Mapa interactivo: cómo seguir en vivo el estado de las carreteras en California y evitar demoras en Thanksgiving

Los viajes se multiplican durante la semana del Día de Acción de Gracias, que se celebra en Estados Unidos este jueves 27 de noviembre. En este contexto, los habitantes de California y los viajeros que visiten el Estado Dorado cuentan con un mapa interactivo para seguir en vivo el estado de las carreteras, para así prever complicaciones de tránsito y evitar demoras.

La herramienta de California para visualizar el estado de las rutas en vivo

La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (OES, por sus siglas en inglés), compartió a través de la red social X el mapa interactivo Quick Map con el que es posible consultar en vivo las condiciones de las rutas.

El mapa es clave para ver las condiciones de la ruta antes de iniciar un viaje quickmap.dot.ca.gov/

Allí se pueden observar diferentes aspectos de las carreteras de California, como las condiciones climáticas y de visibilidad, los embotellamientos y los cortes totales o parciales, así como también información sobre vehículos e instalaciones comerciales sobre el camino.

En cuanto a las actualizaciones, explicaron que lo hacen en distintos intervalos: “La mayoría se hace cada minuto, pero algunas suceden con menos frecuencia (cada cinco o diez). El sitio web de QuickMap se actualiza automáticamente cada tres minutos, mientras que las aplicaciones móviles para iOS y Android se actualizan solo cuando el usuario lo desea”.

Las funciones útiles del mapa interactivo para seguir el estado de las rutas en California

A través del mapa interactivo es posible ver más datos e información pertinente de las rutas del Estado Dorado en vivo y en directo, como por ejemplo:

Ubicación de las señalizaciones

Cierre de carriles

Cámaras de velocidad

Incidentes de la Patrulla de Carreteras de California

Áreas de descanso

Sitios para aparcar el auto

Límites fronterizos del distrito

Los viajes en las carreteras aumentan durante la semana de Thanksgiving Stella Kalinina - NYTNS

También se puede visualizar la velocidad del tráfico en cada carretera, según los datos que provienen del Departamento Californiano de Transporte. Esto se marcará según una gama de colores que va del verde, cuando no hay complicaciones, hasta el rojo intenso, cuando el tráfico está pesado.

Mapa interactivo de carreteras de California: la navegación ciudad por ciudad

El mapa también cuenta con la opción de navegar por las ciudades más relevantes de California y no solo ver el estado de las rutas circundantes, sino también el del tránsito urbano. Con la herramienta web se puede destinos como:

Redding

Sacramento

Tahoe

San Francisco

Stockton

Fresno

San Luis Obispo

Los Ángeles

San Bernardino

San Diego

El mapa también está conectado con sitios oficiales de ciertas localidades, a las que se puede acceder para visualizar información pertinente antes de viajar durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Sumado a ello, los viajeros pueden consultar herramientas interactivas similares de estados fronterizos como Arizona, Nevada y Oregon, hacia donde el mapa de California también puede redirigirlos.

Con el mapa interactivo es posible ver las condiciones de las rutas en vivo (Foto ilustrativa) Ricardo Pristupluk

Cuáles son los peores días y horas para viajar en carretera en Thanksgiving 2025 en EE.UU.

Según el informe anual de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), entre el martes 25 de noviembre y el lunes 1° de diciembre de 2025 se prevé que 81,8 millones de personas viajen al menos 80 kilómetros.

Esta cifra supera el récord del año pasado, cuando 80,2 millones de turistas se desplazaron por la festividad. Esto representa un aumento de 1,6 millones usuarios en las rutas.

La AAA estimó que los días más complejos para conducir durante el fin de semana de Acción de Gracias son el martes 25 de noviembre y el miércoles 26.

Los mejores horarios para conducir durante la semana de Acción de Gracias serán en la mañana, antes de las 10.00 hs u 11.00 hs

En tanto, estos son los horarios de mayor congestionamiento:

Viernes 28 de noviembre: 13 hs a 19 hs

13 hs a 19 hs Sábado 29 de noviembre: 13 hs a 20 hs

13 hs a 20 hs Domingo 30 de noviembre: 11 hs a 20 hs

11 hs a 20 hs Lunes 1° de diciembre: 12 hs a 20 hs

Para elaborar sus proyecciones, la AAA utilizó información de INRIX, plataforma especializada en datos y análisis del tráfico, que permitió identificar los horarios con mayor y menor congestión durante la semana de Thanksgiving.