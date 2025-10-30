Mapas electorales de Gavin Newsom: cuántas personas votaron anticipadamente en California para la Proposición 50

El próximo 4 de noviembre de 2025 se realiza en California una votación especial destinada a resolver la Proposición 50, un proyecto impulsado por el gobernador Gavin Newsom que modifica los mapas electorales del estado. En los días previos, muchos ciudadanos ya comenzaron a participar en las modalidades anticipadas.

¿Cuántas personas ya emitieron su voto en la elección especial por la Proposición 50 en California?

De acuerdo con el informe más reciente de Political Data Inc. (PDI), hasta el 29 de octubre ya se habían recibido más de cinco millones de boletas de un total de 22,9 millones enviadas por correo a los votantes registrados. Esto representa un 22% de participación anticipada en el proceso de los comicios.

California registró un 22% de boletas anticipadas Captura de pantalla PDI

El seguimiento de las boletas enviado por la empresa incluye información sobre el comportamiento de la opción anticipada por partido político, grupo de edad y origen étnico. Además, analiza las tendencias de participación temprana y la evolución del retorno de las papeletas a lo largo del mes de octubre.

El total de distribución por correo en California asciende a 22.967.992, mientras que las devueltas hasta el 29 de octubre suman 5.042.145. El resto, 17.925.847, aún no fueron recibidas por las autoridades locales.

En términos de afiliación partidista:

Los demócratas registran la mayor tasa de retorno con 2.605.297 boletas devueltas , lo que equivale al 25% del total de papeletas enviadas a ese grupo.

, lo que equivale al 25% del total de papeletas enviadas a ese grupo. Los republicanos presentan 1.374.767 de retorno , lo que equivale al 24%.

, lo que equivale al 24%. Los independientes u otros partidos muestran un retorno de 1.062.081 papeletas, lo que equivale a un promedio del 16%.

Estos porcentajes reflejan una participación similar entre los dos principales partidos, aunque el volumen total de personas registradas en cada uno genera diferencias numéricas significativas. En conjunto, la elección anticipada de republicanos y demócratas representa el 49% de las ya contabilizadas.

Los latinos registraron una participación del voto anticipado del 13% Captura de pantalla PDI

¿Cuál es el porcentaje de latinos que ya votó en la elección especial de California?

El análisis de PDI también considera la distribución étnica, los estadounidenses blancos concentran una tasa de retorno del 27%. Los latinos registran una participación del 13%, los asiáticos del 20%, y los afroamericanos del 20%.

En cuanto a la participación por grupo demográfico, los datos indican:

Personas de 65 años o más : registraron un 41% de los votos emitidos.

: registraron un de los votos emitidos. Personas de 18 a 34 años: alcanza un retorno del 28%.

Tendencias históricas del voto anticipado

El informe de PDI clasifica las papeletas recibidas según el historial de participación electoral. El 49% de las boletas devueltas pertenece a sufragistas con antecedentes de voto temprano, mientras que el 34% proviene de personas que no registraban participación previa en procesos similares.

Esta tendencia sugiere que la opción anticipada continúa consolidándose como una práctica habitual entre los sufragistas californianos. En las últimas elecciones estatales y federales, el uso de la opción por correo y la participación temprana mostraron un crecimiento sostenido, impulsado por la ampliación de las opciones de acceso y la automatización del envío de papeletas.

El ritmo de retorno de las boletas en el comicio especial de 2025 refleja un interés elevado en la Proposición 50, que propone reemplazar temporalmente el mapa actual de distritos congresionales elaborado por la comisión independiente estatal.

Con su propuesta, el gobernador de California tiene como objetivo contrarrestar los cambios partidistas hechos en estados como Texas y Missouri Associated Press

¿Cómo es la votación anticipada en California?

Los sufragistas registrados pueden acudir en persona a las oficinas electorales de condado para solicitar, reemplazar o entregar sus papeletas por correo. Todos los condados cuentan con centros de comicios anticipados abiertos durante al menos diez días previos a la jornada del 4 de noviembre.

Estos centros permiten el registro condicional el mismo día, la obtención de boletas de reemplazo, el uso de máquinas de votación accesibles y la solicitud de asistencia lingüística. Además, cada jurisdicción dispone de buzones seguros de entrega de papeletas, los cuales estarán disponibles hasta las 20 del 4 de noviembre, cuando cierren las urnas.

El sistema estatal también ofrece herramientas digitales como el Rastreador de Boletas de California (Ballot Trax), que permite verificar el estado de envío y recepción en tiempo real. Los electores pueden consultar su registro o actualizar su información en el sitio oficial.

Alcance de la Proposición 50

La Proposición 50, impulsada por la administración de Gavin Newsom, propone redibujar temporalmente los distritos congresionales con el objetivo de equilibrar la representación política. De ser aprobada, esta nueva delimitación se aplicaría a los comicios de 2026, 2028 y 2030, antes de que la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos recupere su función en 2031.

El debate en torno a la medida se enmarca en una disputa más amplia a nivel nacional, donde demócratas y republicanos buscan influir en la composición del Congreso mediante la configuración de los mapas electorales. En el caso de California, los nuevos trazados sugeridos apuntan a modificar la competencia en varios distritos actualmente representados por el Partido Republicano.

El resultado de la elección especial del 4 de noviembre definirá si los mapas diseñados por el equipo de Newsom serán adoptados o si el estado mantendrá los límites establecidos por la comisión actual.

