cada año.

Las autoridades buscan revertir la situación. A finales de 2024 se anunció una inversión de US$250 millones para reparar y ampliar por completo la planta internacional de tratamiento de aguas residuales de South Bay.

Chicken Ranch Beach entró por primera vez en el ranking de las playas más sucias y se ubicó en el puesto número cuatro TripAdvisor

Chicken Ranch Beach, del condado de Marin: se trata de la primera vez que aparece en la lista y fue la tercera playa más sucia de Estados Unidos debido a los altos niveles de bacterias durante el verano.

La playa es parte de un humedal de 2,5 acres que apoya la recreación y la vida silvestre, pero su contaminación plantea riesgos para la salud de los visitantes que buscar realizar actividades recreativas.

Linda Mar Beach, ubicada en San Pedro Creek, (Condado de San Mateo): se encuentra en el quinto puesto de toda la lista, al igual que el año pasado, debido a la contaminación que afecta al arroyo San Pedro y que llega hasta el balneario.

“Al menos una playa del condado de San Mateo ha estado en la lista Bummer durante 13 años consecutivos”, alertó el estudio. En sí, el ranking cuenta con otros tres balnearios más entre los peores de Estados Unidos.

Top 10 de las playas más contaminadas, de acuerdo a Heal the Bay

El informe ubicó a nueve playas de Estados Unidos entre las de diez peores. Todas ellas ubicadas en California, en los condados de Los Ángeles, San Diego, San Mateo y Marin.

Las diez playas más sucias, nueve fueron balnearios estadounidenses Foto de Trip Advisor

Playa Blanca, Tijuana, México

Santa Monica Pier, Los Ángeles

Tijuana Slough, San Diego

Chicken Ranch Beach, en Channel, Marin

Linda Mar Beach, en San Pedro Creek, San Mateo

Erckenbrack Park, en Foster City, San Mateo

Tijuana Slough, pero al norte del Río, San Diego

Border Field State Park, en Monument Rd., San Diego

Imperial Beach, en Seacoast Dr., San Diego

Pillar Point Harbor Beach, San Mateo