La playa secreta de California que se esconde detrás de un barrio privado: ideal para surfear

Silver Strand Beach en Oxnard es una de las playas secretas de California más exclusivas, ideal para surfear y disfrutar de la tranquilidad lejos de las multitudes. Esta playa se encuentra escondida detrás de un barrio privado y protegida por el acceso al Channel Islands Harbor, lo que permite experimentar la costa del Estado Dorado de manera única.

Silver Strand State Beach: la playa reconocida por la cultura del surf

Silver Strand State Beach ofrece 1,6 kilómetros de playa tanto en el océano Pacífico como en la Bahía de San Diego.

Para llegar, es necesario tomar la autopista Highway 101 en Victoria Avenue, dirigirse hacia el sur durante aproximadamente 12 minutos y llegar al final del camino.

Gracias a su clima templado, se convirtió en uno de los destinos recreativos más destacados de la zona, según detalló Visit Oxnard.

Actividades populares en Silver Strand Beach

Entre las actividades más populares se encuentran:

Camping

Natación

Surf

Navegación

Esquí acuático

Voleibol

Los pescadores pueden capturar perca, corvina de aleta amarilla y pejerrey. La región es famosa por su cultura del surf, donde figuras reconocidas como Nathaniel Curran y Sage Erickson comenzaron aquí su pasión por este deporte.

Lugares más emblemáticos de Silver Strand State Beach

Silver Strand State Beach no solo es conocida por sus costas tranquilas y su ambiente surfero, sino también por los rincones que reflejan su historia y cultura local. A lo largo de esta playa de Oxnard, se pueden descubrir puntos de interés únicos que combinan arte, patrimonio y paisajes impresionantes, como los siguientes:

Silver Strand State Beach es famosa por su cultura del surf Visit Oxnard

Corner Store Mural: en Roosevelt Blvd se encuentra el mural de Silver Strand en la pared de una tienda de la esquina. Esta obra, completada en 2025, refleja la esencia de la zona.

en Roosevelt Blvd se encuentra el mural de Silver Strand en la pared de una tienda de la esquina. Esta obra, completada en 2025, refleja la esencia de la zona. La Jenelle Shipwreck: al otro extremo de la playa, los visitantes pueden admirar los frescos que decoran la pared junto a la Base Naval de Port Hueneme, que conduce al famoso naufragio La Jenelle. El barco estaba anclado frente a la costa cuando una tormenta provocó que se volcara y hundiera. Los locales se refieren a esta zona como “ships”, ya que los restos del navío aún emergen del agua. Se construyó un muro alrededor del naufragio para preservar su memoria, convirtiéndolo en un punto de referencia visitado por los turistas.

Qué servicios ofrece Silver Strand State Beach

En Silver Strand State Beach, los visitantes pueden disfrutar de comodidad y seguridad mientras exploran sus extensas playas. La zona ofrece los siguientes servicios:

Los baños públicos se encuentran en el extremo norte de la playa.

El estacionamiento es gratuito desde el amanecer hasta el atardecer y se encuentra disponible en tres ubicaciones:

Kiddie Beach / Hobie Beach (lado norte de Victoria Ave.)

Silver Strand Beach (esquina de San Nicholas Ave. y Ocean Dr.)

Ships Parking Lot (esquina de Ocean Dr. y Sawtelle Ave.)

Los salvavidas están presentes únicamente entre el Memorial Day y el Labor Day.

La playa ofrece tres estacionamientos gratuitos y baños públicos Visit Oxnard