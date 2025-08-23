Son estadounidenses, tienen nombres latinos y fueron detenidos por el ICE en California: ahora reclaman justicia

Un grupo de ciudadanos estadounidenses y un residente legal fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en California. Los afectados iniciaron una demanda contra la administración federal.

Por qué ciudadanos estadounidenses demandan al ICE tras una redada en California

“Nací en Los Ángeles. Nací en el hospital Hollywood”, repitió Cary López Alvarado, de 28 años, a los agentes migratorios cuando la esposaron en una redada en Hawthorne el 8 de junio pasado. Los oficiales acudieron al estacionamiento privado del lugar de trabajo de la joven, su esposo Brian Nájera, su primo Alberto Sandoval y otro compañero.

López estaba embarazada de 9 meses cuando fue detenida y dio a luz dos días después, ya liberada. La mujer acudió al hospital ese mismo día, ya que tenía miedo de haber sufrido algún daño. “Me dijeron que abrí dos centímetros y estaba teniendo contracciones cada dos minutos”, señaló a NBC News.

La detención quedó filmada con el celular de Alvarado. “Necesito que se vayan. Esto es una propiedad privada”, expresó a los agentes en un primer momento. Pero uno de ellos le respondió: “Disculpe, señora. Está interfiriendo con mi arresto. Estoy haciendo mi trabajo, ¿puede apartarse?“.

Los agentes del ICE y la CBP esposaron a Cary, quien relató que trató de proteger el cuerpo por su embarazo. “Me incliné un poco hacia delante. Tenía miedo de que me fueran a hacer daño. Tres agentes me estaban agarrando y tratando de esposarme”, expresó.

Su pareja, su primo y un compañero de trabajo también fueron arrestados y Sandoval seguiría bajo custodia de las autoridades federales por presentar cargos por agresión, informó Telemundo.

Las imágenes de la detención fueron grabadas por el celular de la joven, que estaba embarazada Captura NBC News

El 20 de agosto pasado, el grupo de estadounidenses presentó una queja formal al gobierno federal de la mano del abogado Michael Carrillo y alegaron que fueron detenidos ilegalmente durante un operativo migratorio y que fueron señalados por un perfil racial.

El representante legal señaló al medio mencionado que otorgará un plazo de dos meses a la administración de Donald Trump para que pueda responder antes de presentar la demanda civil. Asimismo, indicó que esperan una compensación de un millón de dólares para cada caso.

Qué dijo el gobierno de Trump sobre la detención de ciudadanos estadounidenses en California

NBC News compartió un comunicado que emitió la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, días después de la detención del grupo a través de un correo electrónico. “Cary López fue arrestada porque obstruyó la aplicación de la ley federal al bloquear el acceso a un vehículo en el que había dos inmigrantes ilegales guatemaltecos”, precisó.

En sus declaraciones, Alvarado mencionó que los agentes federales le consultaron si era originaria de Guatemala, a lo que ella respondió que nació en Estados Unidos.

California se convirtió en uno de los focos del ICE en cuanto a redadas migratorias CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

“Durante este incidente, los agentes fueron agredidos y otro sujeto fue detenido tras empujar a un oficial”, continuó McLaughlin. Y concluyó: “Además, los alborotadores comenzaron a lanzar llaves inglesas y baterías a los agentes. Cualquiera que obstruya o agreda activamente a las fuerzas del orden, incluidos los ciudadanos estadounidenses, se enfrentará, por supuesto, a consecuencias que incluyen el arresto”.